Hay una gran variedad de herramientas que puedes llevar contigo en la bicicleta. Aquí analizaré la herramienta dinamométrica Nano TorqBar DX de Topeak, que es un kit compacto de herramientas dinamométricas preestablecidas. Es una herramienta útil que es lo suficientemente pequeña como para llevarla contigo en tus paseos, viajes o usarla en casa. También aparece en nuestra guía de compra de las mejores llaves dinamométricas para bicicleta.

La herramienta completa consta de un pequeño estuche de plástico que contiene las puntas de la herramienta y tres TorqBits de par preestablecido de Topeak. La propia TorqBar se puede cargar con estas puntas y utilizar como una herramienta normal para trabajar en su bicicleta, o con los TorqBits para crear una llave dinamométrica preestablecida para que pueda trabajar con las especificaciones correctas para su bicicleta.

La herramienta se vende por £74,99 con las tres brocas TorqBits preconfiguradas, pero puedes adquirirla solo con la broca específica que necesitas por menos dinero. También se puede encontrar a precios más económicos en Internet en general.

Diseño y estética

El Nano TorqBar es un equipo ordenado y su estuche de plástico queda particularmente limpio y ordenado cuando está completamente repleto de piezas.

El diseño se puede dividir en dos mitades. La propia TorqBar y el estuche portapuntas como se mencionó. La propia Torqbar es un cilindro de aluminio liso con un corte circular perforado en un extremo. Luego, se desliza un inserto de plástico de diámetro más pequeño en este cilindro (imágenes a continuación). El inserto de plástico tiene espacio para albergar dos de las puntas de acero suministradas que se mantienen en su lugar mediante imanes para que no se caigan. Un botón con resorte se bloquea en el corte perforado en el cuerpo de la TorqBar para bloquear el inserto en su lugar y, finalmente, hay una ranura magnética de seis lados para cargar el TorqBit preestablecido elegido. La Torqbar por sí sola pesa apenas 32 gramos y tiene 11 cm de largo.

El estuche de plástico que contiene las herramientas es resistente y sus dos “puertas” de plástico con bisagras se abren para facilitar el acceso. En el interior se encuentran cuidadosamente colocadas las puntas hexagonales de 3, 4 y 5 mm y las puntas Torx T20 y T25. Por supuesto, puedes reemplazarlas por las puntas que prefieras, pero hoy en día son las principales candidatas para trabajar en bicicletas.

Además de las puntas que pueden soportar pares de torsión de 4, 5 y 6 Nm, hay tres TorqBits preestablecidos. Por lo tanto, este es un juego diseñado para realizar trabajos como ajustes de tijas de sillín, manillar y potencia, dado su tamaño y sus pares de torsión nominales. Estos TorqBits encajan en el extremo del Torqbar y luego aceptan cualquier punta que necesites usar para trabajar en tu bicicleta.

Topeak insiste en que se pueden aflojar pernos y fijaciones con una broca únicamente y no con un destornillador Torqbit instalado, y que la herramienta es buena para aflojar pernos con una fuerza nominal de hasta 20 Nm. No es una herramienta grande ni robusta, por lo que se necesita un poco de sentido común. No es la herramienta para aflojar algo muy apretado o grande.

Actuación

El Nano TorqBar DX demuestra ser una herramienta útil y bastante versátil. Funciona bien por sí solo cuando he estado trabajando en general con las bicicletas. Recientemente cambié el manillar de mi bicicleta de ciclocross usando el Torqbar y el inserto con las puntas hexagonales de cuatro y cinco mm. Su longitud hace que sea fácil trabajar con él y me gusta mucho la forma en que también puedes cargar una broca en el extremo de la barra, lo que es útil cuando se enroscan inicialmente cosas como los pernos de la tapa superior del juego de dirección o los pernos del rotor del disco, esto significa que puedes usarlo como un destornillador para hacer las cosas.

Cuando esté listo para aplicar el par de torsión a un perno según las especificaciones, simplemente cargue la TorqBit y la broca que necesite y estará listo para aplicar el par de torsión. No se oye un “clic” fuerte de la herramienta, pero sí un clic leve cuando se alcanza el par de torsión predeterminado y se proporciona la respuesta táctil. No es demasiado ruidoso, por lo que debe prestar atención, especialmente en los componentes más delicados.

La naturaleza compacta del Torqbar significa que cabe fácilmente en una alforja o en los bolsillos de tu maillot. Puedes cargar y transportar un máximo de cuatro brocas y un TorqBit preconfigurado en el TorqBar, aunque llevar dos dentro de la herramienta hace que todo esté más ordenado; nuevamente, mira las imágenes como referencia aquí. Por supuesto, también puedes llevar el estuche, pero es una cosa más de la que preocuparte.

En cuanto al estuche, me gustaría encontrar una forma de sujetar la barra al estuche para mantenerlos juntos. Podrías hacerlo con una banda elástica o una correa que encaje, pero sería bueno conseguir una desde el principio y esa es probablemente mi única queja.

Un punto que hay que recordar con respecto a las llaves y unidades dinamométricas preajustadas es que tienen una vida útil determinada y, a menudo, no se pueden calibrar. En términos simples, pueden llegar a un punto en el que ya no sean precisas. Topeak afirma que la precisión de la herramienta, con una tolerancia de +/- 6 %, está garantizada durante 5000 ciclos, lo que supone un uso prolongado.

A modo de comparación, las llaves dinamométricas ajustables de primera calidad calibradas según una clasificación ISO deberían ofrecer alrededor de +/- 1 % a 2 % en todo el rango (normalmente alrededor de 2 Nm a 14 Nm).

Las herramientas preestablecidas de alta gama pueden alcanzar una precisión del 2% o 3% y tener una vida útil más larga, pero para un artículo de este tamaño, precio y portabilidad, alrededor de 5000 usos con una precisión del 6% ciertamente no es una queja.

En cuanto a la calidad de las puntas, comparé las puntas hexagonales y torx suministradas con las mejores que tengo, algunas puntas PB Swiss de alta calidad. Las puntas Topeak encajaban un poco más flojas en los sujetadores T25 y de 4 mm, pero en general no estaban mal.

El estado del tornillo que estás apretando y tu propia técnica también pueden afectar las cosas en este caso. También comparé los TorqBits con una llave dinamométrica Wera A5, que está calibrada según una estricta norma ISO 2017, y eran prácticamente iguales, por lo que estoy bastante seguro de que cumplen con las especificaciones y espero que así sea durante un buen tiempo.

Veredicto

Si trabajas todo el día, todos los días, o haces muchas reparaciones, esta herramienta no es tan relevante; probablemente sea más un complemento a tu caja de herramientas o kit de viaje que un elemento fundamental en tu trabajo.

Sin embargo, puedes hacer muchas cosas con la TorqBar. Mi reciente cambio de barra con ella fue muy fácil. Creo que su longitud es un punto fuerte. Tiene aproximadamente la longitud de la palma de mi mano, lo que significa que es fácil trabajar con ella cuando tienes una broca cargada para una variedad de trabajos. Luego, cuando estás listo para aplicar torsión a algo, puedes hacerlo: una ventaja sobre una multiherramienta normal.

Probablemente sea más adecuado para viajar o llevarlo contigo en tus viajes para evitar problemas. Si llegas a algún lugar y necesitas montar tu bicicleta, te resultará muy útil y es un accesorio muy agradable de usar, lo que también es una motivación para realizar compras como esta.

Es un diseño inteligente, pero me pregunto si no será un poco caro. Hay formas más económicas de hacer el mismo trabajo. Hoy en día tenemos muchas opciones y esta herramienta es otra buena opción.