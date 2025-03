Lanzado el año pasado, el monitor de frecuencia cardíaca Garmin HRM-FIT es una correa de tórax hecha específicamente para mujeres. A través de un diseño innovador del mecanismo de clip, el HRM-FIT tiene como objetivo resolver un tema clave que puede afectar a muchas mujeres, y a otras, al usar correas en el pecho, como incomodidad y paja.

El HRM-FIT se vende a £ 139.99/$ 149.99 y actualmente es el único monitor de frecuencia cardíaca en el mercado que utiliza un diseño de clip de correa de media pecho.

Es como una correa de cofre estándar pero cortada por la mitad, y sin ninguna capacidad de ajustarla, pero Garmin dice que debería adaptarse a todas las formas y tamaños.

Vale la pena señalar que hay otras opciones aparte de una correa de pecho estándar para medir la frecuencia cardíaca al ciclarse, incluidos los brazaletes y las opciones de muñeca, muchas de las cuales se pueden encontrar en nuestra guía para los mejores monitores de frecuencia cardíaca.

Diseño y especificaciones

El Garmin HRM-FIT es una correa para el pecho que utiliza la detección eléctrica para rastrear la frecuencia cardíaca del usuario. Este método se considera una tecnología altamente precisa para medir la frecuencia cardíaca, y mejor que los sistemas basados ​​en ópticos que se encuentran más comúnmente en los mejores relojes de ciclismo. Al igual que una correa de cofre estándar, los electrodos a cada lado del clip del logotipo deben humedecerse para despertar la correa y se apagará automáticamente cuando no esté en uso.

El monitor de frecuencia cardíaca se clipa directamente sobre un sujetador deportivo debajo de la banda. Garmin dice que el monitor debe usarse con sostenes deportivos medianos y de alto soporte y que el sujetador deportivo debajo de la banda de la banda debe caber cerca de la piel para que el HRM-FIT funcione de manera más efectiva.

El HRM-FIT admite tres conexiones Bluetooth concurrentes y conexiones Ant+ ilimitadas, que es estándar entre los monitores de frecuencia cardíaca de mayor rendimiento de Garmin, y es una más de lo que obtienes en el Garmin HRM-dual más básico.

Según la marca, la batería durará un año, cuando se use durante una hora por día, y la batería está contenida dentro de un pequeño compartimento de celda de monedas en el clip medio y, por lo tanto, debe ser fácilmente reemplazable.

El HRM-FIT tiene una clasificación de agua de 3atm, lo que significa que es capaz de manejar las duchas de sudor y lluvia, pero no para nadar.

Lo que hace que el HRM-FIT sea destacado aparte de su innovador diseño de correa es que cuenta con una tonelada de características que tienen como objetivo maximizar los conocimientos de datos de los usuarios que disfrutan de una multitud de deportes. Esto es similar a la correa de cofre de Garmin estándar, la HRM-Pro Plus.

En particular, estas características solo solo funcionan con los relojes Garmin y no son tan relevantes para los ciclistas puros, pero no obstante son interesantes.

Por ejemplo, cuando se combina con un reloj inteligente Garmin compatible, HRM-FIT captura la dinámica en ejecución, como la longitud de los zancadas y el tiempo de contacto, lo que puede ayudar a mejorar la forma de correr, y cuando se ejecuta en interiores, el monitor también transmitirá ritmo y distancia. También existe la capacidad de capturar el recuento de pasos, las calorías, la frecuencia cardíaca y el nivel de intensidad cuando no usan un reloj.

Actuación

Durante las pruebas, encontré que el Fit Garmin HRM envió grabaciones extremadamente precisas, conectando y emparejando perfectamente a mis dispositivos, incluidos un Garmin Instinct 2s y Garmin 1040s. Al salir en bicicleta, correr o caminar, el HRM-Fit permaneció en su lugar, y no vi ningún problema en los datos.

Sin embargo, está obteniendo el HRM-Fit en el que resultó ser el más complicado.

Los clips son gruesos y un poco complicados para unir a un sujetador deportivo debajo de la banda, es como cortar una falda o un par de pantalones en una percha.

Tomó varios intentos para asegurarse de que la correa estuviera tensa y ajustada a lo largo del sujetador deportivo debajo de la banda, ya que cualquier ondulación probablemente afectaría la precisión. Aconsejaría colocar primero el clip medio y luego trabajar hacia los lados para asegurar que la correa sea lo más tensa y ajustada posible.

Garmin dice que la correa debe estar unida a una banda inferior súper ajustada para que permanezca contra la piel, con lo que estaría de acuerdo, sin embargo, usar un sujetador deportivo súper ajustado no es para todos, ni es cómodo para todos los días.

Encontré que la correa era relativamente cómoda y me gustó cómo los clips no se sientan contra la piel, pero tardó un tiempo en acostumbrarse, ya que parecía que mi sujetador deportivo estaba en una percha mientras estaba unido a mí. Una vez que me acostumbré al diseño, fue fácil olvidar que lo estaba usando una vez que estaba en la zona.

También es digno de mención que, bajo una camiseta apretada, los clips de HRM-Fit son obvios y sobresalientes, lo cual no es ideal si vas a una mirada elegante. He descubierto que las correas del pecho en el pasado pueden crear un aspecto similar, pero los clips son mucho más gruesos en el hrm-Fit, por lo que es mucho más obvio que lleva un monitor de frecuencia cardíaca.

Veredicto

Gracias al innovador diseño de correa y clip, el HRM-FIT es menos restrictivo que una correa de cofre tradicional, con alta precisión y una gran cantidad de datos adicionales y dinámicas dirigidas predominantemente a los corredores.

Con £ 139.99/$ 149.99, el HRM-Fit es empinado, pero una excelente opción para aquellos que buscan evitar el posible roce o el roce que pueden venir al usar una correa de pecho estándar.

Las características adicionales son muy impresionantes y valen la pena si disfruta de múltiples deportes pero no beneficiará a un usuario que solo lo quiere para el ciclismo.

Personalmente, me gustaría ver el precio reducido para estar en línea con el Garmin HRM-Pro Plus, ya que tiene características similares, pero no se puede usar natación, y no creo que las mujeres deberían pagar más por menos tecnología, pero sin pozos.