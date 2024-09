“Él beberá para olvidar, pero yo beberé para celebrar”, dice Affini sobre su compañero de equipo italiano

Filippo Ganna y Eduardo Affini se situaron a ambos lados de Remco Evenepoel (Bélgica) en el podio de la contrarreloj masculina de élite del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI en Zúrich. Ambos italianos lograron sonreír, pero tenían emociones encontradas.

Para Affini, fue otra actuación soberbia, diez días después de ganar la contrarreloj del Campeonato de Europa de la UCI. Para Ganna, fue su segunda medalla de plata consecutiva, de nuevo por detrás de su rival belga.

“Tomaremos una cerveza para celebrar esta actuación. Filippo no está contento con su actuación, es normal, pero yo estoy contento por mi medalla de bronce. Él beberá para olvidar, pero yo beberé para celebrar”, dijo Affini más tarde en la conferencia de prensa.

Ganna se esforzó por ver su vaso medio lleno.

Terminó solo 6,43 segundos más lento que Evenepoel en un recorrido de 46,1 km en Zúrich que le resultó menos adecuado que en Glasgow en 2023, cuando perdió el maillot arcoíris por 12,28 segundos.

Ganna perdió algunos segundos respecto a Evenepoel en los tramos llanos iniciales, un poco más en la subida y, sobre todo, en el rápido descenso a las orillas del lago de Zúrich, pero luego recuperó 13 segundos en el tramo llano hasta la meta.

Evenepoel admitió que habría perdido si la contrarreloj hubiera durado cinco kilómetros. Ganna no se mostró interesado en esa hipótesis.

“Me gustaría tener otro maillot arcoíris sobre mis hombros pero no hay mucho que decir. Remco es un corredor increíble y sólo puedo felicitarlo”, afirmó deportivamente Ganna.

“He conseguido otra medalla de plata, lo que confirma que estoy cerca del título. Nos estamos acercando cada vez más y tal vez en un año o dos pueda volver y ganar el título mundial. Pero Remco ha sido mejor que yo hoy”.

Evenepoel describió en tono de broma a Ganna y Affini como dos rebanadas gigantes de focaccia con el belga como la rebanada más pequeña de mozzarella en el medio.

Produce menos potencia que Ganna, pero podría decirse que tiene mejor aerodinámica. Las subidas y bajadas también le vienen mejor que a Ganna.

“Creo que el peso marcó la diferencia”, sugirió Ganna. “No perdí mucho en la subida, pero prefiero carreras más planas. La subida destruyó mis piernas.

“En la bajada sufrí mucho, no podía ver bien y no asumí ningún riesgo. Intenté no perder tiempo en la subida, pero en la bajada perdí mucho. Cuando tienes el pulso alto, no puedes ver bien y tienes que reducir la velocidad. En la bajada, simplemente intenté no caerme”.

Ganna no estaba contento, pero intentó relativizar su actuación. Sufrió un bajón físico y mental después de trabajar durante meses para llegar a su máximo nivel en la contrarreloj y la persecución por equipos de los Juegos Olímpicos de París. Con dedicación y disciplina, logró dar la vuelta a su final de temporada.

“Supongo que estoy más feliz que el año pasado porque hace un mes no me sentí bien y abandoné el Renewi Tour”, explicó.

“Necesitaba una semana sin montar en bici para poder recargar las pilas. Hoy he acabado a seis segundos de Remco, así que supongo que también puedo estar contento”.

Ganna estaba especialmente feliz de compartir el podio con Affini. A menudo han compartido habitaciones de hotel con la selección nacional desde el Campeonato Mundial de 2013 en Florencia.

“Me alegra ver dos banderas italianas ondeando en el podio. No creo que nadie lo hubiera creído hace unos años”, afirmó Ganna.

“Edo hizo una gran actuación y ganó el Campeonato Europeo. Es uno de mis mejores amigos en el pelotón”.

Affini lució su medalla de bronce y una enorme sonrisa en la conferencia de prensa, en marcado contraste con el aire de derrota de Ganna.

“Estoy triste por Filippo, que ha perdido seis segundos, pero estoy feliz”, dijo Affini. “Soñaba con estar entre los cinco primeros cuando estaba en la cuerda floja, así que terminar en el podio y conseguir la medalla de bronce es especial. También es un gran momento para el ciclismo italiano”.