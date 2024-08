A veces puede resultar complicado encontrar una buena capa base para el verano, así que cuando encuentro una que me gusta, suelo recurrir a ella. Este verano, ese ha sido mi caso con la sencilla capa base de verano de la marca australiana Attaquer.

Uso una capa base prácticamente en cada salida que hago. Si hace mucho calor, tal vez no me la ponga, pero vivo en el Reino Unido, así que, en general, me siento más cómoda llevándola. En caso de accidente, también me gusta la idea de llevar una capa adicional (aunque fina) entre mi torso y el asfalto.

Lo he estado probando durante los últimos meses y recientemente lo usé para el evento Chasing Cancellara en Suiza; mi recorrido más largo, que con más de 13 horas seguidas es seguramente una prueba robusta para cualquier capa base.

La camiseta interior de verano es una prenda sin mangas de poliéster ligero que está disponible en dos colores. La parte principal de la prenda está hecha de una malla fina y ligera. Se ha situado en el primer puesto de nuestra guía de las mejores camisetas interiores de ciclismo de este año y su precio es de 55 £/70 $/70 €.

Hay un solo logotipo que se encuentra en el frente de la capa base.

Diseño y estética

La gama de capas base de Atttaquer es fácil de explorar. Las capas base se denominan Summer (verano) e Winter (invierno) y es fácil ver cuál es cuál. La capa base Summer (verano) está diseñada en Australia y fabricada en China a partir de una mezcla de poliéster y elastano. Está disponible en blanco o negro y en tres tamaños escalonados: XS, SM y L-XL.

Hay un solo logotipo vertical blanco de Attaquer en el pecho, que ha resistido el agrietamiento después de muchos lavados (un problema que vi aparecer en el maillot de ciclismo Attaquer All Day que probé recientemente). La parte inferior del dobladillo tiene el eslogan de Attaquer “be your alter ego” impreso en todo el interior. Me parece un toque ligeramente innecesario en una capa base, la comodidad y el rendimiento hablan por sí solos. Yo diría que te ahorres el esfuerzo y los costos adicionales en este caso, Attaquer.

La capa base es elástica y ajustada, pero sin ser demasiado apretada ni pequeña, y se adapta bien debajo de una amplia variedad de camisetas. Si quieres la capa base más pequeña posible debajo de una camiseta ajustada, o porque simplemente la prefieres, consulta la opción sin mangas Pas Normal en nuestra guía de las mejores capas base de ciclismo.

En cuanto al diseño, la capa base de verano utiliza una malla fina y transparente de poliéster para el torso y los hombros y luego un material de poliéster sólido y muy suave en los costados del torso y la parte inferior del dobladillo. Las costuras no son planas, sino que solo se encuentran a lo largo de los costados del torso y en la parte superior de los hombros, no en los paneles traseros como en el Endura Translite II. Sin embargo, las costuras en sí están prolijas y no me han causado ninguna irritación.

Los tamaños de Attaquer están escalonados y he probado un tamaño SM, que para mí se ajusta como un tamaño pequeño normal en los tamaños de otras marcas, aunque tiene un poco de elasticidad.

Yo diría que elijas una talla más grande si normalmente usas una talla mediana grande o simplemente quieres algo de espacio adicional.

Actuación

La malla del torso se transforma en un panel lateral sólido que es muy suave.

La capa base de verano es muy cómoda, se siente muy bien al ponérsela y apenas se nota. El material del torso es muy elástico y flexible, pero el dobladillo más elástico vuelve a ajustarse y garantiza un ajuste ceñido.

Para camisetas de verano más ajustadas. Prefiero usar una camiseta interior sin mangas o un chaleco, especialmente cuando aumentan las temperaturas. Me he sentido muy cómoda con esta camiseta interior en una variedad de camisetas.

La prueba más dura para la capa base de verano fue mi recorrido de 300 kilómetros en Suiza, en el evento Chasing Cancellara. El recorrido comenzó de madrugada y lo hice cómodamente hasta el amanecer, y luego continué durante el resto del día mientras las temperaturas subían hasta los 25 o 30 grados centígrados. El recorrido terminó justo después de las 5 de la tarde, pero no antes de que lloviera durante 90 minutos.

La capa base me mantuvo muy cómoda todo el día. No hubo rozaduras, rozaduras ni molestias de ningún tipo, y se ocupó bien de la humedad. No tuve que reajustarla ni pensar en ella ni una sola vez, ni sentí que no respirara bien. El rango de temperatura en este recorrido fue de entre 15 y 20 grados. Elegí específicamente pantalones cortos y una camiseta para este recorrido con los que me sentí totalmente cómoda y la capa base se combinó con esto.

Mi única queja real es que mi modelo de prueba ha desarrollado algunos tirones leves en el material de malla en el área del pecho. No estoy muy seguro de cómo llegaron allí, pero no me están causando ningún problema.

Capa única y sin costuras en la zona del cuello.

Veredicto

La capa base de verano es ligera, suave y cómoda. Se ha convertido en mi opción preferida este verano para una gama de camisetas de verano y pasó mi prueba de carretera de 13 horas con gran éxito.

Las costuras están ahí y no son planas ni totalmente mínimas, pero están ubicadas de una manera que no me ha causado un solo problema y no lo veo como algo negativo.

Si buscas una capa base ligera y cómoda para el verano, opta por esta.