El belga pasa de importantes compromisos en California a un descanso en Japón tras una larga primera temporada con Red Bull


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Con la temporada baja del ciclismo de ruta ahora en pleno apogeo, Remco Evenepoel todavía no se queda quieto, pasando de las pruebas en el túnel de viento, los compromisos de patrocinadores y una mirada temprana al recorrido de los Juegos Olímpicos de 2028 en California hasta Tokio en Japón.

Durante su viaje a los EE. UU., Evenepoel se tomó un tiempo en la sede de Specialized en Morgan Hill para perfeccionar sus habilidades contrarreloj, pero también se tomó el tiempo para completar un reconocimiento de 65 km del recorrido del Observatorio Griffith en Los Ángeles, donde defenderá sus dos medallas de oro en ruta de París 2024 dentro de dos años.

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