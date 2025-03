Con solo alrededor de 150 bicicletas en existencia, serás perdonado por no haber oído hablar de la marca de bicicletas catalán, Guava. Admito que no lo había hecho hasta principios de este año, cuando una introducción llevó a la oportunidad de montar el lugar de la guayaba durante un fin de semana en Girona.

El lugar es el único modelo de Guava y está disponible en un puñado de niveles de especificaciones, lo que, como era de esperar, tienen puntos de precio variables.

Junto a él, la marca también vende ropa y unos pocos componentes seleccionados. Se vende a través de su sitio web y dos tiendas situadas en Barcelona y Girona, respectivamente, la última de las cuales está a solo unos metros de la Iglesia de Santa María, o la Catedral de Girona, quizás mejor conocida como la ubicación de filmación del Gran Sept of Baelor de Game of Thrones.

La marca es propiedad y está dirigida por solo dos hombres, y en una coincidencia de pequeño mundo, llegó a ser después de que uno de ellos asistió a un taller de construcción de cuadros con la academia de bicicletas tristemente ahora que no está cerrada en Frome, Inglaterra, a solo 10 millas de My Bike HQ.

Curiosamente, la marca está financiada por la leyenda futbolística Andrés Iniesta a través de la firma de inversión del español, Never Say Never Ventures.

Como sugiere el título de esta revisión, el lugar es una bicicleta de grava, diseñada con una cantidad razonable de autorización de neumáticos, una geometría bastante segura y un paquete de especificaciones que parece una excelente relación calidad -precio.

La bicicleta que probé fue el modelo Guava Spot Grx Carbon, con un precio de € 4.299,00 / £ 3,999.00, con una cabina de una pieza, ruedas de carbono y un grupo mecánico GRX de 12 velocidades junto con un casete Deore 10-51. Para mayor claridad, esa nomenclatura de 'carbono' se refiere a la especificación de la rueda. Todas las opciones vienen con el mismo marco de fibra de carbono.

El modelo base con GRX mecánico, una barra y un tallo de dos piezas, y llantas de aleación tiene un precio de solo € 3.699,00 / £ 2,950.00, mientras que el modelo de nivel superior con ejes de fuerza, ruedas de carbono y la cabina de una pieza cuesta € 5.299,00 / £ 4,950.00.

Usé la bicicleta para la carrera de dos días en la etapa de grava, Santa Vall, y a pesar de tener un precio de un tercio de algunas de las bicicletas junto a ella, algunas de las cuales aparecen en nuestra guía de las mejores bicicletas de grava en el mercado, se mantuvo increíblemente bien, como entraré a continuación.

Diseño y especificaciones

Como se mencionó anteriormente, el diseño y la geometría de la bicicleta son bastante seguros, pero en las áreas que importan, al menos en mi opinión, la bicicleta es lo suficientemente progresista y lo suficientemente avanzada como para ser interesante.

La mejor manera que puedo describir la bicicleta, y de hecho la marca detrás de ella, es “juguetón”. En un sentido literal, la bicicleta está salpicada de lemas juguetones como 'Let's Get Lost' y 'Freedom Machine'. Pero más que eso, la geometría está diseñada para crear una bicicleta divertida y indulgente para grandes aventuras y senderos singetrales.

En mi marco de tamaño XL, la pila de 621 mm y el alcance de 395 mm están en línea con el de un divergente especializado, aunque directamente entre un tamaño de marco de 56 y 58 cm en esa bicicleta. Algo más raciario como un compañero de check de Trek es más y más bajo, pero como ya se mencionó, esa no es la intención principal del lugar.

El marco puede eliminar fácilmente los neumáticos de 45 mm en llantas de 700 ° C en la parte trasera, más ancha con 650b y más ancha en la parte delantera, lo que está en tendencia con el movimiento actual hacia Los neumáticos de grava más anchos son más rápidos .

La cadena de transmisión caída del lado de la transmisión permite esto sin limitar demasiado el tamaño del plato, y mi modelo despejó un plato de 40 dientes 1x sin problemas.

