La nueva rueda de contrarreloj Roval también fue vista en el campamento de Red Bull-Bora-Hansgrohe

Con la etapa inaugural del Tour de Francia transcurriendo en un recorrido de 19,6 km contrarreloj por equipos, los equipos habrán estado trabajando frenéticamente para afinar las configuraciones TT de sus líderes en el período previo a la carrera.

Pero parece que el patrocinador de bicicletas de Remco Evenepoel, Specialized, ha ido un poco más allá, ya que se ha visto una nueva bicicleta de contrarreloj “prototipo” y una rueda delantera de sección profunda escondidas en la parte trasera de una furgoneta en la Gran Salida del Tour de Francia en Barcelona.

Y no necesitábamos esconderse en un arbusto por estas fotos; Nos dieron permiso para filmar dentro y alrededor de los mecánicos mientras trabajaban afanosamente en la construcción de bicicletas para los líderes del equipo, y mientras estábamos allí, mi colega Tom, con vista de águila, vio la nueva máquina colgada en la parte trasera de una camioneta abierta cercana.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Unas cuantas fotos rápidas -las que ves aquí- fueron todo lo que pudimos obtener antes de que uno de los mecánicos se diera cuenta de su error y cerrara rápidamente la puerta.





Qué hay de nuevo

Al analizar las fotografías, el punto de diferencia más obvio es la interacción entre el tubo del sillín y la rueda trasera.

te puede gustar



Tadej Pogačar monta un nuevo prototipo de bicicleta de contrarreloj Colnago 'significativamente más ligera' en el prólogo del Tour de Romandía



¿Es esta la nueva Tarmac SL9? Bicicleta Mystery Specialized vista en el campo de entrenamiento del equipo



Me escondí en un arbusto para conseguir las primeras fotos espía de la nueva Specialized Tarmac SL9 en el recién bautizado Dauphiné





Mientras que la bicicleta antigua tenía una distancia considerable entre el tubo del sillín y el neumático trasero, esta parece haber llenado ese espacio y luego sobresale más allá de los tirantes, no muy diferente a la reciente. 'Win Fin' en la Tarmac SL9 o incluso el modelo Shiv 2014 que precedió al modelo existente.

Los tirantes permanecen bajos y horizontales como en el modelo anterior.





El otro gran cambio es la introducción de lo que parece ser un sistema de abrazadera de sillín aerodinámico, integrado en el carbono en la parte superior del poste, en lugar de una unidad atornillada separada. Esto elimina una gran cantidad de material debajo del sillín, lo que sin duda mejora el flujo de aire entre las piernas del ciclista.





Mirando de cerca, es posible ver el 'YPE' al final de la pegatina 'Prototipo' en el tubo del sillín, y encima de este, en el tubo superior, es posible distinguir la pegatina 'Evenepoel' para indicar qué ciclista recibirá esta bicicleta (como si no fuera obvio).





Con el modelo antiguo frente a él oscureciendo parte de la vista, es difícil ver si también hay cambios en la parte delantera, pero al menos podemos ver que el borde posterior del tubo de dirección se parece a su predecesor.





Curiosamente, el logotipo del tubo diagonal lleva el nombre de Specialized, en lugar de S-Works. Pero si bien eso podría sugerir un cuadro con especificaciones menores (S-Works está reservado para los productos de primer nivel de la marca), la marca denominativa cerca del pedalier aquí muestra 'Fact 12R Carbon', el tipo de fibra que se usa solo en los modelos insignia de Specialized.





También vimos una nueva rueda de contrarreloj Roval, mucho más profunda, que parece tener alrededor de 90 mm de profundidad y está equipada con los mismos radios de carbono que se encuentran en la última gama de ruedas Rapide CLX Sprint.

Al comunicarse con Specialized para comentar sobre la nueva máquina, la marca explicó que “se basa en los comentarios de los atletas profesionales tanto en el desarrollo como en las pruebas de productos de preproducción en aplicaciones del mundo real. Con estos comentarios de alto nivel, algunos de estos elementos de diseño y productos eventualmente aparecerán en futuras ofertas de productos minoristas. A esto lo llamamos Proyecto Negro”.