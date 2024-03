En mi búsqueda estacional para reunir las mejores gafas de ciclismo en un solo lugar, estoy revisando un par que he tenido en mi rotación habitual durante casi dos años. 100% como marca saltó a la escena hace unos cuantos años con el patrocinio de alto perfil de Peter Sagan (¿alguien recuerda las gafas del podio?) y un joven, pero aún prolífico, Mathieu van der Poel.

Ahora la marca se ha recuperado un poco, convirtiéndose en un elemento básico del mercado en lugar de una nueva advenediza, y patrocina al equipo Movistar y Lidl-Trek. Dos de sus modelos, el S3 y el Hypercraft, aparecieron en mi guía general, y hoy abordaremos el más antiguo de los dos, el S3.

Después de casi dos años, con uso tanto en verano como en invierno, estoy bastante seguro de poder asegurarles que este es un juego de cortinas de calidad. ¿Dónde brillan y dónde, si es que en alguna parte, se han encontrado deficientes?

Diseño y estética

A pesar de los mejores esfuerzos de Geraint Thomas, las gafas de ciclismo grandes de una sola lente llegaron para quedarse. El 100% S3 se ajusta a esta factura, con una configuración de medio marco, aunque la pinza nasal se extiende más a lo largo de la base de la lente que la mayoría, simplemente por un toque estético.

La lente en sí es una de las más grandes que he probado. Es un poco más grande que el Oakley Sutro, pero aún queda eclipsado por el genuinamente titánico POC Devour. La mitad inferior de la lente está en ángulo, un poco como el Sutro Lite Sweep, pero no en el mismo grado.

Visualmente es un paquete mucho más angular que el Sutros, que en mi opinión es su principal competidor. Hay algo en ellos que parece remontarse a la herencia de la marca en el motocross; Podrías imaginar esta forma pero con una gran correa alrededor de la parte posterior de tu cabeza.

Como la mayoría de las gafas de ciclismo Oakley, las patillas son rectas y están diseñadas para rodear la cabeza en lugar de engancharse a las orejas. Las pinzas para el brazo y la nariz en realidad se sienten suaves, en lugar de pegajosas, pero veremos cómo se agarran más adelante. Todo el marco, al menos en mi par de pruebas, tiene un acabado de “tacto suave”, que es otra forma de decir que tiene un acabado mate suave, en lugar de brillante, en lugar de implicar que son particularmente diplomáticos cuando dan malas noticias. Es encantador y los hace sentir más premium, así que si puedes optar por él, te lo recomendaría.

Los colores aquí son claramente un guiño sin complejos a la librea clásica de Gulf Racing de antaño. Pero hay muchas otras opciones para elegir, aunque la lente que obtenga variará. Aquí tengo la lente HiPER Silver Mirror, que es una lente clásica y moderna que utiliza un tinte base naranja para agregar contraste y un revestimiento exterior menos transmisivo para reducir el brillo. Cualquiera que sea el que consigas, también tendrás una lente transparente en la caja.

Actuación

Una lente grande significa una gran cobertura, y eso es lo que obtienes aquí. Se asientan relativamente alto en la cara, con la frente lo más alta posible antes de comenzar a rebotar en el ala de mi casco, algo que detesto absolutamente que suceda. En realidad, la ceja tendía a tocar mis cejas si las llevaba justo en la parte superior de la nariz, pero no lo suficiente como para que se convirtiera en una molestia. Empújalos hacia abajo una fracción y el problema se resolverá.

En términos de agarre, son bastante tenaces, a pesar de mis dudas iniciales sobre el material de las pinzas. No son tan seguras como las pinzas 'Unobtanium' de Oakley, pero el marco en sí y los brazos son lo suficientemente rígidos para que el S3 agarre tu cara lo suficientemente bien como para que nunca pensaran en salir disparados inesperadamente, ni siquiera de mi pequeña cabeza. Los brazos, aunque son lo suficientemente largos como para interferir con algunos soportes para cascos, son lo suficientemente planos como para que cuando esto suceda no sea un problema como ocurre con otras gafas.

Las bisagras se han mantenido suaves después de dos años y no encajan en su lugar, por lo que los anteojos no se sienten demasiado rígidos. Todo todavía parece bastante nuevo a pesar del abuso que les he lanzado: se acostumbran tanto a recorridos por grava sucios como a recorridos por carreteras impecables. El acabado mate de los marcos retiene un poco más el barro, pero no hasta el punto de ser un problema, y ​​nada que no se solucione con un grifo.

La cobertura y protección contra el viento son excelentes. Dada la altura de las lentes, funcionan bien incluso en posiciones extremadamente agresivas. La lente HiPER también es excelente, aunque a pesar de todas las características correctas, no es tan buena en condiciones de poca luz como las lentes Oakley Prizm Road de referencia.

La otra cara de esto es que vienen con una lente transparente, que muchas gafas evitan hoy en día, lo que ha significado que he podido usarlas durante todo el año, donde eventualmente tendría que cambiar otras gafas. La lente transparente también ha sido excelente para andar en invierno con barro, incluso a la luz del día, donde me preocuparía rayar el revestimiento de la lente principal. También me complace informar que el proceso de cambio de lentes es extremadamente fácil y rápido. Simplemente retire la pieza de la nariz y luego tire de la lente hacia abajo mientras agarra el marco y salga.

Dicho esto, tengo las lentes bastante sucias y el revestimiento exterior de la lente no se ha rayado. Aparte de alguna que otra mancha de barro, están esencialmente como nuevos, lo que es un testimonio de su durabilidad.

Agregar una lente transparente realmente los abre para montar durante todo el año.

Valor

El precio de las gafas de ciclismo tiende a fluctuar bastante. Los modelos nuevos suelen ser bastante caros y luego caen con bastante rapidez a medida que son reemplazados por modelos más nuevos. Incluso a precio completo (£130/$150 aproximadamente), creo que representan un buen valor, dada la propuesta de uso durante todo el año, pero hoy en día puedes adquirirlos por menos de £80 en algunos colores.

Yo sugeriría que los lentes HiPER son los que debes elegir, y vale la pena pagar un poco más por ellos si estás dividido entre pares.

Veredicto

Todavía no soy un veterano del mundo de las gafas de ciclismo, pero sí es muy digno de ser descrito como un pilar. Gran cobertura, calidad estética, cómoda y duradera. Las lentes no son de primer nivel, pero con la lente transparente incluida, las aprovecharás más si aún viajas al aire libre cuando el sol se ha puesto bajo el horizonte. De todas las gafas que he probado la 100% S3 es probablemente la mejor opción para el invierno.

En condiciones de luz moderadamente baja, opté por la lente transparente y, cuando conducía fuera de la carretera, generalmente también colocaba la lente transparente para evitar rayar la lente principal.

Especificaciones técnicas: Gafas de sol 100% S3

Precio: £149,99/$149 Peso: 34,6 g (reales) Opciones de color/lente: 19