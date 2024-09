Parece que este año el tiempo, al menos en el Reino Unido, tiene un sentido del tiempo. En cuanto llegó septiembre, el clima se hizo más sombrío y comencé a apresurarme a guardar todas las opciones de malla de mi enorme colección de los mejores maillots de ciclismo, reemplazándolos en la percha por opciones de manga larga. En el pasado, los maillots de ciclismo de manga larga eran una opción solo para el invierno; abundaba la tela pesada de Roubaix, lo que dejaba a los ciclistas con la opción de estar húmedos y sudorosos, o fríos y temblorosos.

Afortunadamente, hoy en día las cosas han cambiado un poco y tenemos opciones de mangas largas y ligeras. El maillot Maap Evade Pro LS 2.0 es una de esas opciones y soy un gran fanático de ellas para esos rápidos recorridos otoñales en los que terminas en la oscuridad. Definitivamente es menos útil cuando hace mucho frío, pero para esta época del año, al menos en el hemisferio norte, realmente resulta muy útil.

Diseño y estética

La premisa para camisetas como estas es bastante simple: toma una camiseta de verano normal y simplemente cambia las mangas cortas por unas más largas. Lo mismo ocurre aquí, así que si ya sabes que te gusta la versión de manga corta, la Evade Pro Base 2.0, entonces probablemente te guste esta.

El cuerpo principal es de licra fina y de tacto muy lujoso. No tiene forro polar, es igual que el que encontrarías en una camiseta de verano normal, pero tampoco es de malla. Es lo suficiente para protegerte del viento, pero lo suficientemente transpirable para evitar el sobrecalentamiento. Las mangas, por otro lado, son de un material con más perforaciones, con forma de panal, y para mí, al menos lo mejor aquí es que son lo suficientemente largas para llegar a mis muñecas gracias a una triple combinación: son largas, elásticas y lo suficientemente ajustadas para que no se suban cuando están puestas. Si eres larguirucho como yo, toma nota.

El cuello tiene un cuello ligeramente levantado, como el de una camiseta “normal”, por lo que no tiene un escote ancho y moderno de camiseta aerodinámica. El dobladillo trasero es ancho y está cubierto de puntos de silicona para mantenerlo en su lugar, mientras que el dobladillo delantero no tiene pinzas y su puntada vuelta está adherida en lugar de cosida para darle a la parte delantera una apariencia de perfil más bajo, lo cual me gusta.

Los bolsillos, una serie estándar de tres más uno con cremallera para objetos de valor en el lado derecho, tienen nuevamente un dobladillo vuelto en la parte superior para que haya menos cosas que se enganchen al meter o sacar cosas. Un detalle muy bien pensado en los bolsillos también es que el material detrás de ellos en la parte baja de la espalda es el mismo que el de las mangas, que es más transpirable, para anular un poco el efecto de doble acristalamiento.

Estéticamente, es una camiseta bonita. Es sencilla, con solo la marca denominativa MAAP en el pecho y otra más pequeña en la espalda, junto con un toque de color en la parte trasera también para contrastar y un logotipo en la manga. Si este color “beige” no te gusta, hay otras doce opciones disponibles, algunas con mangas en contraste, otras a juego.

A quienes tengan un ojo puesto en la sostenibilidad les alegrará saber que al menos las mangas están hechas de tejido de poliamida reciclada, aunque el cuerpo parece estar hecho de material virgen. Maap afirma en su sitio web que está trabajando por un futuro más sostenible, por lo que puedes consultar esa página en particular cuando quieras.

Actuación

Una vez que te pongas este maillot te darás cuenta de que se aleja un poco de los maillots de manga larga normales con los que estamos más familiarizados. Sigue siendo absolutamente apto para la competición y, en términos de gestión térmica, te quedarán bien algunas de las opciones más competitivas de la guía de mi colega Tom sobre las mejores capas base para ciclismo, pero si quieres ponerte algo más voluminoso debajo, te quedará bien, pero es posible que se arrugue un poco. Descubrí que el límite es algo como la capa base Rapha Merino, pero uso mi versión de esa talla pequeña para que se ajuste como una segunda piel de lana.

