El belga descarta la París-Roubaix y señala que no esquivará el desafío de luchar contra Tadej Pogačar por las victorias

Tras su victoria como Flandrien del Año el martes por la noche, Remco Evenepoel ha dicho que su objetivo para 2025 será “simplemente ganar un Gran Tour”.

El belga ganó el título, otorgado por el periódico belga El Nieuwsbladpor segunda vez tras su primera victoria en 2022 tras una temporada 2024 en la que consiguió el doble de oro olímpico, así como un podio en el Tour de Francia y un segundo título mundial de contrarreloj.

Tras la ceremonia, Evenepoel habló con el periódico para delinear sus objetivos y programa para la próxima temporada.

“El año pasado, la combinación Giro-Tour no era posible si querías estar en plena forma para los Juegos Olímpicos. Ahora podemos considerarlo, pero primero esperaremos y veremos cómo es el recorrido”, dijo Evenepoel.

“Si corro el Giro, no correré las clásicas de las Ardenas como La Flecha Valona o la Amstel Gold Race. Nunca me saltaré la Lieja-Bastoña-Lieja si estoy sano.

“(París-Roubaix) era una idea. Pero eso fue antes de haber probado el Tour. No correré el Tour de Flandes la próxima temporada. Milán-San Remo sigue siendo una opción, dependiendo de si eliges Tirreno-Adriático o París-Niza todavía no hemos hablado de programas específicos, sino de ideas y objetivos”.

Evenepoel afirmó que quiere “volver a tener la sensación de ganar una Gran Vuelta” tras la primera en la Vuelta a España de 2022. Dijo que quedar tercero en el Tour de 2024 lo motivó a ganar otro.

“Ese será el enfoque”, dijo. “La temporada pasada dominé las contrarreloj. También me di cuenta de que estoy entre los mejores escaladores, pero hay dos aún mejores. Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard son mis nuevos puntos de referencia. Todo el mundo sabe que mis objetivos restantes son ganar el Giro. y el Tour, así que quiero invertir plenamente en eso”.

El jugador de 24 años habló de reducir la diferencia con sus dos rivales la próxima temporada, habiendo terminado nueve minutos menos que Pogačar y tres minutos detrás de Vingegaard este julio. Bromeó: “Esperemos que Pogačar no haga ningún progreso” antes de señalar que un objetivo realista sería reducir la diferencia a cinco minutos.

Evenepoel dijo que otro objetivo será “atreverse a hacerlo en los días en los que me siento realmente bien”. Destacó la etapa 17 del Tour 2024, la etapa de montaña hasta Superdévoluy, donde ganó 10 segundos sobre Pogačar y 12 sobre Vingegaard, como un ejemplo de un día en el que podría haber logrado más.

“En términos de sensaciones, fue mi mejor día de 2024, incluso mejor que en los Juegos Olímpicos”, dijo Evenepoel. “Estuve muy bien, pero tenía miedo de hacer un movimiento. A 3 km del final me alejé de esos muchachos y esa era una situación nueva. Vi que no reaccionaban y pensé: '¿Qué es esto?'

“Sentí una especie de pánico: ¿debería continuar ahora o formar una reserva? Ese día podría haber hecho más. Si me encuentro en esa situación el año que viene entonces sé que tengo que darlo todo”.

Evenepoel también se hizo eco de los comentarios hechos por el jefe de su equipo Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere, de que el equipo en su conjunto tendrá que estar en plena forma de cara al Tour en el futuro.

“El Tour no es un juguete. No es fácil disputar la general allí. Realmente todos tienen que estar al 110%. No voy a decir que no fue bueno este año, pero sí creo que podría haber sido mejor”. ” dijo.

“Me refiero a la forma de ciertos corredores. Patrick lo confirmó. Si queremos ser competitivos contra equipos como Visma-Lease a Bike y UAE Team Emirates, tenemos que elevar nuestro nivel colectivamente. Pero ellos lo saben. También indiqué “Poco después del Tour, eso era lo más importante en lo que había que trabajar. Depende de los ciclistas y de los entrenadores hacerlo bien”.

Entonces, Evenepoel mirará dentro de sí mismo y de su equipo mientras busca aumentar su victoria en la Vuelta. Sin embargo, no buscará victorias escondiéndose de Pogačar, que era casi imbatible en 2024.

“No voy a adaptar mi programa al de Tadej”, dijo Evenepoel. “De hecho, me gusta mucho correr contra Pogačar. Además de ser un gran campeón, también es un buen tipo”.

“Creo que es un honor competir contra él y poder correr con él. Lo veo como un desafío intentar vencerlo. Ya he ganado carreras en las que él estaba en la salida. Espero que la próxima temporada Habrá uno de esos nuevamente de vez en cuando.”