En ocasiones, las zapatillas de ciclismo con suela sin fibra de carbono pueden considerarse un paso atrás o incluso una degradación. Sé que he sido culpable de pensar esto en el pasado. Una vez que se ha realizado la “actualización” a una zapatilla con suela de carbono, ¿para qué necesitarías una zapatilla con suela de nailon o de caucho?

He estado probando las zapatillas Northwave Hammer Plus este verano. No tienen suela de carbono, pero me ha impresionado mucho la comodidad que me han proporcionado tanto sobre la bicicleta como fuera de ella.

Aunque Northwave afirma que ha tomado elementos de su herencia de MTB XC para producir una zapatilla que atraerá a los ciclistas de gravel que buscan comodidad durante todo el día, la Hammer Plus se encuentra tanto en la sección de MTB como en la de Gravel del sitio web de Northwave y creo que esto es apropiado. Se trata de unas zapatillas todoterreno que puedes usar para ciclismo de montaña, gravel, desplazamientos diarios o cualquier otra cosa que desees.

Las zapatillas tienen un precio competitivo de 121,49 £ / 149,99 $ / 134,99 € y están disponibles en cuatro opciones de color. Utilizan una sola correa de velcro y el dial SLW3 de Northwave para el cierre y aceptan calas de pedal de dos tornillos.

Diseño y estética

Una característica clave del diseño de Hammer Plus es lo que Northwave llama la suela exterior “Jaws Evo”. La suela está diseñada para ser flexible y ofrecer una comodidad sólida y un buen rendimiento al caminar sin sacrificar la eficiencia del pedaleo ni la sensación en la bicicleta.

La zona de la puntera de la zapatilla se flexiona fácilmente, de la misma forma que lo haría una zapatilla o una bota para caminar, y se puede apreciar un cambio en la goma de la suela en esta zona. Sin duda, es mucho menos rígida que las zapatillas de MTB o XC de carbono orientadas a la competición. La suela presenta una banda de rodadura de goma gruesa y dos tacos metálicos reemplazables en la zona de la puntera. La goma tiene cierta flexibilidad al tacto, pero ha demostrado ser resistente en mis pruebas.

La única costura en la parte superior perforada y con buen agarre del zapato está en el talón, lo que lo mantiene ordenado. Una capa protectora y resistente de TPU (poliuretano termoplástico) rodea la parte inferior del zapato y, en particular, protege la zona de los dedos y el talón contra rozaduras o raspaduras.

Una pequeña correa de velcro y un cierre con un solo dial se encargan de ajustarlo. El dial en cuestión es el SLW3, el mismo que se puede encontrar en la zapatilla de carretera Veloce Extreme de gama alta que utiliza Filippo Ganna. El dial ajusta las cosas muy bien, luego levantas la pequeña pestaña y giras el dial en el sentido de las agujas del reloj para liberar la tensión. Cuesta un poco acostumbrarse, pero es rápido una vez que te familiarizas. La pestaña de cierre de velcro parece un poco redundante y el dial hace la mayor parte del trabajo. No creo que lo haya ajustado mucho desde que comencé a probar las zapatillas, para ser honesto.

En cuanto a la marca, Northwave ha mantenido las cosas bastante sutiles. “Northwave” está impreso en la correa de velcro y hay un gran “NW” en el talón exterior. Hammer Plus está impreso en el interior del tobillo y eso es todo. Probé la versión blanca que en realidad es una especie de gris claro en persona. No es demasiado brillante y hay suficiente negro en el zapato para equilibrar las cosas y dar una estética todoterreno, creo. Si no es para ti, hay una opción en negro liso, así como una verde y una plateada oscura con detalles en amarillo.

El tobillo y la lengüeta del zapato tienen una buena cantidad de acolchado y no hay bordes afilados ni rígidos en ninguna parte de la lengüeta, lo cual es importante. La sección superior del talón es bastante maleable, lo que se ajusta a su característica distintiva. Si buscas una retención del talón sólida como una roca, probablemente necesites un tipo de zapato diferente.

Actuación

Llevo varios meses probando los Hammer Plus, les he dado mucho uso y los he llevado puestos mientras probaba la bicicleta eléctrica Canyon Grizl:ON, la SRAM Red AXS XPLR e incluso en España para el lanzamiento de la Ridley Grifn RS.

