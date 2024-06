El belga llega al Critérium du Dauphiné con pocos objetivos más que probar su recuperación de las lesiones del accidente de Itzulia

En vísperas de su debut en el Critérium du Dauphiné, Remco Evenepoel redujo sus expectativas de obtener un resultado la próxima semana, diciendo que apoyará a sus compañeros Mikel Landa e Ilan van Wilder en la carrera WorldTour de ocho días.

El campeón belga no está seguro de cómo le irá en la que es una de las ediciones de la carrera más difíciles de la historia después de sufrir graves lesiones en un accidente en la Itzulia País Vasco a principios de abril.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa virtual el sábado cuáles son sus objetivos para la próxima semana, Evenepoel dijo que quería “ver dónde está la forma en este momento”, pero que no tiene “objetivos específicos en términos de resultados o expectativas”.

“Creo que tenemos dos muchachos en buena forma aquí con Ilan y Landa, y si tengo la oportunidad intentaré apoyarlos tanto como sea posible. Pero para mí no hay grandes expectativas, simplemente volver a coger el ritmo y intentar salir de esta carrera en mejor forma que cuando empiezo, entonces será una semana exitosa para mí”.

Evenepoel está tratando de volver a la pista para su debut en el Tour de Francia después de sufrir una fractura de clavícula y escápula en un accidente masivo en el País Vasco que también dejó al campeón defensor del Tour Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en el hospital durante 12 días. y obligó al líder de la carrera, Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a abandonar la carrera por una lesión en la rodilla.

Mientras se recuperaba, Evenepoel pudo ver a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) arrasar con la competencia en el Giro de Italia, ganando la general por casi 10 minutos y llevándose a casa seis victorias de etapa. Si bien no hay garantías de que pueda duplicar esa actuación en el Tour de Francia, Evenepoel favorece las posibilidades de Pogačar de ser el primer corredor desde Marco Pantani (1998) en ganar el Giro y el Tour el mismo año.

“Creo que toda la presión recaerá sobre el equipo de los Emiratos Árabes Unidos”, dijo Evenepoel de cara al Tour de Francia. “Si ves cómo Tadej corrió de una manera impresionante en el Giro, y con todos sus colíderes en su equipo también para el Tour, creo que tienen los hombres a vencer y son el equipo a vencer. Después de eso está Jonas, por supuesto, porque Jonas es el campeón consecutivo del Tour de Francia.

“Creo que, especialmente para mí y para mi equipo, no hay gran presión. Creo que toda la presión está en los otros equipos. Tendremos que intentar seguirlo. Creo que si algún día puedes seguir a Tadej, creo que será ser como una victoria.

“Tendremos que ver, tal vez ya ataque el primer día, gane la etapa en cinco minutos y luego la general se terminará de nuevo”, dijo riendo. “Es un tipo especial, el mejor piloto del mundo, así que con él nunca se sabe.

“Es una gran pregunta para todos cómo se recuperará después del Giro, pero creo que hizo una gran carrera y estará listo para el Tour, eso es seguro. Así que no me sorprendería si gana el Tour de Francia tras ganar el Giro.

“Si hay alguien que puede hacerlo, será Pogi”, dijo Evenepoel, añadiendo que el Giro “fue realmente muy impresionante de ver, increíble de ver, a veces también aburrido, porque la carrera se hizo con 60 kilómetros”. ir, por así decirlo.

“Tengo muchas ganas de conocerlo en el Tour y tengo curiosidad por ver cómo se desarrollará durante el próximo mes. Creo que es lo suficientemente profesional como para saber qué hacer y su equipo también, así que no sería así. “Me sorprende si ya está allí desde el día uno hasta el día veintiuno en el Tour también; si hay un tipo que puede hacer el doblete, creo que será él”.

Recuperación

Después de su accidente el 4 de abril, Evenepoel se sometió a una cirugía en la clavícula y volvió al entrenador local dos semanas después del accidente y volvió a la carretera después de tres semanas. Poco más de un mes después del accidente, volvió a entrenar en altura. Si bien es posible que no haya perdido demasiado su forma física, dijo que le tomó algo de tiempo sentirse cómodo en la bicicleta.

“Los primeros días en Sierra Nevada, el descenso todavía era un poco duro”, dijo Evenepoel cuando se le preguntó si se había asustado por el accidente. “No me siento muy cómodo sobre la bicicleta, pero creo que cada día fue mejor y creo que las sensaciones más aterradoras desaparecieron, eso es bueno.

“Las lesiones todavía son un poco incómodas… a veces todavía es un poco extraño en la escápula, especialmente en una bicicleta de contrarreloj cuando hay mucha presión sobre mi hombro. Así que es un poco extraño, pero creo que debería ser bueno”. Lo suficiente para correr y también lo suficientemente bueno como para volver a correr riesgos.

“Veremos día a día: si mi cuerpo no hubiera sido lo suficientemente bueno para correr, no habría estado en la salida. Mi cuerpo es lo suficientemente bueno para correr, pero la forma será otra historia, probablemente”.

Evenepoel, Vingegaard y Roglič se estrellaron en el mismo choque en el descenso del puerto de Olaeta, de categoría 3, en la cuarta etapa de la Itzulia País Vasco. Evenepoel logró esquivar dos grandes alcantarillas de hormigón, incluida aquella en la que se estrelló Vingegaard, pero se deslizó por el suelo del bosque a gran velocidad.

“El impacto del choque a gran velocidad y un deslizamiento bastante largo sobre el césped tuvo un impacto bastante grande en mi cuerpo”, dijo Evenepoel. “También la cirugía, fue la primera vez bajo (narcóticos), así que para mí fue un impacto bastante grande en general. Mi hombro, mis músculos, todo estaba bastante dañado”.

Dijo que no quería apresurarse a volver a la acción después de cometer ese error tras su aterrador accidente desde un puente en la edición 2020 de Il Lombardia.

“Realmente necesitaba tiempo (de recuperación); el día que comencé afuera fue realmente el primer día en el que me sentí listo para ello. Así que creo que sí, también con la experiencia de mi accidente en Lombardia en el pasado, donde apresuramos las cosas tal vez un poco”. demasiado, quiero calmar las cosas y realmente nunca saltarme ningún paso… Creo que fue una buena decisión hacerlo así porque al final, el objetivo principal de la temporada sigue siendo el Tour de Francia y sólo comienza en un pequeño mes y termina en sólo siete semanas.

“Todavía queda un largo camino hasta el final del Tour. Por eso no nos apresuramos en nada con el objetivo más importante en mente, y siempre prestamos atención para no fatigarnos demasiado o apresurarnos demasiado. Así que tal vez no fue así. “Es la mejor manera de entrar (en el Dauphiné), pero espero que sea la mejor manera de ir al Tour”.

Uno de sus principales objetivos con el Dauphiné será poner a prueba su nivel de comodidad en la contrarreloj individual de 34,4 km de la cuarta etapa.

“Creo que será importante ver cómo se siente la presión en el hombro, para ver si puedo soportar la presión durante mucho tiempo. Creo que será una buena prueba para ver cómo reacciona el hombro a la fuerza. “Los músculos del hombro se estrechan mucho. Creo que mis sensaciones día a día serán las más importantes para esta semana y no necesariamente los resultados”.