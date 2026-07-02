La nueva rueda de contrarreloj Roval también fue vista en el campamento de Red Bull-Bora-Hansgrohe

Con la etapa inaugural del Tour de Francia transcurriendo en un recorrido de 19,6 km contrarreloj por equipos, los equipos habrán estado trabajando frenéticamente para afinar las configuraciones TT de sus líderes en el período previo a la carrera.

Pero parece que el patrocinador de bicicletas de Remco Evenepoel, Specialized, ha ido un poco más allá, ya que se ha visto una nueva bicicleta de contrarreloj “prototipo” y una rueda delantera de sección profunda escondidas en la parte trasera de una furgoneta en la Gran Salida del Tour de Francia en Barcelona.

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Nueva bicicleta Specialized Shiv TT


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