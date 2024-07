El belga consolida su tercer puesto en la general y termina junto a su rival en la general, Vingegaard, en Isola 2000

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) ha rechazado cualquier posible crítica contra su rival en la clasificación general del Tour de Francia, Jonas Vingegaard (Visma-Lease A Bike), por no trabajar con él en las pistas de Isola 2000, ya que ambos fueron abandonados por el ganador de la etapa y líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Evenepoel y Vingegaard cruzaron la línea de meta con 1:42 de desventaja sobre Pogačar, después de que el esloveno atacara a mitad de la ascensión alpina de 16,1 kilómetros, sellando así su victoria general en el Tour de Francia. La carrera concluye el domingo con una contrarreloj individual en Niza.

Evenepoel intentó atacar al corredor del Visma-Lease A Bike una vez después de que Pogačar se hubiera escapado, pero Vingegaard rápidamente redujo la diferencia y los dos se siguieron de cerca hasta la meta sin más enfrentamientos. Vingegaard se mantiene así en segundo lugar en la general, 1:58 por delante de Evenepoel, mientras que la ventaja de Pogačar se extiende a más de cinco minutos en la general.

Vingegaard incluso le dio una palmadita en el brazo a Evenepoel cuando ambos cruzaron la línea de meta, en un gesto amistoso después de haber rodado juntos en lo que parecía una tregua virtual durante la mayor parte de la subida. Pero como Evenepoel dijo a los periodistas después, no tuvo ningún problema con la disposición en gran medida pasiva del danés a seguir su rueda.

“Cuando Tadej salió a por todas, puso a todos al límite”, dijo Evenepoel a los periodistas al final. “Luego, cuando atacó, nadie pudo seguirlo. Luego, cuando encontré mi propio ritmo, descubrí que era el mismo que el de Vingegaard. Así que lo esperé para que pudiéramos avanzar juntos”.

“Me di cuenta de que Jonas no estaba en su mejor día porque cuando Pogačar atacó, se puso directamente a mi rueda”.

Evenepoel insistió en que no estaba enfadado por la falta de colaboración de Vingegaard y que “ni siquiera diré que no me gustó su actitud”.

“Lo más importante de esta etapa es que un doble campeón del Tour de Francia decidió quedarse detrás de mí en lugar de turnarse, y no hay nada de malo en ello. Incluso me dio las gracias después por haberlo acompañado hasta la subida, y creo que fue un buen gesto”.

Evenepoel argumentó que Vingegaard simplemente estaba luchando para defender su segundo lugar en la general porque sentía que no podía ganar el Tour de Francia y señaló que al final del día, tal es la superioridad de Pogačar que no importaba si habían perdido 90 segundos o seis minutos.

Aunque tiene una gran ventaja sobre João Almeida, compañero de equipo de Pogačar que marcha cuarto en la general a más de 15 minutos, Evenepoel siguió siendo prudente respecto a su posición en la clasificación general. Dicho esto, el campeón del mundo de contrarreloj todavía tiene una “carta de triunfo” por jugar: la última carrera contra el reloj en Niza.

“Hay tres carreras por la clasificación general en este momento”, concluyó Evenepoel. “Está Tadej, a quien predije que sería imbatible desde el comienzo de la carrera, luego estamos Jonas y yo, y luego están todos los demás”.

