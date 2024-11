El Continental GP5000 AS TR se encuentra en el nivel más alto de oferta de neumáticos de carretera de la marca, la línea GP5000. Lanzado a principios de 2023, el AS TR fue diseñado para ofrecer un mejor rendimiento y durabilidad en climas húmedos que el GP5000 S TR. AS significa 'All-Season' para resaltar el rendimiento mejorado en cualquier condición climática.

Los neumáticos cuentan con un nuevo material en la banda de rodadura que pretende ser más adherente en mojado, más duradero y ofrecer una mejor protección de los flancos. Esta banda de rodadura es una reformulación de su ahora famoso compuesto BlackChili, diseñado para crear más agarre en mojado. Una banda de rodadura más gruesa aumenta la durabilidad y la longevidad, pero tiene una penalización de alrededor de 50 g por neumático según Continental, aunque la diferencia fue de 88 g por neumático en nuestra báscula. La banda de rodadura se combina con 'Lazer Grip', ranuras perfiladas con láser diseñadas para aumentar aún más el agarre, así como un disyuntor Vectran para mayor protección contra pinchazos. También hay dos opciones de color, así como una saludable gama de tamaños.

En cuanto al precio, es £5 más caro que el GP5000 S TR a £84,95. Esto ciertamente los convierte en neumáticos de nivel premium que superan en precio a la mayoría de las ofertas para todas las estaciones. Sin embargo, el rendimiento de resistencia a la rodadura los sitúa incluso por encima de los mejores neumáticos de carrera de algunas marcas. Por ese rendimiento y mayor durabilidad, el alto precio comienza a parecer más justificado.

Hay dos opciones de color disponibles para el AS TR

Diseño y especificaciones

El componente principal de los neumáticos GP5000 AS TR es el compuesto BlackChili. Continental lo utiliza desde hace mucho tiempo en neumáticos de carretera de primer nivel, pero con el paso de los años se ha ido perfeccionando y reformulando. Esta última versión ha sido diseñada específicamente para mejorar el agarre en condiciones húmedas y en las curvas, un área en la que las ofertas de la marca tradicionalmente han tenido buenos resultados.

Se ha aumentado la profundidad de la banda de rodadura para aumentar la vida útil general del neumático, pero también para reducir las posibilidades de que objetos penetren en el neumático y se pinchen. Este material adicional de la banda de rodadura tiene una penalización de peso, añadiendo 50 gramos. Sin embargo, al comparar la GP5000 S TR con la AS TR, encontramos que los neumáticos S TR de 28 mm eran 88 gramos más ligeros.

En el exterior de la banda de rodadura se encuentra el 'Lazer Grip' de la marca. Un patrón grabado con láser en la banda de rodadura, destinado a mejorar el agarre en las curvas y la estabilidad en seco y mojado. Sin embargo, no sabemos exactamente cómo hace esto la marca. Internamente se ha utilizado un Vectran Breaker para aumentar aún más la protección contra pinchazos. Se trata de una fibra de alta tecnología fabricada sintéticamente, aparentemente similar a la seda de araña, y es un polímero líquido cristalino. Luego se hila a partir de esta forma líquida hasta formar un hilo de múltiples hebras, creando algo liviano que tiene una resistencia al desgarro muy alta, similar al Kevlar en un chaleco antibalas. Flexible, pero muy difícil de penetrar. Continental también afirma que no tiene ningún efecto adverso sobre la resistencia a la rodadura, lo que explicaría por qué se utiliza en su GP5000 S TT, mientras que algunos neumáticos TT prescinden por completo de los cinturones de protección. Los neumáticos GP5000 AS TR también cuentan con un flanco de cuatro capas en lugar de las tres capas del GP5000 S TR para mayor protección.

En cuanto a especificaciones, el GP5000 AS TR está disponible en dos opciones de color. La primera es una opción de pared color canela para quienes gustan de ese estilo, sin embargo, tiene una pequeña penalización de peso. La otra es una opción con paredes laterales negras, pero con un revestimiento reflectante Black-Reflex para mejorar la visibilidad desde el lateral.

Los tamaños están disponibles desde 25-35c, sin embargo, no hay opción de 30c. Todos los neumáticos, excepto el 25, que tiene un ancho interno máximo de 21 mm, se pueden usar con llantas de hasta 25 mm de ancho interno como sin cámara, sin gancho o para cubierta (con cámara de aire). El ancho real medido cuando se instaló en nuestro juego de ruedas Hunt 54 Aerodynamicist de prueba fue de 28,5 mm para la variante de 28 mm.

