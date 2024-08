Este año, Van Rysel ha empezado con buen pie. La marca propiedad de Decathlon patrocina ahora al equipo Decathlon AG2R La Mondiale, proporcionándoles bicicletas Van Rysel y una gama de equipamiento y material de la marca. El equipo ha generado un revuelo positivo este año por crear una bicicleta de nivel WorldTour exitosa y más económica, y la ropa y los cascos de la marca tampoco son muy caros.

Estoy analizando el casco Van Rysel FCR, el casco de carretera aerodinámico de alto rendimiento de la marca y el modelo que se utiliza en carreras del WorldTour como el Tour de Francia. Es uno de los cascos más baratos (si no el más barato) que se utiliza en el máximo nivel, con un precio de 89,99 £ / 100 €. También hay un modelo equipado con MIPS disponible en Europa por 120 €, así como algunos otros modelos económicos de la gama.

También llevamos el casco al túnel de viento del Silverstone Sports Engineering Hub este verano para descubrir realmente cómo funciona el casco, y ahora podemos incluir nuestros hallazgos en nuestra revisión completa del casco, que formó parte de nuestra guía de compra de los mejores cascos de bicicleta de carretera como el mejor casco de bicicleta de carretera aerodinámico económico.

Probado en túnel de viento: ¿Qué cascos de bicicleta de carretera aerodinámicos son los más rápidos?

Hay espacio para gafas que funcionan bien, pero para los corredores puede afectar el rendimiento aerodinámico.

Diseño y estética

El FCR está disponible en blanco o negro. La versión blanca tiene un cuerpo mate con una sección central blanca brillante, un par de insertos negros y logotipos cromados y negros. Me encantan los cascos blancos para uso en carretera y este cumple perfectamente con ese requisito para mí. Si el negro es más tu estilo, la versión negra es, como habrás adivinado, completamente negra, pero utiliza una mezcla de secciones brillantes y mate. Sin embargo, los logotipos cromados no aparecen para lograr un aspecto más discreto. El casco también viene con una bolsa blanda con cordón, lo cual es agradable.

En cuanto a la forma, cuando se ve desde arriba, el casco tiene un perfil irregular en forma de lágrima y se estrecha en la parte trasera. Parece similar al Abus Gamechanger, y me gusta la forma y el estilo. He oído el argumento de que la parte delantera redonda del casco queda ligeramente alta en la cabeza y no se ve tan bien, pero como todo, tendrás que decidir por ti mismo si el estilo y la forma son para ti.

El casco en sí está fabricado en China y “diseñado en Flandes”, como reza el eslogan de una de las almohadillas interiores del casco. La carcasa del casco es 100 % policarbonato, mientras que el material del casco en sí es, por supuesto, poliestireno. En cuanto al peso, con 292 gramos en mi báscula, está bastante a la altura de otras ofertas de alto rendimiento y aerodinámicas.

El casco cumple con la norma EN 1078, que es la norma para los cascos disponibles comercialmente en Europa. Actualmente, el casco no tiene una clasificación de seguridad de Virginia Tech, que a menudo se considera una especie de estándar de oro cuando se trata de seguridad y pruebas de cascos. Si este es un problema clave para usted, es posible que deba buscar en otra parte.

Hay una opción equipada con MIPS un poco más cara (20 €) disponible en Europa. He encontrado un anuncio también para el Reino Unido, pero el casco no está disponible actualmente. Me pregunto si no sería más limpio cobrar un poco más, incluir la tecnología MIPS como estándar y marcar esa casilla en particular para los clientes.

El FCR utiliza una correa con hebilla magnética Fidlock. Solo tienes que deslizar las dos mitades juntas o alejándolas una de la otra para conectarlas y deshacerlas y el imán hace el resto. En realidad, puedes juntar los dos lados de las correas y, si están lo suficientemente cerca, la hebilla se cerrará sola, lo que es bastante divertido. La hebilla es probablemente un poco más rápida de cerrar y cerrar que un clip tradicional. Me gusta.

En el interior, tres grandes canales moldeados se corresponden con las principales rejillas de ventilación del interior y parecen canalizar bien el aire a través del casco. Hay tres almohadillas para el casco, dos en el centro del casco y una en la frente, eso es todo, pero amortiguan la cabeza de manera eficaz y están bien ubicadas.

¿El precio más bajo tiene algún inconveniente en cuanto a características de diseño o calidad? Solo he notado un par en mis pruebas. Las pegatinas cromadas de Van Rysel parecen que se podrían desprender con el tiempo o empezar a verse un poco desgastadas y mi unidad de prueba tiene un par de letras que se están despegando ligeramente en el borde. Supongo que llevaría mucho tiempo, pero es algo que al menos hay que tener en cuenta. Podrías quitarlas todas si fuera necesario y el casco seguiría luciendo bien.

Me parece que el dial más grande es muy fácil de localizar y utilizar.

Actuación

En uso, me he llevado muy bien con el FCR. No tengo pelo, así que sin los mechones de Tadej a veces siento que las características del casco se mueven bruscamente, pero mi casco de prueba de tamaño mediano me ha resultado cómodo desde el principio y no me ha causado ningún problema.

