El belga empató en tiempo con su máximo rival tras recortar distancias en el descenso del puerto de San Luca

Si Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mostraron sus intenciones en el Tour de Francia con un ataque combinado en la subida de San Luca, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) respondió con una magnífica persecución para terminar.

El belga evitó perder tiempo ante sus dos máximos rivales, ganó 21 segundos a muchos otros y se puso el maillot blanco de mejor joven.

En la clasificación general del Tour de Francia, Evenepoel ocupa el segundo puesto, por detrás de Pogačar, con el mismo tiempo. Solo por las posiciones de etapa, Pogačar lleva el maillot amarillo y Evenepoel el blanco. Pogačar admitió que dejó un hueco en la meta para no ponerse el maillot amarillo tan pronto en la carrera.

Pogačar quizá quería darle un cáliz envenenado a Evenepoel, pero el joven belga estaba contento de estar cerca, aunque no con el peso de la carrera sobre sus hombros.

“Pogačar no parecía muy contento con el maillot amarillo. Sobre todo para él, no era su intención conseguirlo en esos primeros días”, explicó Evenepoel al término de la etapa.

Si Evenepoel acaba dos puestos por delante de Pogačar en la tercera etapa hasta Turín, podría hacerse con el maillot amarillo. La lucha por las bonificaciones intermedias también podría dar lugar a un cambio de liderazgo, ya que Vingegaard y Carapaz también tienen el mismo tiempo, seis segundos por delante del ganador de la primera etapa, Romain Bardet, y 21 segundos por delante de los demás corredores de la general, incluido Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

“Entonces me quedaré atrás”, bromeó Evenepoel, tal vez como Pogačar, ansioso por evitar tomar el liderato de la carrera tan temprano en el Tour de Francia.

“Ya veremos. Si es amarillo, mejor. Si no es amarillo, pues que así sea”.

Todo en el Tour de Francia es nuevo para Evenepoel y estaba feliz de hablar de su carrera mientras mostraba la camiseta blanca.

“Me siento feliz. Es una experiencia muy bonita”, dijo. “Creo que hoy lo importante era posicionarse, luchar por la posición. Los chicos hicieron un muy buen trabajo, siempre nos mantuvimos alejados de los problemas y también de las caídas”.

“Estaba justo detrás de Pogačar cuando atacó, pero tenía las piernas ocupadas porque justo antes de su ataque tuve que saltar de un segundo grupo, de lo contrario podría haberlo alcanzado. Pero al final todo salió bien y terminé con Pogačar y Vingegaard, eso es importante. Los demás terminaron 21 segundos por detrás. Es mejor estar delante y ganar que estar detrás”.

Evenepol redujo la diferencia con Pogačar y Vingegaard con Carapaz, pero destacó que hizo la mayor parte del trabajo, lanzándose en el descenso y compitiendo contrarreloj por las calles de la ciudad de Bolonia.

“Siempre los vi trabajar duro, pero no creo que nunca estuvieran a más de 10 segundos”, dijo.

“Tuve que hacer la mayor parte del trabajo sola. Creo que Richard me ayudó una sola vez. Así que sí, fue gracias a mí que pudimos volver”.

Evenepoel lucirá el maillot blanco en la tercera etapa del lunes, entre Piacenza y Turín, donde se espera que los sprinters dominen. La siguiente gran prueba será el martes, en la etapa de montaña hasta Valloire, con la subida al Col du Galibier y el rápido descenso hasta la meta.

“Las piernas están bien, pero no son excelentes. Estoy buscando mi mejor forma y tratando de crecer hasta el 100-105%”, dijo Evenepoel, quien previamente confirmó a la televisión francesa que había perdido 2,5 kg desde el Critérium du Dauphiné.

“Estoy contento con el esfuerzo de hoy. No ha sido mi mejor día sobre la moto, eso seguro. Pero no he perdido tiempo con los dos grandes favoritos. Eso es lo positivo del día. Ahora toca seguir corriendo”.