El ajuste es impecable para mí. Es uno de los pocos maillots que se ajusta cómodamente a mis muñecas en las mangas, y las mangas en sí tienen una ligera compresión. No tanto como las de un maillot como el Rapha Pro Team Aero, pero lo suficiente como para que se mantengan en su lugar incluso en el transcurso de un recorrido largo. La otra cara de esto es que no puedes enrollarlas si lo deseas. Sé que los maillots de manga larga no están realmente pensados ​​para esto, pero es algo que a menudo hago de todos modos, pero aquí no es una opción. Sin embargo, las mangas son lo suficientemente transpirables como para que no supongan un problema.

Si bien puede que no sea tan útil en pleno invierno, es lo suficientemente versátil en otras áreas como para compensar esto. Llévalo solo y, honestamente, no es muy diferente a usar solo una camiseta de manga corta, y podrías estar felizmente afuera con temperaturas superiores a los 20 grados Celsius y no pasar demasiado calor; un punto clave aquí también es el hecho de que tus brazos están fuera de los rayos ultravioleta del sol; no es un problema tan grande en el Reino Unido, pero sí lo es más en el hemisferio sur.

Con una capa base más gruesa, puedes salir después del trabajo cuando la temperatura desciende lentamente hasta los 15 ºC. Si vas a andar en bicicleta con fuerza, ponte uno de los mejores chalecos de ciclismo y estarás bien hasta los 10 ºC. Por debajo de eso, probablemente querrás algo más cálido, sobre todo en los brazos, que dejan pasar el viento mucho más que los mejores calentadores de brazos para ciclismo.

Los bolsillos traseros no están tan altos como parecen tener muchos maillots de competición y pueden contener un smartphone bastante grande. Sin embargo, no son los más seguros, ya que tienen poco elástico en el dobladillo superior para mantener las cosas en su sitio, y se basan en la elasticidad inherente del material del cuerpo para inflar la cavidad del bolsillo más que el dobladillo. En la carretera no es un problema a menos que te pases mucho tiempo y saltes badenes, pero fuera de ella es algo que quizás debas tener en cuenta.

Una última cosa es que este es realmente un maillot que se adapta mejor a las salidas más duras. Muchas de mis salidas de otoño e invierno van pasando de ser salidas intensas y de máxima frecuencia cardíaca a salidas más tranquilas, momento en el que el riesgo de resfriarse aumenta debido a la falta de aislamiento. En realidad, es más fresco que algunos de mis maillots de manga corta más gruesos (el Maap Alt-Road de ¼ de cremallera y su homólogo de cremallera completa, por ejemplo), así que si mantenerte caliente es más difícil para ti que mantenerte fresco, entonces buscaría una opción de manga corta más gruesa y luego la combinaría con calentadores de brazos.

Valor

Con un precio de venta recomendado de 180 libras esterlinas o 235 dólares para los que viven en Estados Unidos, no es una opción barata. Dado que cubre gran parte de las mismas características que un maillot de manga corta combinado con un conjunto ligero de calentadores de brazos, es quizás un poco más difícil de justificar que una opción más gruesa y de precio similar que te durará más tiempo en invierno, pero es atractiva, se ajusta muy bien y cubre un nicho que hasta hace poco estaba relativamente vacío. Si se ajusta a tus necesidades para los partidos rápidos de entretiempo, creo que puedes justificarlo, pero tampoco hay forma de obviar el hecho de que Maap es una marca de ciclismo de primera calidad y de vanguardia y que estás pagando un precio superior por ello.

Veredicto

El maillot Evade Pro Base LS 2.0 de Maap es un poco complicado de pronunciar, pero tiene un buen aspecto y se ajusta muy bien (especialmente para aquellos con brazos largos). Es lo suficientemente ligero y transpirable como para tener una combinación significativa con maillots de verano, lo que lo hace útil para la transición al otoño. Sin embargo, una vez que el frío se instale de verdad, querrás buscar algo un poco más cálido. Para andar a un ritmo alto es excelente, adecuado para usar a temperaturas de entre 10 y 20 grados centígrados con la estrategia de capas adecuada. Estás pagando un poco por el nombre, pero no es una estafa.