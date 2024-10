Lanzado en 2023, el Kask Utopia Y representa una pequeña actualización de la generación anterior Utopia lanzada en 2018. El diseño actualizado presenta algunos detalles estéticos más angulares, mientras que el sistema de retención y el acolchado se han actualizado en gran medida.

A pesar de sus intenciones aerodinámicas, al Utopia Y se le ha unido en la línea Kask el casco aerodinámico Nirvana, que presenta un diseño progresivo que llega hasta las orejas del ciclista. De todos modos, Kask todavía sugiere el Utopia Y como uno de sus mejores cascos aerodinámicos y como mejor ventilado para competir en días calurosos. De hecho, se pudo ver en las cabezas de varios corredores del Ineos Grenadiers en el Tour de Francia de 2024 en etapas calurosas o montañosas.

A £245 / $300, el Kask Utopia Y es un casco premium, pero no está fuera del ámbito de sus competidores, especialmente en lo que respecta a cascos ventilados y aerodinámicos. Está muy por detrás del POC Procen Air a £ 360 / $ 400, o el Kask Elemento a £ 330 / $ 400, y más en línea con el Giro Eclipse a £ 239 / $ 250. Sin embargo, modelos como el Van Rysel FCR obtuvieron mejores resultados en la prueba del túnel de viento y cuesta £ 79,99 / $ 100.

Diseño y especificaciones

Como muchos cascos, el Kask Utopia Y utiliza una carcasa de policarbonato para cubrir el forro de espuma EPS que proporciona la mayor protección contra impactos. Luego, esta cubierta se extiende muy bien sobre los bordes de la espuma para protegerla de golpes y abolladuras y, al mismo tiempo, darle un acabado más premium. Para la ventilación, Kask ha ideado algo que llama HYVENT, una estructura que cuenta con tres respiraderos frontales, un respiradero superior, dos respiraderos laterales superiores y tres puertos de escape. HYVENT ha sido diseñado para ayudar a optimizar el flujo de aire a través del casco para aumentar la ventilación y la regulación térmica.

La mayor actualización del Utopia Y es la inclusión del sistema de adaptación Octofit+ actualizado. Cuenta con un soporte de retención que va de sien a sien y un dial de goma inyectada mucho más grande para facilitar los microajustes en comparación con el dial más pequeño anterior. En la parte trasera del casco, la parte estabilizadora vertical del soporte para ajustes de altura ha sido rediseñada para facilitar el movimiento y, al mismo tiempo, ser más amigable con la cola de caballo con una abertura más grande.

Internamente, hay un mayor acolchado y el uso de acolchado Resistex Carbon. Este Resistex Carbon está destinado a ser más transpirable que el acolchado de espuma estándar y también promover la disipación de la humedad hacia la capa exterior, reduciendo así la acumulación de calor alrededor de las áreas donde el acolchado está en contacto con la cabeza. