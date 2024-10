'Lo intenté en España, pero no funcionó. Así es la vida': el francés firma un contrato por dos años y apunta a regresar a las Grandes Vueltas

Groupama-FDJ ha anunciado el fichaje de Rémi Cavagna por dos años procedente del Movistar, poniendo fin a la difícil etapa del francés en la selección española tras apenas una temporada.

El especialista francés en contrarreloj hizo un movimiento sorpresa al equipo español para 2024, pero luego soportó un año fallido en el que solo registró un resultado entre los 10 primeros y fue cuarto en la contrarreloj en el Campeonato Nacional de Francia.

El 'TGV de Clermont-Ferrand' regresa ahora a Francia para competir con un equipo francés por primera vez en su carrera. Se une al escalador Guillaume Martin (Cofidis) entre los principales fichajes de Groupama-FDJ para 2025, mientras que Lenny Martinez (Bahrain Victorious) y Laurence Pithie (Red Bull-Bora-Hansgrohe) se encuentran entre las salidas.

“Es un nuevo proyecto que está tomando forma después de un año en el que no pude expresarme plenamente”, dijo Cavagna, según Velo Club. “Me uniré al equipo ciclista Groupama-FDJ durante los próximos dos años.

“El ciclismo está evolucionando muy rápidamente y me gusta la importancia que el equipo le da al desarrollo técnico, particularmente en las contrarreloj. Una colaboración tan estrecha entre el equipo, los corredores y el centro de I+D es rara y preciosa. Eso es lo que me motivó a tomar esta decisión.

“Siempre he sido un ciclista ofensivo. Este año he sufrido mucho, pero quiero reencontrarme y montar en bicicleta para ganar. El ciclismo es lo que me hace feliz; la victoria es parte de mi motivación y es el resultado. de trabajo.”

Cavagna ha obtenido 13 victorias durante sus ocho años como profesional, todas ellas durante sus siete años en su equipo anterior, Soudal-Quick-Step.

Sus victorias incluyen tres títulos franceses, dos en la contrarreloj, etapas en el Tour de California, el Tour de Polonia y el Tour de Romandía, además de un triunfo en la escapada en la etapa 19 de la Vuelta a España 2019 en Toledo.

Su última aventura española, en Movistar, llegó a su fin en el Tour de Guangxi.

En China, dijo marca que su tiempo con el equipo “no ha ido bien”, señalando que le hubiera gustado haber corrido una Gran Vuelta, aunque reconoce que no ha estado en la forma física ni mental adecuada para triunfar en 2024.

“No ha funcionado bien. Pero estoy contento con el personal y los corredores, no tengo ninguna discusión con ninguno de ellos”, dijo Cavagna.

“Para un ciclista como yo es importante correr una Gran Vuelta, pero este año no lo he hecho. Ha sido difícil. Pero el año que viene creo que iré. Es importante para mí. Me gustaría correr el Giro”. d'Italia o Tour de Francia.

“Esto no ha ido bien. Cuando no está la cabeza, tampoco están las piernas. No hay ningún problema. Ya he hablado con (el técnico de Movistar) Eusebio Unzué y con todos. No es un problema. Lo intenté”. en España, pero no funcionó. Así es la vida, ¿no?

“Es difícil para mí. Sé que si me quedo aquí un año más, podría ser peor en el futuro. Por eso prefiero cambiar. El año que viene espero tener suerte y conseguir buenos resultados, además de sumar puntos con otro equipo.”

Cavagna se une a Johan Jacobs para dejar Movistar por Groupama-FDJ para 2025. Otras caras salientes incluyen a Alex Aranuburu y Sergio Samitier, vinculados a Cofidis, y la estrella en ascenso Oier Lazkano, que se dirige a Red Bull-Bora-Hansgrohe.

La lista entrante incluye al dúo Caja Rural-Seguros RGA Orluis Aular y Jefferson Cepeda, mientras que Natnael Tesfatsion ficha procedente de Lidl-Trek. El joven colombiano Diego Pescador llega procedente de GW-Erco-Shimano, mientras que el doble ganador de etapa de la Vuelta a España, Pablo Castrillo, es quizás el fichaje más emocionante del equipo para 2025.