El perfil de la banda de rodadura del GP5000 está bastante establecido

Actuación

Sorprendentemente, las GP5000 AS TR fueron relativamente fáciles de adaptar a mis ruedas. He descubierto que montar la línea GP5000 puede ser una auténtica pesadilla, ya que requiere palancas de neumáticos, guantes con buen agarre y una cara roja soltando malas palabras. Los AS TR, por el contrario, fueron impresionantemente fáciles de colocar y aún requirieron una buena cantidad de fuerza en la muñeca para lograr el empujón final sobre el aro, pero nada excesivo. Sentarlos también fue muy sencillo, sin necesidad de manipulación alrededor del borde para que se asentaran correctamente y usando solo una bomba de oruga. En cuanto a instalación, han sido uno de los neumáticos más fáciles de montar y asentar. Es cierto que el par de ruedas que utilicé eran más estrechas, ruedas de aleación Shimano RS170 que miden 23 mm en el exterior y 17 mm en el interior de la llanta. A veces, una llanta más ancha puede resultar más difícil, pero dado que estas son mis ruedas de prueba estándar, la GP5000 AS TR se compara favorablemente con la competencia.

En términos de cómo miden los neumáticos, el GP5000 AS TR resultó bastante fiel al tamaño con 27,9 mm en estas llantas ciertamente más estrechas. En nuestras llantas de prueba para nuestra prueba de resistencia a la rodadura, un par de ruedas Hunt 54 Aerodynamicist Disc con un ancho interno de 20 mm, los neumáticos tenían un tamaño de 28,5 mm.

Para probar los neumáticos en la carretera, el clima ha sido perfecto para poner a prueba un neumático “para todas las estaciones”. Una combinación de paseos mojados y secos, carriles embarrados, recortes de setos y varios fragmentos de vidrio y escombros al costado de carreteras transitadas han arrojado casi cualquier cosa que pudiera arrojarse a estos neumáticos. La banda de rodadura más gruesa y el cinturón de protección contra pinchazos parecen hacer su trabajo muy bien, e incluso los desvíos intencionados por carriles con setos recién cortados bajo la lluvia aún no han provocado ningún pinchazo o incluso la necesidad de quitar trozos de espinas de la banda de rodadura del neumático. . Además, varios cientos de kilómetros han tenido un impacto casi nulo en los puntos de desgaste alrededor del neumático, lo que indica que la banda de rodadura tiene una vida útil bastante decente. Incluso el neumático trasero, que debido a que tiene más peso tiende a desgastarse más rápido, sigue siendo muy redondo y con los puntos de desgaste completamente intactos.

En comparación con el GP5000 S TR estándar, la principal diferencia en el AS TR es el grosor de la banda de rodadura y aparentemente el dibujo de la banda de rodadura, pero al comparar los dos hay una diferencia mínima aparte de las hendiduras potencialmente más profundas de la banda de rodadura. Esta banda de rodadura adicional probablemente haya sido la causa de que el AS TR pese 335 g en comparación con los 247 g del S TR. Es casi seguro que esa banda de rodadura más gruesa contribuirá a una vida útil más larga del neumático, además de hacer que sea un poco más difícil que objetos extraños atraviesen el neumático y lo pinchen.

Curiosamente, el peso adicional, incluso en el borde de la llanta, lo que da como resultado una mayor masa de rotación, no hace que las ruedas se sientan lentas en comparación. Sí, las ruedas quizás sean un poco menos vivaces en pendientes más pronunciadas para acelerar, pero mis ruedas de prueba se acercan a los 2 kg. Para los neumáticos del día de la carrera, es probable que sea un poco más fácil alcanzar la velocidad con unos neumáticos más ligeros. Pero para terminar primero, primero debes terminar, y particularmente en condiciones climáticas adversas y superficies de carreteras en mal estado, elementos básicos de la escena británica de carreras en carretera, es potencialmente menos probable que la GP5000 AS TR sufra un pinchazo al final de la carrera.

Fue impresionante ver que la GP5000 AS TR no cede mucho en términos de resistencia a la rodadura frente a la GP5000 S TR. Durante nuestra prueba grupal de eficiencia de pedaleo en Silverstone Sports Engineering Hub, utilizamos el GP5000 S TR como neumático de referencia. A 9 m/s (32,4 km/h), el AS TR era sólo 3,3 W por neumático más lento, y a 11 m/s (39,6 km/h) 5,2 W más lento. De 24 neumáticos, esto los colocó a solo 5 lugares detrás del GP5000 S TR específico para carreras, lo cual es tremendamente impresionante dado que el AS TR es un neumático para “todas las estaciones” en lugar de uno para el día de carrera.

Yo mismo viajo por la carretera, con cambios en el clima, la atmósfera y las condiciones del terreno, es imposible decir de manera cuantificable si los GP5000 AS TR son más rápidos que otros neumáticos. Pero nuestras pruebas muestran que están a la altura en términos de rendimiento de rodadura con algunos de los mejores neumáticos para el día de la carrera. Otro elemento clave, por supuesto, son las curvas y el agarre, que fueron igualmente impresionantes. Anteriormente tuve problemas con los neumáticos GP5000 (primera generación) que resbalaban en subidas mojadas y sin montar. Con el AS TR no hubo tales problemas, y las curvas en clima húmedo eran un área donde se sentían más plantados que la mayoría de los otros neumáticos que he usado. Probablemente el Pirelli P Zero Race TLR 4S fue el que más se acercó, pero no funcionó tan bien en las pruebas de resistencia a la rodadura. En cuanto a las curvas en seco, al inclinar estos neumáticos en bajadas cerradas y sinuosas, nunca sentí que me estuviera acercando al límite de agarre del neumático, más aún mi confianza en mí mismo. Establecí una nueva marca personal en un descenso notoriamente empinado y sinuoso a nivel local, aunque viajo con frecuencia, por lo que los neumáticos ciertamente no se detienen cuando se trata de rendimiento en las curvas.

Un aspecto que me gusta son las dos versiones disponibles. Me gustan las paredes color canela, creo que quedan geniales la mayor parte del tiempo. No tanto cuando se cubren de suciedad de la carretera y aceite de cadena durante los viajes en invierno, pero la opción de tenerlos es buena. Las paredes laterales negras lucirán iguales durante todo el invierno, pero la GP5000 AS TR tiene una pequeña y divertida pieza maestra. Las paredes laterales son reflectantes y se iluminan cuando la luz incide sobre ellas. No es tan eficaz como una luz intermitente, pero para añadir un poco más de visibilidad, especialmente desde un lado, es una buena característica de seguridad que no perjudica el rendimiento.

Las curvas en seco y mojado han sido fuertes

Valor

£84,95 / $110 no es barato para un neumático, especialmente para un neumático de cuatro estaciones que se sugiere como neumático de entrenamiento rápido. De hecho, varios neumáticos superaron al GP5000 AS TR en nuestra prueba de resistencia a la rodadura, además de ser, de media, £20 más baratos por neumático.

Sin embargo, esos otros neumáticos son neumáticos específicos para el día de la carrera, con menos protección contra pinchazos, no son sustancialmente más rápidos y también están disponibles en menos anchos. El GP5000 AS TR tiene muchas cosas a su favor, siendo un neumático impresionantemente rápido con una vida útil significativamente más larga que la mayoría de los neumáticos específicos para el día de la carrera. Esto probablemente signifique no tener que desembolsar casi £ 90 por neumático con tanta frecuencia. A largo plazo, es probable que el GP5000 AS TR demuestre un mejor valor que los neumáticos más baratos y de rodadura similar para el día de la carrera. Especialmente si quieres algo que sea resistente pero rápido.

Tener la opción de tamaños 32 y 35c también los convierte en una opción fantástica para aquellos que desean neumáticos resistentes y de rodadura rápida, pero con los beneficios de agarre y comodidad que proporciona el caucho de mayor volumen.

Dada la versatilidad, la larga vida útil proyectada y el impresionante rendimiento de rodadura, me inclinaría por estos en lugar de los GP5000 S TR para carreras en el Reino Unido o conducción rápida. Estoy dispuesto a sacrificar ~6w de velocidad para reducir la probabilidad de pinchazos y reducir la tasa de compra de neumáticos de repuesto.

El AS TR se utilizó este año en la París-Roubaix

Veredicto

Los neumáticos Continental GP5000 AS TR son un excelente par de neumáticos para el día de la carrera, además de ser un neumático de entrenamiento para todas las estaciones increíblemente impresionante. Las dos no deberían ser afirmaciones que sean compatibles entre sí, como decir que un Land Rover Defender es un gran auto de carreras o un Ferrari un gran vehículo familiar todoterreno. Sin embargo, de alguna manera el GP5000 AS TR hace ambas cosas y las hace muy bien.

Las pruebas de laboratorio confirman que se trata de un neumático rápido. Rigurosas pruebas de campo muestran que los neumáticos se agarran bien y son resistentes a los pinchazos incluso cuando se los arroja a carriles sucios, mojados, llenos de baches y llenos de cortes. El peso es mayor, pero es necesario para la protección contra pinchazos y una mayor vida útil. No son baratos, pero es muy poco probable que encuentres otro neumático que sea tan rápido, con agarre y resistente, todo en un solo paquete.