Se sentiría perdonado por pensar en una conocida tableta de cafeína que era grande cuando era estudiante universitario, pero a pesar del nombre, este monitor de frecuencia cardíaca de Garmin no tiene nada que ver con el estimulante.

El Garmin HRM-Pro Plus es, en cambio, un monitor de correa de cofre de frecuencia cardíaca con una tonelada de características elegantes, todo envuelto en un diseño simple y elegante, y uno bien digno de un lugar en nuestra guía para los mejores monitores de frecuencia cardíaca.

Garmin dice que el HRM-Pro Plus se ajusta a los tamaños de tamaños de pecho de 60 a 106 cm y también se puede usar con el extensor de correa de Garmin. Actualmente se vende por £ 119.99/$ 129.99.

Diseño y especificaciones

El Garmin HRM-Pro Plus transmite datos de frecuencia cardíaca a través de la tecnología ANT+ y Bluetooth. Utilizando la tecnología de electrocardiograma (ECG), que mide los latidos del corazón a través de la detección eléctrica, Garmin dice que el HRM-Pro Plus ofrece lecturas de datos de frecuencia cardíaca altamente precisas.

El HRM-FIT admite tres conexiones Bluetooth concurrentes, y las conexiones ANT+ ilimitadas, que es estándar entre los monitores de frecuencia cardíaca de mayor rendimiento de Garmin y coincide con el Garmin HRM-Fit que también revisé recientemente.

También presenta un año de duración de la batería y resistencia al agua de 5atm que nos lleva a una de sus características más destacadas.

Si le gusta su entrenamiento cruzado o en la natación de la piscina (o si es un triatleta), esto podría apelar ya que Garmin dice que el Pro Plus está diseñado para permanecer en su lugar durante la natación y también ofrece datos de frecuencia cardíaca del intervalo de natación.

La correa también transmitirá datos de variabilidad de la frecuencia cardíaca y almacenará calorías quemadas, minutos de intensidad y frecuencia cardíaca durante todo el día durante el entrenamiento o los juegos para el usuario.

Además, como se ha convertido en un nuevo estándar con los monitores de frecuencia cardíaca de nivel superior de Garmin, el HRM-Pro Plus también captura la dinámica de ejecución como la longitud de Stride, que según la marca puede ayudar a mejorar la forma de correr. También puede rastrear su ritmo y distancia cuando se ejecuta en interiores. Todo es muy impresionante, pero es notable que estas características mencionadas solo son aplicables si tiene un reloj Garmin compatible como los de nuestra guía para los mejores relojes de ciclismo.

Actuación

El HRM-Pro Plus es muy fácil de usar y usar y me encontré conectado fácilmente a mis diversos dispositivos, incluidos los Garmin Instinct 2 y Garmin 1040s, así como mi Wahoo Kickr Smart. La conectividad era perfecta y no experimenté ningún abandono de datos al probar. En términos de salida de datos, el Pro Plus fue consistentemente preciso en todos los ámbitos.

Llevaba el ciclismo del monitor, la natación y la carrera, y me impresionó lo cómodo que era. El material de la correa del pecho es suave y suave, que se siente amable contra la piel, una mejora marcada sobre el Garmin HRM más básico.

Una pequeña adición ordenada es la etiqueta de material suave donde se cierra la correa del pecho, un minuto detalle pero limita cualquier posibilidad de frotar. Además, la etiqueta alberga algunas instrucciones de limpieza clave, que para el HRM-Pro Plus es simplemente sumergir todo en agua y golpearlo. Dada su calificación impermeable, no hay necesidad de eliminar nada, lo cual es un buen ahorro de tiempo.

Otra nota es que mis quejas anteriores con correas para el pecho han sido el potencial de irritación, conflicto con mi sujetador deportivo y cómo pueden sobresalir a través de la ropa. El Pro Plus es realmente bastante pequeño, y encontré su apariencia contra mi ropa apenas notable. No experimenté ningún chaflán o frotando.

Es de destacar que no he probado el Pro Plus en condiciones climáticas cálidas, por lo que no puedo probar cómo le va a comodidad una vez que los niveles de sudor suben más altos que mi entrenamiento interior, aunque la conducción en interiores siempre es un festival de sudor y lo manejó absolutamente bien.

Si bien muchas de las características del Pro Plus no son necesariamente relevantes para los ciclistas, obtener sus datos en ejecución o la frecuencia cardíaca de natación es muy genial. Soy parcial para una carrera y natación, por lo que para mí este monitor de frecuencia cardíaca es mucho más útil que los gustos del Polar H10.

Veredicto

A £ 119.99 $ 129.99, el Pro Plus es un monitor de frecuencia cardíaca superior que ofrece mucho más que datos de frecuencia cardíaca.

Las características adicionales como la dinámica de ejecución o los datos de intervalo de natación son una gran ventaja si eso es algo que integra en su entrenamiento, y haría que el Pro Plus sea una inversión valiosa.

Sin embargo, si los datos precisos de la frecuencia cardíaca son todo lo que necesita, será mejor que el monitor cuesta menos como el Polar H10 que viene en más de £ 30 menos.