Inicialmente hice una mueca por la falta de una guía de cadena y un montaje con pisos para un desvío delantero, pero a pesar de más de 200 kilómetros de carreras de grava, no sufrí una sola caída de cadena, por lo que mis temores estaban fuera de lugar.

No hay un modelo de dos por disponible, pero si desea agregar un mech delantero, el tubo de asiento redondo es compatible con los desviadores de banda, por lo que tampoco hay limitación allí.

Al frente, tenía la cabina patentada de una pieza de Guava instalada, y aprecié el pequeño beneficio aerodinámico que esto habría traído, dados mis esfuerzos competitivos.

Esta cabina pasa de un tallo cuadrado a una pequeña sección redonda a cada lado, que luego se extiende y se profundiza en las blusas ligeramente ovalizadas a cada lado, antes de curvarse en una caída compacta.

Otra característica patentada del lugar es el compartimento de almacenamiento del tubo descendente completo con un pestillo inteligente.

El almacenamiento en el tubo descendente no es único, pero el enfoque para bloquear la puerta es uno en el que las marcas aún no se han establecido en una solución estandarizada.

El enfoque de Guava utiliza un pestillo magnético de la marca alemana Fidlock, que simplemente empuja a su lugar, bloqueando con un clic que es más satisfactorio que un gabinete de cocina de cierre suave IKEA. Aquí se puede ver un video de la marca que muestra lo fácil que es usar.

El rollo de herramienta en el interior fue suficiente para almacenar cómodamente un tubo, una herramienta múltiple, palancas de neumáticos y algunos enchufes de repuesto, y podría haber tomado más fácilmente si hubiera querido.

La puerta de este almacenamiento albergaba uno de los tres soportes de jaula de botellas de la bicicleta, que se complementaban con pernos de montaje adicionales en el tubo superior, así como monturas en la parte delantera y trasera para los guardabarros de longitud completa.

Mi bicicleta también vino con un par de ruedas de carbono de 28 mm de profundidad de Volte, completa con una cama de borde interna de 25 mm. Estos generalmente se muestran en el modelo de Axs de fuerza, mientras que el modelo de carbono Shimano GRX generalmente se especifica con ruedas Hunt CGR40, pero no estaban disponibles en ese momento.

También cambié a los neumáticos Schwalbe G One Rx Pro de 45 mm de los neumáticos Riddler WTB de 45 mm proporcionados.

Actuación

A pesar de que sus intenciones no están dirigidas a las carreras de grava, Guava patrocina a un par de atletas corsarios de carreras de grava, incluido el ex piloto de Astana-Mier Tech, Ben Perry.

Dado que mi fin de semana en Girona coincidió con la carrera de dos días en la etapa de grava, Santa Vall, decidí poner la bicicleta a la mejor prueba. Las carreras de gas llenas durante cerca de 200 km, incluida la grava polvorienta rápida, los descensos rocosos empinados, las subidas aún más empinadas, el singletro técnico, un par de cruces de ríos y una carga completa de todo lo demás en el medio.

Tuve un problema el primer día con una tija de sillín, pero un viaje a la tienda de guayaba y un puesto de reemplazo más tarde, el primer día desapareció sin problemas, y en general salí de la carrera realmente impresionado con el lugar de la guayaba.

Se mantuvo bien contra las bicicletas tres veces el precio, y la única área en la que sentí que la bicicleta era más lenta que las que me rodeaban estaba en secciones de carretera ligeramente cuesta arriba / de grava suave, pero lo puse más a la posición de conducción más relajada y se llena bien (léase: Rolling más lento) Schwalbe que cualquier cosa que pasa con la bicicleta.

Sin embargo, a menudo inventaba cualquier tiempo perdido una vez que el sendero apuntaba cuesta abajo.

La geometría relajada de la bicicleta, combinada con la cabina receptiva y los neumáticos de anchos anchos, fue una gran combinación para el manejo inspirador de la confianza, incluso a pesar de que los frenos configuraron el estilo euro y yo utilizando los frenos del Reino Unido de 'Moto Style'.

Me di cuenta de los descensos que estaba feliz de dejar que las ruedas fueran para ahorrar energía, sabiendo que volvería a recuperar el puesto momentos después.