Como ya se ha mencionado, la hebilla magnética Fidlock es fácil de usar y tiene un cierre muy cómodo. Las dos almohadillas principales del casco son bonitas y mullidas y me resulta muy cómodo ponérmelo. He estado alternando entre el FCR y el Scott Cadence en carretera y el Specialized Prevail 3 para las tareas de grava este verano y el FCR se siente más mullida, especialmente teniendo en cuenta el “escalón” incorporado del Prevail, que me ensució la cabeza de la misma forma que le pasó al editor técnico Josh Croxton.

La ventilación es buena para mí. Mi último paseo fue en una noche húmeda de verano, donde completé cinco repeticiones de montaña consecutivas de un minuto y pico y no tuve que empujarme la frente ni el casco para evitar que me goteara. Las ventilaciones y el casco moldeado parecen hacer un buen trabajo al canalizar el aire de adelante hacia atrás; el sobrecalentamiento o el exceso de sudor no han sido un problema para mí.

El sistema de retención es quizás un poco más voluminoso que otros, pero no me parece especialmente básico. Las uniones en Y de las correas (la parte que se encuentra debajo de las orejas) no son ajustables y parecen de una calidad ligeramente inferior a la de otros, pero en el uso no han sido un problema para mí y naturalmente se han colocado prácticamente justo donde yo las quería. Sin embargo, este no será el caso de todos, por lo que puede valer la pena probarlas antes de comprarlas en un Decathlon local.

Me gusta el dial de ajuste más grande, que me parece muy fácil de localizar y ajustar con una sola mano, especialmente si quieres ajustar la bicicleta. Creo que el sistema se ajusta de manera uniforme y segura sin puntos apretados ni áreas molestas, de nuevo muy cómodo. En general, sí, algunos aspectos del acabado no son tan lujosos como los de otros cascos de primera calidad, pero para mí, aquí no hay nada que te vaya a causar problemas. Si quieres un casco con intermitentes, gasta el dinero en uno.

El dial de retención es muy fácil de localizar y girar con una mano.

Gracias a nuestro proyecto de prueba de túnel de viento de cascos a principios de año, ahora tenemos datos sobre una variedad de cascos populares y destacados en el mercado para incluir en nuestras revisiones de cascos, este también es el caso del FCR y siempre es bueno incluir algunos datos duros para los lectores en lugar de intentar cuantificar cualquier prueba aerodinámica de bricolaje que hagamos nosotros mismos o algo simplemente “que se sienta rápido”.

El Van Rysel quedó en el quinto puesto de la clasificación general en nuestra prueba en el túnel de viento en el Silverstone Sports Engineering Hub, superando a cascos como el Trek Ballista y el Kask Elemento. Consulta nuestra guía de los mejores cascos aerodinámicos para obtener más información. Por el precio, sabes que estás adquiriendo un casco bastante rápido y que te permitirá ahorrar unos cuantos vatios en comparación con muchos de los competidores. Si no quieres gastarte un Specialized Evade y no te gusta el aspecto del POC Procen, hazte con uno de estos. Si quieres llevar las cosas a un nivel superior, el siguiente casco más rápido, para nosotros, fue el Scott Cadence, pero cuesta un poco más del doble.

También descubrimos que colocar las gafas de sol en las rejillas de ventilación de la parte delantera del casco puede afectar negativamente al rendimiento aerodinámico en comparación con colocarlas en la parte trasera del casco o alrededor del cuello, etc. Probé esto en el túnel de viento como piloto de pruebas, por lo que puedo dar fe de los resultados. Un gran consejo para todos los corredores.

La gran ventilación en la parte trasera del casco.

Valor

Un punto a favor del FCR es su precio: 89,99 £/100 €. Según nuestras pruebas y por ese precio, no hay un casco más rápido por menos dinero.

Por el precio, obtienes un casco que traerá ganancias aerodinámicas a la bicicleta en comparación con muchos otros y que para mí parece bastante elegante.

Si, como yo y probablemente muchos otros ciclistas, buscas algo rápido, que te permita ahorrar unos cuantos vatios y, fundamentalmente, que no cueste unos cientos de libras, aquí no puedes equivocarte.

Algunos de los acabados no son tan buenos como los de otros cascos de mayor calidad, y las pegatinas pueden fallar con el tiempo, pero aparte de eso, ¿qué más se puede pedir?

Veredicto

En mi opinión, el FCR es una gran opción por el precio. Es un peso competitivo y me ha resultado cómodo y fácil de ajustar a mi cabeza. No he experimentado ninguna incomodidad con él.

Este casco ha ganado más de una vez este año en el nivel WorldTour. Al menos en mi cabeza, en una posición de conducción normal, dio resultados bastante favorables en nuestra prueba en el túnel de viento. Es bueno saber que estás usando un casco de competición en términos de aerodinámica, y cuando ese casco cuesta menos de 100 libras, la sensación es aún mejor. Si te gusta el aspecto del casco y no quieres gastar demasiado o quieres un casco rápido para competir que no quieras preocuparte por darle un poco de martillazo, esta es una compra sólida.