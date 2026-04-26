La estrella belga se escapó en el grupo de 50 corredores a 250 km del final, mientras Decathlon y los Emiratos Árabes Unidos intentaban recuperar el déficit de 3:30

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha sorprendido a sus principales rivales en Lieja-Bastogne-Lieja al meterse en una fuga temprana masiva de más de 50 corredores, y tanto Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) como Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) se perdieron la división.

La escapada tenía una ventaja de 3:30 de cara a los últimos 180 km, con UAE y Decathlon comprometiendo a los corredores a la persecución. Aún quedan por recorrer todas las subidas clasificadas en la ruta de 260 km.

En lo que supone una completa ruptura del guión para el último Clásico de Primavera de 2026, el primer movimiento se escapó en los primeros 10 km de carrera el domingo por la mañana.

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Al salir de Lieja hacia el sur, no está del todo claro qué causó la división, pero hubo una caída temprana entre Ion Izagirre (Cofidis) y Andrea Vendrame (Jayco AlUla) que podría haber influido.

De cualquier manera, las actualizaciones en vivo de la carrera y la radio de la carrera sorprendieron a todos cuando anunciaron que un grupo de 50 personas se había escapado del pelotón principal, siendo Evenepoel el nombre más presente.

Como ocurre con muchas carreras, incluso las Monumentales, Lieja-Bastogne-Lieja no se retransmite íntegramente, por lo que las imágenes en directo aún no han comenzado. Cuando lo hagan alrededor de las 12:10 CET, debería mostrar la escena inesperada de los Emiratos Árabes Unidos y Decathlon trabajando frenéticamente para recuperar lo que ahora es un déficit relativamente estable de 3:30.

Evenepoel tiene un compañero de equipo como compañía en la mudanza, Nico Denz, pero varios otros equipos importantes están representados y de repente tendrían una oportunidad de ganar o subir al podio si ayudan a Red Bull a mantenerse alejado. Ineos Grenadiers es un ejemplo, con Egan Bernal en el grupo delantero con Laurens De Plus como compañía, quien ha sido fotografiado tirando al frente de la fuga.

Pogačar tuvo un compañero de equipo en la jugada, Domen Novak. Decathlon se perdió por completo el movimiento, con Seixas rodeado por todos sus compañeros para intentar recomponer la carrera.

¿Pogačar y Seixas volverán a estar al frente de la carrera o Evenepoel está demasiado adelantado? Sigue el resto de la acción y los últimos 180 km para enterarte en nuestro reportaje en vivo: Lieja-Bastoña-Lieja Hombres EN VIVO: Tadej Pogačar se pierde la división inicial mientras la carrera explota y Evenepoel toma ventaja

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja