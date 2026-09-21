Los ciclocomputadores de precio competitivo de iGPSPORT me han hecho sentarme y tomar nota este año.

iGPSPORT se fundó en 2012 y sus productos ahora están disponibles en todo el mundo. Me llamó la atención a principios de este año cuando empezó a patrocinar al equipo FDJ WorldTour.

Informé sobre esa noticia en ese momento, cuando un par de marcas chinas de computadoras ingresaron a la máxima categoría: iGPSPORT con FDJ y Magene con Astana.

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Al igual que otros sectores, como la industria automotriz y la del café, este es otro claro ejemplo de cómo los productos chinos desafían a las marcas occidentales establecidas.

Llamé a la unidad BiNavi para probarla y ver si el rendimiento, junto con el precio, justifican un asiento en la mesa grande junto a Garmin, Wahoo y Hammerhead en nuestra guía de las mejores computadoras para bicicletas.

El BiNavi se vende por £219,90 / $239,90 / €239 y posee una lista de especificaciones que, sobre el papel, lleva la lucha a los grandes fabricantes.

La unidad se encuentra entre la sección de 'navegador para bicicletas' de la oferta de computadoras de la marca, junto con la sección de 'computadora GPS' de seis unidades. Las unidades Bi Navi simplemente ponen un poco más de énfasis en la navegación.

Hay una pantalla táctil a color, una aplicación, una memoria de 32 GB, una duración de batería de más de 35 horas, ciertamente todo lo que el ciclista promedio y este escritor tecnológico quieren en una unidad.

Lo he usado exclusivamente durante varios meses y para alguna que otra prueba de escalada. Me ha impresionado y conquistado; Esta revisión será suficiente para ayudarle a pasar a un sistema desconocido si le gusta el aspecto de la unidad y el precio.

iGPSPORT BiNavi en Amazon por $ 180,49

Diseño y estética

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El BiNavi llega en una caja ordenada y la unidad independiente viene con un cable de carga, una correa, juntas tóricas para montarlo en una barra o vástago y algo que nunca antes había visto en una computadora para bicicleta: una funda de silicona y un protector de pantalla para instalar y mantener la pantalla con un aspecto fresco.

La marca también ofrece una unidad BiNavi Air, que quizás notes. Tiene una pantalla un poco más pequeña y cuesta un poco menos, pero tiene una lista de especificaciones similar.

La unidad tiene seis botones y, en cuanto a tamaño, es más o menos la misma que el Hammerhead Karoo; Las dimensiones oficiales son 101×60×14,5 mm. Hay una comparación de imágenes con algunas unidades a continuación para que la veas.

En términos de especificaciones, el BiNavi al menos sobre el papel está a la altura de varias computadoras inteligentes premium en el mercado, y es un buen argumento inicial para la cantidad que cuesta. La lista completa de especificaciones está aquí, pero la unidad tiene una pantalla táctil a color de 3,5″, una duración de batería de 35 horas, 32 GB de memoria, carga USB-C, clasificación de impermeabilidad IPX7 y admite GPS GNSS de doble banda.

En términos de complementos adicionales deseables, hay control de música, actualizaciones de notificaciones inteligentes, integración de Komoot, TrainingPeaks y Strava, junto con DJI, Insta360, Aerosensor y Tymewear, etc.

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También hay soporte de capacitación y la unidad proporciona análisis y planes de capacitación si desea intentar abordar un trabajo más estructurado.

Esta es la unidad centrada en la navegación de la marca, pero sus capacidades de navegación están a la par de otras computadoras inteligentes. Se pueden planificar o crear rutas a partir de viajes en la aplicación y enviarlas al dispositivo; También se puede utilizar la navegación por puntos de interés y se pueden ver y acceder a otras rutas locales creadas por los usuarios de iGPSPORT en la sección de ruta recomendada.

La navegación por voz para los turnos también es una opción siempre que esté conectado a la aplicación, y puede elegir tener la voz de Chris Froome (un embajador de la marca global) como opción a través del altavoz/auriculares de su teléfono, lo cual obviamente probé. Puedes tener al ganador múltiple del Gran Tour como tu hombre/mujer de navegación por satélite, es una característica divertida.

iGPSPORT tiene una aplicación que se utiliza junto con la unidad mediante Bluetooth, tal como lo haría con Garmin Connect o aplicaciones de cualquier otra marca. Las actividades se almacenan en la aplicación y las rutas se pueden transferir a la unidad BiNavi





Aquí hay una comparación con Wahoo Ace, Edge 550 y Karoo 3

La unidad tarda unos dos segundos en encenderse y, una vez encendida, aparece la pantalla de inicio principal; 12 widgets ocupan la pantalla desde navegación, entrenamiento, ciclismo en grupo y clima, etc. En la parte superior es donde puede seleccionar la pantalla de su perfil de viaje; Hay siete opciones sobre acciones que puede personalizar y configurar. He usado dos de ellos: uno para mi conducción general en carretera con pantallas de vuelta, etc., y una versión de carrera reducida.

Hay dos opciones de temas para elegir, que dictan el diseño de la computadora (que se muestra a continuación). La opción 'widgets dinámicos' me pareció mucho mejor que las 'tarjetas coloridas'; Sería mi recomendación y se parece un poco más al diseño promedio de un teléfono inteligente.

Deslícese hacia abajo desde la parte superior en cualquier pantalla y aparecerá una especie de pantalla de configuración; desde aquí puedes alternar el brillo de la pantalla usando una barra deslizante, acceder a tus sensores y emparejamientos, consultar el clima, etc.

Operar la unidad y usar la pantalla táctil para desplazarse por las páginas es muy fácil; la pantalla táctil es genial y funciona perfectamente, pero la unidad también es muy rápida; no hay que esperar a que haga nada. Es genial de usar.

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Actuación

Entonces, ¿es bueno y vale la pena gastar tu dinero en él? Yo diría que sí, absolutamente, pero hay un par de puntos a considerar.

Ya llevo más de 700 millas en mi período de prueba con el BiNavi y quedé muy impresionado con la unidad. Lo he usado para toda mi equitación y entrenamiento y para subir una colina local.

Es fácil de usar y generalmente muy rápido; la pantalla táctil es excelente, se carga rápidamente y hace todo lo que necesito. No hay mucho que no me guste; Recientemente me encontré con dos ciclistas locales que también usan unidades iGPSPORT y son conversos.

Mi primera impresión fue que la pantalla no era tan brillante ni tan vívida como otras unidades conocidas en el mercado. Está más que bien y me adapté en unos días, pero no es tan brillante.

Me resultó fácil configurar mis páginas, ajustarlas sobre la marcha y configurar una nueva para subir una colina donde solo quería potencia y tiempo en la pantalla para un esfuerzo breve y total. Está a la par del Karoo por lo fácil que es personalizar las pantallas de viaje.

Un detalle que me gusta mucho es la velocidad a la que se pueden ejecutar las vueltas, y se elimina de la pantalla la pantalla de 'inicio de intervalos' de vuelta; presione el botón de vuelta; el mensaje aparece en la pantalla; simplemente toque la pantalla para eliminarlo y desaparecerá de inmediato.

He descubierto que esta es una característica realmente agradable en el entrenamiento. No olvide que la unidad también es compatible con TrainingPeaks, por lo que sus sesiones también pueden cargarse en la plataforma de inmediato.

La duración de la batería se estima en 35 horas, aunque la marca dice que, por supuesto, dependerá de su propio caso de uso. Durante mis aproximadamente 8 horas a la semana de conducción, no he estado ni cerca de quedarme atrapado por una batería baja; También descubrí que la carga es muy rápida. Comenzará a agotarse más rápido con todo tipo de dispositivos conectados y la navegación activada, pero estará bien para viajes bastante largos.

Tuve un par de problemas al cargar viajes en Strava donde el dispositivo parecía tener una fecha incorrecta; Los recorridos que completé un lunes resultaron ser realizados un domingo a una hora diferente. No pude resolver esto y parecía ser un problema técnico.

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La navegación es generalmente buena con BiNavi y me gusta el diseño claro del mapa, incluso prefiriendolo al formato Garmin, creo. El dispositivo le brinda advertencias de giro con anticipación y puede personalizar las métricas de la pantalla de navegación, como la velocidad y la potencia.

Hay algunos puntos sobre la navegación que vale la pena mencionar; Lo primero que me llamó la atención fue que no puedes usar la pantalla táctil para acercar el mapa; en su lugar, debes usar los botones + y – en la pantalla.

El dispositivo se me congeló una vez mientras calculaba el inicio de una ruta; Estuve luchando durante unos minutos antes de descubrir que al presionar el botón de encendido se solucionó. Los problemas pueden ocurrir en cualquier dispositivo y fue aislado.

También puedes utilizar la función métrica de escalada iClimb solo mientras recorre una ruta precargada; Nuevamente, no es gran cosa, pero no es tan completo como algo como Wahoo Summit que puede proporcionar métricas de escalada para cada ascenso que realices.

Puede navegar por una ruta ya utilizada desde el dispositivo, pero necesitará la aplicación para guardar una ruta y enviarla a su unidad. Aunque se hace en segundos.

Tampoco encontré sorprendente la función de navegación con un solo clic en la aplicación; aquí es donde puede buscar una ubicación y una ruta hasta ella. Una simple búsqueda de un McDonald's (todos hemos estado allí) solo arrojaría uno a 100 millas de distancia (hay uno a tres millas de mi casa), pero la unidad localizó con éxito la pista para bicicletas cercana, por ejemplo. El sistema parece un poco impredecible y podría ser un problema en un viaje invernal sombrío para algunos ciclistas.

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Veredicto

Por £219,90 / $239,90 / €239, este ordenador ofrece una fantástica relación calidad-precio; está a la par con unidades que duplican su valor y, personalmente, lo preferiría al Garmin Edge 550 debido a esa excelente pantalla táctil y me ahorraría algo de dinero.

La pantalla no es tan vívida y brillante; eso es todo. Sin embargo, rápidamente me acostumbré a eso y no es un problema.

Parte del rendimiento de navegación y UI de la unidad y/o aplicación parece ligeramente inferior, pero por el precio y el rendimiento general, no me molesta demasiado.

Veredicto

Por la cantidad de dinero que cuesta, creo que es una unidad informática realmente sólida de iGPSPORT. Es muy rápido y fácil de usar; la pantalla táctil es buena y hace todo lo que necesito para montar.

La calidad del mapa y la navegación en sí son buenas, y si no haces nuevas rutas varias veces a la semana y realmente le pides mucho a la tecnología de navegación de tu computadora, no creo que tengas mucho de qué preocuparte. Si eres el tipo de ciclista que generalmente se sabe sus rutas de memoria y, de vez en cuando, descarga una ruta GPX para un evento, te reirás.

En el recuento final: más de 800 millas de recorrido han probado adecuadamente el BiNavi. Algunos aspectos del sistema general y la aplicación son un poco más complicados y menos refinados que algunos competidores en algunos lugares, pero no hay mucho en ellos.

Excelente rendimiento a un precio muy atractivo; lo que no me gusta. iGPSPORT merece un asiento en la mesa grande.