El belga pasa de importantes compromisos en California a un descanso en Japón tras una larga primera temporada con Red Bull

Con la temporada baja del ciclismo de ruta ahora en pleno apogeo, Remco Evenepoel todavía no se queda quieto, pasando de las pruebas en el túnel de viento, los compromisos de patrocinadores y una mirada temprana al recorrido de los Juegos Olímpicos de 2028 en California hasta Tokio en Japón.

Durante su viaje a los EE. UU., Evenepoel se tomó un tiempo en la sede de Specialized en Morgan Hill para perfeccionar sus habilidades contrarreloj, pero también se tomó el tiempo para completar un reconocimiento de 65 km del recorrido del Observatorio Griffith en Los Ángeles, donde defenderá sus dos medallas de oro en ruta de París 2024 dentro de dos años.

Evenepoel ha estado fuera de la bicicleta en su último viaje, pero mantiene los kilómetros avanzando con las piernas, corriendo 10,6 km el domingo y 11,8 km el lunes alrededor de la ciudad capital de Tokio a un rápido ritmo de 4:45/km mientras contemplaba las vistas del horizonte y del Palacio Imperial.

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Correr está lejos de ser poco común entre los grandes nombres del pelotón, incluidos los del pasado, con el ex ganador del Giro de Italia Tom Dumoulin registrando una marca personal de maratón de 2:27:12 en Nueva York el fin de semana pasado.

Habiendo llegado al final de una larga primera temporada con Red Bull-Bora-Hansgrohe, en la que el campeón europeo Evenepoel ganó 14 veces en sus 54 días de carrera, el belga ya ha dicho que está considerando un comienzo más tarde para su temporada 2027. En 2026, comenzó en Mallorca en enero y corrió hasta Il Lombardia en octubre.

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“Lo que es seguro es que no participaré en la competición tan pronto como lo hice este año”, dijo el mes pasado. “Como recién llegado al equipo, eso era bastante normal. Quería demostrar mi valía, integrarme en el grupo lo mejor posible y ganar lo más rápido posible. El año que viene será diferente”.

Los planes de Evenepoel para 2026 seguramente incluirán un regreso al Tour de Francia, luego de su segundo puesto detrás de Tadej Pogačar en julio, especialmente con 71 km de contrarreloj individuales en la ruta y sin una gran cantidad de finales brutales en la cima de la montaña, donde probablemente esté en desventaja frente a Pogačar y Jonas Vingegaard.

Dumoulin es uno de los varios comentaristas que notan cómo la ruta inclina la balanza a favor de Evenepoel, y dice: “Creo que los organizadores del Tour están claramente interesados ​​en encontrar alguna manera de mantener bajo control el dominio de los Emiratos Árabes Unidos y Pogačar. Diseñando una ruta que mantenga las cosas competitivas hasta bastante tarde en el Tour. La única manera de vencer a Pogačar es a través de kilómetros de contrarreloj”.

La interrogante que queda es si combinará también el Tour con el Giro de Italia. No descartó un regreso por primera vez desde 2023 a la Gran Vuelta de Italia, en declaraciones ante Il Lombardia, pero el jefe de su equipo, Ralph Denk, ya ha dicho que preferiría que su corredor estrella no hiciera el doblete.

El martes 3 de noviembre se revelará la ruta del Giro de Italia en Roma, y ​​si bien se espera que haya dos contrarreloj en la ruta (las mismas que en el Tour), el número total de kilómetros contrarreloj será inferior a 60 km, con un día más llano contra el crono en Monza y el otro será una contrarreloj de montaña desde Sulmona hasta Campo di Giove.

El calendario completo de Evenepoel para las Clásicas, las carreras por etapas de una semana y las Grandes Vueltas se revelará en el día de prensa de Red Bull-Bora-Hansgrohe en su primer campo de entrenamiento para 2027 el 11 de diciembre en Mallorca.

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