Si alguien me preguntara por las zapatillas, lo primero que mencionaría es la comodidad. Son unas zapatillas realmente cómodas. La suela flexible y el exterior flexible de una sola pieza crean una zapatilla con la que es realmente muy cómodo caminar. Hay una buena cantidad de flexibilidad en la zona de los dedos a medida que el pie se flexiona y, si estás acostumbrado a zapatillas rígidas para todo terreno, supone un cambio refrescante. Esta comodidad se extiende al interior de la zapatilla, justo delante del dial de cierre SLW3 hay un tejido diferente, más suave, que crea una sensación acogedora, algo que he notado en algunos pares de zapatillas Northwave.

Caminar con el calzado es una sensación muy agradable, la flexibilidad en la puntera es notable y la goma adherente combina bien con esta flexibilidad. Preferí quitar los tacos de metal de la puntera después de un tiempo, ya que se sienten un poco en desacuerdo con la flexibilidad y siento que quitarlos aumenta la comodidad y la sensación.

Pero toda esta charla sobre comodidad y flexibilidad no significa que tengan un rendimiento inferior en otras áreas. De hecho, creo que uno de los puntos fuertes de la zapatilla es el equilibrio entre comodidad y rendimiento en la bicicleta. Sería el primero en quejarme si se sintieran blandas y blandas en la bicicleta, pero no es así. He pedaleado mucho con las Hammer Plus, en la carretera y fuera de ella, y nunca he pensado “Necesito una zapatilla más rígida” o que no me gustara cómo se sienten.

Puedes apretarlas con fuerza si es necesario y aún así ofrecen un buen rendimiento y una buena sensación al hacer cualquier tipo de esfuerzo. Me han recordado que probablemente no necesito una zapatilla de competición todoterreno superrígida. Esto es posiblemente lo que muchos de nosotros buscamos a veces cuando echamos el ojo a unas zapatillas nuevas con un presupuesto determinado. Hay zapatillas más rígidas y más rígidas en el mercado si eso es lo que quieres, pero yo no tendría ningún reparo en correr una carrera de ciclocross o de grava con ellas. En todo caso, sería bueno saber que mis pies van a estar cómodos.

Dejando de lado las carreras, a muchos ciclistas les gusta andar en bicicleta gravel en sociedad, incluido yo. Este año he pasado muchas tardes de verano jugando con mis amigos en bicicletas gravel y las Hammer Plus han sido perfectas para llevar mi bicicleta o caminar cuando me detengo en un bar o para comer. Saltar una valla de alambre de púas durante una carrera recientemente puso a prueba la durabilidad de las zapatillas y, cuando el alambre raspó el costado de una de ellas cuando me acerqué demasiado, el material de la parte superior lo resistió bien y no se rompió.

Los zapatos soportaron bien la conducción y la caminata en terrenos rocosos sueltos.

Vivir con los zapatos ha sido fácil y, a excepción de la suciedad y el incidente del rasguño con el alambre, todavía están en excelentes condiciones. Las partes superiores son resistentes y parecen fuertes, y el talón de goma y la lengüeta de la puntera que se extienden desde la suela han cumplido bien su función.

La limpieza de las zapatillas es sencilla. La parte superior se limpia muy fácilmente con toallitas húmedas o aerosoles para lavar bicicletas y un paño. No he tenido que restregarlas más agresivamente para que vuelvan a tener buen aspecto. Por supuesto, la llegada del invierno británico puede cambiar esto cuando (no si) se cubran de barro.

Northwave ofrece la versión negra de las zapatillas con una opción de ajuste ancho, una buena noticia para los ciclistas que buscan las mejores zapatillas de ciclismo para pies anchos. Todos tenemos pies diferentes y los míos son más bien estrechos. Sin embargo, las zapatillas no son demasiado estrechas, tienen un volumen razonable, pero la puntera se estrecha ligeramente en los dedos.

Creo que una puntera un poco más redondeada y más abierta llevaría la comodidad a otro nivel. En un día caluroso, después de varias horas de pedalear, era más consciente de la posición de los dedos en las zapatillas.

En cuanto al calor, los Hammer Plus son un poco cálidos en climas cálidos en mi opinión, así que tenlo en cuenta si vives en un lugar caluroso o sufres temperaturas elevadas.

Veredicto

Las Hammer Plus me han impresionado este verano y me han hecho pensar en lo que quiero en una zapatilla todoterreno para todo tipo de usos.

Me gusta el estilo de las zapatillas y el diseño es funcional y bien ejecutado. La comodidad, como ya he dicho, es excelente y creo que, por el precio, las Hammer Plus son una buena compra para todo tipo de conducción todoterreno que debería durar mucho tiempo.