Cambian los hábitos, pero la conexión con el ciclismo sigue arraigada a medida que el ciclista agrega el papel de embajador de Cadel Evans Race a la presidencia de Cyclists Alliance

Esta es la época del año en la que Grace Brown normalmente estaría comenzando su reconstrucción, trabajando para recuperar su forma física para ese bloque de carreras australiano en enero, donde se deciden los títulos nacionales y el público local tiene la oportunidad de animar en la carretera. Pero esta vez las cosas son muy diferentes.

Retirarse del ciclismo profesional después de un año de ensueño (el ciclista de 32 años se convirtió en medallista de oro olímpico, ganó el Campeonato Mundial de contrarreloj individual y también un monumento en Lieja-Bastogne-Lieja) significa que la rutina se rompió.

Ya no tiene que esforzarse por comenzar temprano un nuevo año de carreras, ni prepararse para otro largo período lejos de su vida en Australia con su esposo Elliot, su familia y sus amigos.

Cuando Brown regresó a Melbourne después del final de la temporada europea, fue para siempre.

“Es un tipo de proceso extraño, dejar todo y cambiar hábitos relacionados con el ejercicio y todas las demás pequeñas decisiones del día se vieron afectadas por el hecho de que andar en bicicleta fue mi carrera y mi propósito durante mucho tiempo”, dijo Brown. ciclismonoticias.

“Entonces, también es un gran cambio mental, pero sí, me encanta estar de regreso en casa y saber que no tendré que volver a salir corriendo en el corto plazo”.

Aunque la jubilación ciertamente no significa que su apego al deporte o su papel en él haya terminado.

Incluso antes de correr su última carrera con FDJ-SUEZ, Brown ya había asumido el cargo de presidenta de la asociación de ciclistas Cyclists Alliance para intentar contribuir a la progresión del ciclismo femenino. Ahora también se ha inscrito como embajadora en la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

“Quiero mantenerme conectada con el deporte. Estas cosas que estoy haciendo son parte para asegurarme de que no… desaparezca, supongo”, dijo riendo.

La Cadel Evans Great Ocean Road Race es lo más parecido a una actuación en su ciudad natal para Brown y, como resultado, ocupa un lugar especial para el ciclista.

“Siempre me ha encantado esta carrera y también tiene un aspecto comunitario para mí, ya que crecí en Camperdown, Geelong y la región cercana es un lugar donde pasé bastante tiempo cuando era joven. ” dijo Marrón.

“Está el aspecto de la comunidad ciclista: permanecer involucrado y estar cerca de la escena de las carreras australianas y de todas las personas involucradas en ella”.

En lugar de competir entre el pelotón profesional WorldTour en el evento, donde Brown participó por primera vez en 2017, disfrutará del recorrido recreativo de la ruta rodeada de alrededor de tres mil ciclistas de todas las edades y habilidades.

“Grace inspiró a la nación a principios de este año en los Juegos Olímpicos de París y tenerla en la línea de salida del People's Ride es una oportunidad increíble para que los fanáticos del ciclismo corran junto a un campeón australiano”, dijo Cadel Evans.

El nuevo rol está lejos del alcance de su participación en el ciclismo y eventos comunitarios, ya que muchos quieren tener la oportunidad de celebrar el éxito de Brown.

El oro de los Juegos Olímpicos en particular ha aumentado su prominencia en una nación donde el enfoque en el ciclismo está lejos de ser intenso, excepto, por supuesto, cuando otorga una medalla en ese evento cada cuatro años o, como es el caso de su colega embajadora de la carrera. , maillot amarillo en el Tour de Francia.

“Es realmente agradable estar de regreso y que el público australiano tenga la oportunidad de celebrar un poco los Juegos Olímpicos y otras cosas. Muchos amigos y familiares también están muy emocionados porque no me han visto desde entonces, así que, sí, es Probablemente no sea tan loco como si volviera inmediatamente después, pero es un buen nivel”, dijo Brown, que ahora tiene que adaptarse a que lo reconozcan en la calle.

Los otros puntos en la agenda de Brown en las próximas semanas incluyen una recepción cívica en Camperdown y una aparición radiante en las festividades previas al evento del Tour of Bright.

El punto más importante de la agenda para la ciclista jubilada, que admite entre risas que no se sienta mucho, es de esperar que siga disfrutando del estilo de vida que hasta ahora ha “dejado en suspenso”.