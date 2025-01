El australiano no aparece en la página de alineación de Jayco porque el director del equipo se niega a comentar

¿Caleb Ewan podría retirarse de las carreras con sólo 30 años? ¿Está cambiando de equipo en medio de su contrato Jayco-AlUla?

Esta semana surgieron preguntas sobre el futuro del velocista australiano, ya que su perfil parece haber desaparecido de la página de alineación de la plantilla 2025 de su equipo actual. Ewan tampoco está en la alineación del equipo para su carrera de casa, el próximo Tour Down Under, del 21 al 16 de enero, y su futuro en Jayco, tal vez incluso en el pelotón, ahora parece incierto.

Ewan se unió a Jayco-AlUla, el equipo donde pasó los primeros cuatro años de su carrera, después de romper su contrato con el Lotto a finales de 2023 tras una pelea con la dirección del equipo belga. Es posible que ya esté en movimiento con pocos indicios en línea (en el sitio web de Jayco y en las redes sociales) de que se encuentre actualmente en la plantilla del equipo.

El miércoles, Daniel Benson informó que Ewan no estuvo en el campo de entrenamiento de Jayco el mes pasado. Tampoco forma parte de la selección del equipo para el Tour Down Under, donde ganó nueve etapas en el pasado.

En cambio, Luke Plapp y Mauro Schmid lideran el equipo de siete hombres. En lugar de Ewan correrá Campbell Stewart, de 26 años, descrito por el directeur sportif como la “opción del equipo para los sprints masivos”.

Cuando contactado por ciclismonoticias El jueves, el director del equipo Jayco-AlUla, Brent Copeland, se negó a comentar sobre la situación de Ewan. ciclismonoticias También contactó al agente de Ewan para hacer comentarios.

Según un informe de Colectivo de escapesurgieron problemas entre Ewan y su equipo la temporada pasada, mientras que una propuesta de acuerdo con Astana para 2025 fracasó durante el invierno. Escapar informa que varias fuentes sugirieron que podrían estar en juego procedimientos legales entre las dos partes.

Ewan, que ha ganado 11 etapas del Gran Tour, incluidas cinco en el Tour de Francia durante su carrera, elogió su cambio a Jayco como una oportunidad para un “nuevo comienzo” después del deterioro de su relación con Lotto.

“La cuestión es ganar al más alto nivel como ese, realmente necesitas un equipo completo que te respalde y supongo que si puedo sacar algo positivo del Tour nuevamente, no estaba tan lejos del ritmo”, dijo Ewan. ciclismonoticias enero pasado.

“Casi gané una etapa, así que sé que mi nivel sigue siendo lo suficientemente bueno como para ganar las carreras más importantes del mundo, pero sí, sólo necesito un nuevo comienzo, un equipo que esté emocionado de tenerme”.

Ganó cuatro carreras en Jayco el año pasado (el Campeonato Australiano de Criterium, etapas en el Tour de Omán y la Vuelta a Burgos, y la Vuelta a Castilla y León de un día), pero no obtuvo ninguna victoria a nivel WorldTour. También corrió el Giro de Italia cuando Jayco optó por enviar a Dylan Groenewegen al Tour de Francia.

Ewan dijo el año pasado que la jubilación nunca fue una opción a finales de 2023, afirmando que ciclismonoticias que sólo pondría fin a su carrera cuando sintiera que ya no podía ganar carreras.

“Nunca me jubilarían en 2024”, dijo Ewan. “No soy el tipo de ciclista que puede seguir pedaleando sin ganar nada. Mi trabajo es ganar y una vez que dejo de ganar y no puedo ganar más, mi lugar en el ciclismo prácticamente se acaba”.

Ewan demostró que aún puede ganar carreras en 2024, incluso si no aumentó su cuenta de Grand Tour, por lo que es probable que sienta que tiene más que ofrecer al deporte. Si Ewan pasa a otro equipo, hay varios lugares posibles en el WorldTour y 11 de los 18 equipos aún conservan un lugar abierto en la lista, o varios.

XDS-Astana tiene un equipo completo de 30 corredores para 2025 con la incorporación final del ciclista chino Haoyu Su, por lo que una reactivación de su transferencia previamente discutida al equipo kazajo estaría descartada.

Otros seis equipos (Bahrain Victorious, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale, Lidl-Trek, Red Bull-Bora-Hansgrohe y Soudal-QuickStep) también carecen de espacios para la próxima temporada. De acuerdo a Daniel BensonSegún el informe, Ineos Grenadiers, que actualmente tiene un lugar libre en la lista no neo-profesional, ha mostrado interés en fichar a Ewan.