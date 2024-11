Aike Visbeek reflexiona sobre el desarrollo del talento, la pérdida de un patrocinador y la superación de la oferta por corredores clave de cara a la temporada 2025

El director de rendimiento de Intermarché-Wanty, Aike Visbeek, arrojó luz sobre la realidad de la vida como el equipo con el presupuesto más pequeño del WorldTour, ya que el presupuesto de 14 millones de euros del equipo belga representa menos de un tercio del equipo más rico de la división, el UAE Team Emirates.

El belga calificó la primera mitad de la temporada 2024 como “quizás la más difícil” en términos de mantener al equipo, que incluye el equipo WorldTour, el equipo de desarrollo U23 y una operación de ciclocross, funcionando sin problemas. También señaló que Intermarché incrementó su patrocinio ya que el equipo perderá su patrocinador clave Circus debido a la próxima prohibición belga de la publicidad de juegos de azar.

hablando con Het Laatste Nieuwstambién reflexionó sobre las desventajas de las restricciones presupuestarias, lo que significa que los equipos más grandes pueden superar la oferta de Intermarché-Wanty en cuanto a corredores (Mike Teunissen es un ejemplo notable este año), mientras que el equipo tiene que centrarse en el desarrollo interno.

“Requiere una gestión meticulosa”, dijo Visbeek sobre la lucha por competir al más alto nivel con un presupuesto relativamente bajo. “Los primeros seis meses de la temporada hasta el Tour de Francia fueron quizás los más difíciles en términos de energía gastada para que todo funcionara sin problemas.

“Pensamos varias veces 'Ahora nos vamos', pero debido a algunas colisiones fuertes y a algunas decisiones equivocadas en los trenes de velocidad de Biniam Girmay y Gerben Thijssen, el motor chisporroteaba una y otra vez. Fue sólo al final del Que todo encaje en su lugar.”

Por supuesto, la superestrella del equipo, Girmay, se destacó en el Tour y logró las mayores victorias del año para el equipo. Dejó Francia con tres victorias de etapa y el maillot verde, logrando una vez más estar al más alto nivel tras su gran avance en la primavera de 2022.

El eritreo, que también ganó en el Surf Coast Classic y en el Circuito Franco-Belge, logró cinco de las 13 victorias del equipo en 2024. Terminó la temporada noveno en el ranking UCI (el equipo acabó en el puesto 15) y firmó una extensión de contrato en breve. después del Tour, aumentando aún más su salario anual de 1 millón de euros.

Pero a pesar de ese éxito (tanto las victorias en la ruta como “una bendición” por mantener a su piloto estrella por más tiempo), hay más dificultades con las que lidiar esta temporada baja, ya que varios corredores clave se alejan.

El joven talento Madis Mihkels se marcha al EF Education-EasyPost y el ganador del ZLM Tour, Rune Herregodts, se traslada al UAE Team Emirates. El líder clave Mike Teunissen también se marcha.

“Para 2025 perderemos a nuestro 'último hombre' Mike Teunissen, lo cual es muy desafortunado. Cuando Visma-Lease A Bike y Astana Qazaqstan comenzaron a presentar ofertas, pronto supimos que no podíamos competir con ellos”, dijo Visbeek.

“Mike es uno de los mejores líderes del mundo, así que rápidamente estuvimos hablando de 500.000 euros, lo cual es demasiado dinero para nosotros. Tenemos que centrarnos en las alternativas internas: tenemos a Petit, Page y Rex, a quienes queremos. para ascender un lugar en el tren de velocidad”.

El desarrollo interno es clave para que el equipo siga teniendo éxito a pesar de sus limitaciones presupuestarias, y Visbeek señala a Francesco Busatto, de 22 años, y al campeón europeo juvenil Felix Ørn-Kristoff como ejemplos de su enfoque en el desarrollo.

Visbeek admitió que la rotación de fichajes y la necesidad constante de encontrar y desarrollar estrellas con un presupuesto limitado no pueden durar para siempre.

“No se puede seguir haciéndolo para siempre. No es que haya miedo sobre lo que nos deparará el futuro, pero no podemos darnos el lujo de 'dormir' y no pensar en el largo plazo”, afirmó. “No debería convertirse en una bomba de tiempo. En cierto punto, tendremos que tomar las medidas necesarias y crecer”.

“Si no, correríamos el riesgo de quiebra a menos que la conexión desde abajo hacia arriba sea perfecta y siempre se logre el máximo resultado con el mínimo número de personas. Esa es una tarea prácticamente imposible, así que ya es hora de que llegue dinero fresco. “

Además de mantener la plantilla de corredores y personal para seguir compitiendo, también se requiere flujo de caja de los patrocinadores para evitar que se repita lo que sucedió en septiembre de 2023, cuando el equipo fue amonestado por la UCI por pagos atrasados ​​de salarios.

“(Fue) un duro golpe estar en las noticias de esa manera. Especialmente porque no tuvo nada que ver con un presupuesto incorrecto o deficiente, sino con problemas temporales de flujo de caja”, dijo Visbeek.

“Pero bueno, ni siquiera entonces era justificable. Se quedó con todos y causó malestar. Y, sobre todo, ese límite financiero también tiene un efecto muy inhibidor en las negociaciones de contratos y en los expedientes de transferencia”.

Ahora, tras la salida de Circus como patrocinador, hay espacio para otro patrocinador importante. El equipo está centrado en incorporar a otro para reforzar las finanzas, aunque Visbeek dijo que “es extraño que el vacío sea tan difícil de llenar”, especialmente teniendo en cuenta el éxito y la comerciabilidad de Girmay.

“(El director general) Jean-François Bourlart y el director de operaciones Maxime Segers están trabajando duro en ello”, afirmó Visbeek. “Con Girmay tenemos a alguien con identidad propia, que ha aparecido en las portadas de Estados Unidos y destaca enormemente en el mercado internacional. Esperamos sinceramente que así sea”.