Aunque Kask, lanzada en 2004, es una marca relativamente nueva en comparación con algunos de sus competidores, el nombre es muy conocido. Al igual que otras marcas de la época, es justo decir que Kask disfrutó de un aumento en popularidad debido a su asociación con Team Sky. La placa de identificación ha adornado los jefes del equipo británico WorldTour durante toda su existencia y continúa hasta hoy bajo el nombre del equipo Ineos Grenadiers. A medida que se acumulaban las victorias del Tour de Francia, el icónico negro y azul se convirtió casi en sinónimo de la marca italiana, pero el éxito ha ido más allá.

Mientras Kask disfrutaba del aumento de visibilidad, fue su compromiso con la innovación y la seguridad lo que aseguró el nombre en la mente del público. nuestra lista de mejores cascos de bicicleta de carretera También refleja ese enfoque en el producto, con Kask asegurando una posición para múltiples modelos a lo largo de los años. A principios de 2023, cuando Kask lanzó un casco como ningún otro llamado Kask Elemento, volvió a aparecer en la lista.

He tenido Elemento desde el verano pasado y después de usarlo durante largas horas recorriendo varios países, estoy listo para hablar de ello. El Elemento es a la vez una evolución y una revolución. Los detalles no sólo son inusuales en la línea Kask, sino que son completamente únicos en el mercado y rayan en lo experimental. Es un casco versátil que funciona para una amplia variedad de usos, pero ¿es adecuado para ti? Si estás buscando un nuevo casco de carretera este verano sigue leyendo para obtener más información sobre esta innovadora opción.

El Elemento comienza con un diseño similar al Protone Icon pero agrega una ingeniería más sofisticada.

Diseño y estética

En muchos sentidos, Elemento es una evolución del Kask Protone Icon, que a su vez fue una evolución del Protone original. Sin embargo, a diferencia del Icono, Elemento no es un reemplazo. Tanto Protone Icon como Elemento seguirán existiendo uno junto al otro en la línea de productos Kask. Puede considerar el Elemento como una actualización y un vehículo insignia para resaltar tecnologías de punta.

Mantenga el ícono y el elemento uno al lado del otro para ver claramente las similitudes. Los dos tienen algunas diferencias estéticas, pero necesitarás un buen ojo para detectarlas. Para comprender realmente la diferencia hay que profundizar en el diseño.

Las placas de carbono en el exterior no solo brindan espacio para el flujo de aire, sino que también trabajan juntas para cambiar y compartir la dispersión de energía incluso en caso de un impacto.

Desde el exterior, eso comienza con una serie de placas compuestas de carbono llamadas Fluid Carbon 12. Hay seis opciones de color para el Elemento pero, elijas lo que elijas, las placas Fluid Carbon 12 conservan un aspecto de carbono desnudo satinado. Se asientan en contraste con el color de alto brillo circundante y están ahí como un reemplazo estructural que ahorra volumen en comparación con la espuma EPS (poliestireno expandido) tradicional.

El diseño Fluid Carbon 12 funciona creando una carcasa que se mueve para absorber el impacto. A diferencia del EPS, que normalmente mide entre 25 y 30 mm y está diseñado para comprimirse y absorber el impacto, Fluid Carbon 12 tiene solo 1 mm de espesor. En caso de choque, las placas se desplazan y se mueven para absorber el impacto a través de una serie de uniones que conectan cada una de las piezas formando un sistema. Es un sistema que parece funcionar dada la calificación de cinco estrellas de Virginia Tech, pero Kask no lo usa solo para ser novedoso.

La espuma EPS ya es una opción probada y presumiblemente más barata, entonces, ¿por qué inventar algo nuevo? La respuesta tiene que ver con el control de la temperatura y la aerodinámica. O, quizás más exactamente, se trata de ahorrar espacio en el casco. Al cambiar a un material que es aproximadamente 25 veces más delgado, Kask compra espacio dentro del Elemento para el flujo de aire.

El uso de almohadillas impresas en 3D permite que el aire fluya a través del propio acolchado.

Los cascos aerodinámicos modernos suelen optimizar el flujo de aire interno, pero Kask lleva esto a otro nivel. El espacio ahorrado por las placas de carbono es ahora en su mayor parte espacio vacío. Esto se combina con aberturas frontales más pequeñas y un acolchado impreso en 3D que permite que el aire fluya a través de su estructura abierta. El acolchado “multipod” impreso en 3D también ayuda a gestionar los impactos rotacionales de manera similar a las tecnologías MIPS o Koroyd. El resultado es una supuesta ventaja aerodinámica del 1,5% sobre el Icon, así como una mejor regulación térmica.

El revestimiento de fibra de carbono deja espacio para el flujo de aire porque es mucho más delgado que la espuma tradicional.

Actuación

Kask Elemento es una colección de tecnologías y características novedosas. Como paquete suponen un precio más elevado y grandes titulares sobre pastillas impresas en 3D o placas de fibra de carbono en el exterior. Sin embargo, en uso, esa no es realmente la experiencia. Para bien o para mal, la experiencia de montar con el casco Kask Elemento tiene que ver con las tecnologías tradicionales.

Mientras llevaba el Elemento a Chequia donde Puse un FKT viajando de Praga a Viena en una bicicleta bañada en oro , Una y otra vez fue la cuna trasera lo que noté. Lo que Kask hace con la base trasera del Elemento, y para ser justos también con el Protone Icon, es utilizar un diseño al que la marca se refiere como Octofit+. La principal ventaja del diseño es su ancho y su ajuste en el plano vertical.

