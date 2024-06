“No quiero asustar a la gente diciendo que estoy enfermo, estoy bien, pero soy cauteloso”, dice el aspirante belga a la general

Remco Evenepoel usó una mascarilla COVID-19 mientras hablaba con los medios del Tour de Francia en el Palazzo Vecchio, en el corazón renacentista de Florencia, ansioso por evitar contraer un virus tan cerca del inicio de su primer Tour de Francia.

Lidl-Trek perdió a Tao Geoghegan Hart por COVID-19 después del Critérium du Dauphiné y sus compañeros de equipo Mads Pedersen y Giulio Ciccone también contrajeron el virus pero están participando en el Tour. Visma-Lease a Bike ha vuelto a usar máscaras después de que Sepp Kuss se viera obligado a perderse el Tour debido a que padecía COVID-19.

Evenepoel no corre ningún riesgo pero no está enfermo.

“Se trata de tener cuidado”, dijo desde detrás de su máscara roja, sudando por el calor de la sala abarrotada.

“No quiero terminar el Tour como el Giro del año pasado. Quería sentirme un poco más seguro en la conferencia de prensa. También vamos a tener mucho contacto con gente durante unas horas durante la presentación del equipo, así que llevar mascarilla es solo una precaución. No quiero asustar a la gente diciendo que estoy enfermo, estoy bien, pero soy cauteloso”.

Evenepoel ganó la Vuelta a España y otras carreras importantes, pero admitió, a menos de 48 horas del inicio del Tour de este año, que está empezando a comprender la “grandeza” de la carrera más importante de este deporte.

“El primer momento en el que realmente comencé a sentir la importancia del Tour fue cuando entré en esta sala”, dijo.

“Es la primera vez que veo tanta gente en una rueda de prensa. La presentación del equipo también será importante, pero por ahora no hay estrés y me siento bastante relajado”.

El belga de 24 años comparó recientemente al UAE Team Emirates con el Real Madrid en una analogía futbolística y ahora describió a su equipo Soudal-QuickStep como un perdedor.

“Somos un equipo desvalido porque no tenemos grandes corredores estrella como ellos, pero también tenemos la fuerza mental y mucha experiencia”, dijo, mostrando orgullo por la línea de ocho corredores Soudal-QuickStep. -arriba.

“Yves Lampert está haciendo su quinto Tour, Mikel Landa está haciendo lo que parece su Tour número 200 y Moscon también. Tenemos mucha experiencia”.

Evenepoel se fijó objetivos modestos pero importantes para su debut en el Tour.

“Una victoria de etapa y llegar a Niza sería un éxito, para mejorar como piloto de la general”, dijo.

“Quiero convertirme en un mejor piloto en comparación con los mejores y conseguir algunos resultados. Pero disputar la general dura unas tres semanas, no dos días, pero estamos preparados para ello”.

Incluso si Evenepoel tiene un mal día, no se relajará como lo hizo durante la Vuelta del año pasado. Luchará y sufrirá.

“Estoy aquí para conseguir un buen resultado en la general. Mi preparación para la Vuelta del año pasado fue diferente, no sentí lo mismo. Seguramente adoptaremos un enfoque diferente aquí y no dejaremos que las cosas pasen como ese día. Ya veremos, pero espero que no me vuelvan a caer”.

Evenepoel dijo que estaba mentalmente preparado para la etapa de prueba de grava al final de la primera semana y para la etapa inaugural a Rimini y Bolonia, cuando el terreno ondulado y las subidas finales de San Luca cerca de Bolonia podrían hacer que el Tour estalle muy temprano.

Fiel a su carácter, Evenepoel habló sin rodeos, especialmente sobre la defensa del ganador del Tour, Jonas Vingegaard, y la forma en que Visma-Lease a Bike parece haber minimizado sus posibilidades después de su terrible accidente en Itzulia Bsasque Country.

“Si le hacemos caso al equipo Visma, no está en ninguna parte, dicen que ni siquiera está aquí para luchar por el podio. Sus explicaciones son extrañas”, dijo Evenepoel.

“Pero es Jonas Vingeggard, así que creo que terminará aquí para luchar con los mejores y estar en la pelea por la victoria del Tour de Francia con seguridad”.