En subidas empinadas, la geometría me puso en una posición bastante bien plantada. En las cosas realmente empinadas, 15% y más, creo que el yt szepter todavía establece el punto de referencia con su tubo de asiento empinado, pero la mancha se enfrentó bien, y la tracción no era un problema, aunque ayudó por las condiciones secas.

No pasé mucho tiempo en la parte superior debido a las implacables demandas de las carreras, pero al subir, esa era mi posición natural de la mano y la pequeña sangría a cada lado del tallo hizo una conexión realmente segura y cómoda.

Dicho esto, mientras escribo esto el lunes por la noche después de haber corrido el sábado y el domingo, me duelen las manos, con pequeñas ampollas en la base de ambos dedos índices.

Si estuviera siendo exigente, pediría un manillar un poco más compatible para las carreteras más ásperas, especialmente dadas las intenciones de aventura en todo el día de la bicicleta, pero en realidad, creo que la mayoría de mis problemas provienen del caucho en las campanas GRX que son notoriamente densas y malhumoradas para la forma de mis manos.

Sin embargo, el rango de engranajes proporcionado por el grupo Shimano GRX 610 es increíble. Con el chaleco 40T y el cassette 10-51T, ninguna colina era demasiado empinada y sin descenso demasiado rápido.

Los grupos de Shimano son conocidos por su desempeño inquebrantable y aquí no hubo diferencia. Al ser mecánico, el cambio es un poco menos nítido y premium que las alternativas electrónicas más modernas, pero por el precio, sería difícil quejarse.

Del mismo modo, hay una diferencia pequeña pero tangible en la calidad de conducción entre un marco a este precio y algo dos o tres veces el precio. No ofrecía ese tipo de suavidad de 'conducir en alfombra mágica', pero ciertamente no me sentí golpeado.

Además de las diferencias medibles, como el peso, la aerodinámica y la rigidez, las diferencias tan sutiles solo se vuelven notables cuando se conducen dos bicicletas consecutivas de todos modos.

La diversión y la funcionalidad que ofrece el lugar de la guayaba sigue siendo tan real como lo que obtienes con los competidores.

Valor

Es difícil discutir con el valor que se ofrece con el lugar de la guayaba. En el papel, € 4.299,00 / £ 3,999.00 es un excelente precio para un marco de carbono, ruedas de carbono y una cabina de una pieza, y aunque las bicicletas de la mayoría de los competidores a un precio similar cuentan con el cambio electrónico de rival SRAM, rara vez obtienen ruedas de carbono.

Sin embargo, es una paliza. Al momento de escribir, la carrera Cube C: 62 es un ejemplo de ello que vale la pena ver a £ 3,499.00. Aunque no lo he montado para poder comparar el rendimiento de las dos bicicletas.

Veredicto

Creo que si estás leyendo esta reseña, hay una buena posibilidad de que estés buscando algo más único que un cubo, un especializado o una caminata.

Particularmente si tiene su sede en Catalunya, la atracción de Guava va más allá de la relación calidad -precio, la especificación y la inteligente puerta de almacenamiento de ttube Fidlock. Quizás incluso más allá de la bicicleta por completo.

Todos esos son puntos de venta por derecho propio, pero en mi opinión, la USP clave de Guava es que es un negocio pequeño, aunque creciente,, por lo que si levanta el teléfono con una pregunta o un problema, o entras en una de sus tiendas, es probable que uno de los fundadores de la marca sea atendido.

No fingiré que dos días de carreras son suficientes para una revisión completa a largo plazo, incluso si la prueba fue bastante severa, pero es más que suficiente para tener una sensación real de cómo funciona la bicicleta, y el lugar es un tipo de bicicleta bueno, divertido y divertido, lo que cumple con las tendencias modernas. Si compra la historia de la marca y le ordena un lugar, no se sentirá decepcionado.

Claro, no es un corredor aerodinámico loco como el Ridley Astr Rs o el Trek Checkmate SLR. No tiene el espacio libre de los neumáticos y la bifurcación de vibración de la Lauf Seigla. No es una pieza de magia de ingeniería de peso hiperigente como el S-Works Crux, pero de manera crucial, es menos de la mitad del precio de esas bicicletas mientras ofrece la misma diversión.