Para empezar, la base trasera del Elemento es más ancha que la mayoría y sustancial. Las almohadillas occipitales no se pueden ajustar, pero se asientan bien hacia la izquierda y hacia la derecha y se envuelven casi hasta la base de la oreja. En el interior, hay una espuma densa para acolchar y la conexión a través del centro es una barra sustancial que alberga el dial de ajuste. La esfera se conecta a piezas de ajuste flotantes que se conectan cerca de las sienes y también son algo sustanciales. Si bien es posible empujar el sistema de retención, incluido el soporte, dentro del casco para guardarlo, la flexibilidad es limitada en la otra dirección.

Lo que sí encuentras en la otra dirección es toneladas de capacidad de ajuste. Puede bajar el soporte trasero unos 50 mm. Al hacerlo, hay un gran agujero con mucho espacio para el cabello largo, pero también hay una flexión hacia adelante. Obviamente, todavía necesitas apretar el dial para que coincida con el tamaño de tu cabeza, pero no es el dial el que hace la mayor parte del trabajo. La falta de flexión y disposición de las piezas hace que las distintas piezas de plástico que componen la base y las piezas de ajuste se sientan envueltas alrededor de la cabeza sin presión.

Cuando sumas todos estos detalles de diseño, obtienes un casco que permanece en su sitio de una manera esencialmente inaudita. Por lo general, todos los cascos, incluso los que amo, se mueven un poco en la frente. Esto es especialmente pronunciado cuando subes en el calor y te encuentras alejando una mano de las barras para dar un pequeño empujón en la parte delantera del casco. Si odias eso, Elemento resuelve completamente el problema. Dicho esto, sería negligente si no compartiera que Kask Protone Icon ofrece la misma experiencia por menos dinero.

Eso deja al resto del diseño de Elemento como tu tomador de decisiones sobre qué casco quieres elegir. Dado que las placas de fibra de carbono no son algo que se pueda sentir por sí solo, eso deja una gran parte de la decisión en manos de las almohadillas impresas en 3D. Afortunadamente, eso no es algo terrible. Esas almohadillas son brillantes. Incluso en los días más largos, pasé 20 horas con este casco, siguen siendo cómodos y, como era de esperar, sin sudor.

Aunque gran parte del texto de marketing sobre la ventilación del Elemento parece haber desaparecido, sigue siendo una gran parte del casco. Las almohadillas están más arriba y más atrás en un lugar que probablemente no consideres empapado, pero mover aire a través de las almohadillas es un gran problema. Sin embargo, por muy importante que sea, sigue siendo un casco aerodinámico o al menos un casco aero-lite. En comparación con el Protone Icon, la ventilación general no es una gran mejora. En cambio, es una mejora detrás de escena y obtienes una ventilación similar con números aerodinámicos mejorados. Básicamente, una ligera mejora de la ventilación con aberturas más pequeñas en el casco.

Esas almohadillas también son muy cómodas. Lo que acabas notando es que son tan cómodas que las almohadillas estándar destacan como una degradación. La almohadilla para cejas es especialmente suave y cómoda contra la frente, pero se vuelve un poco como una esponja. Sacar la almohadilla para la frente de un casco en un día caluroso no es nuevo para mí, pero cuando notas lo fantásticas que son las almohadillas impresas en 3D, te preguntas: ¿por qué no ésta también?

Por el lado positivo, los huecos profundos que son tan buenos para canalizar el aire a través del interior del casco también son excelentes para sujetar de forma segura las gafas de sol en determinadas situaciones. La verdad es que casi dije que era una solución de almacenamiento de gafas completamente segura a la par de Sweet Protection Falconer 2Vi Mips, pero no es tan buena en todas las situaciones. Resulta que lo usé con el Propulsión POC que tiene extremos curvos hasta los brazos. Las gafas que tienen un extremo curvo en los brazos, como las POC, se pueden voltear y, una vez deslizadas, quedan apartadas y seguras. Las gafas de brazos rectos son un poco más impredecibles. Algunos encajan en las rejillas de ventilación exteriores inferiores, otros no.

Veredicto

No hay forma de evitar el precio de Kask Elemento. No siempre me opongo a que una empresa ofrezca un producto caro y deje que el mercado decida. El desafío aquí es que Elemento y Protone Icon están muy cerca. Lo que más noté sobre Elemento cuando pasé tiempo usándolo es lo seguro que está en tu cabeza. Me encantó no tener que juguetear constantemente con la frente mientras subía en un día caluroso. Es sólido, seguro y cómodo sin tener que pensar en ello. Lamentablemente, las razones de esto no son específicas del Elemento.

Entonces, si desea ahorrar un poco de dinero, Kask Protone Icon sigue siendo una excelente opción. También obtienes una correa de piel sintética. Algo por lo que Kask tiene reputación y que a algunas personas les encanta, pero de lo que Elemento se alejó. Todo esto deja la pregunta de ¿por qué gastar dinero extra en Elemento?

Para responder a eso, debes pensar en lo que tiene sentido para ti. Gastar el dinero extra compra un diseño más aerodinámico con una mejor gestión térmica. No podrás sentir los beneficios aerodinámicos y la gestión térmica no es nada drástica. Aunque la opción es tuya. El Elemento es el mejor casco versátil que ofrece Kask actualmente y se encuentra entre los mejores del mercado.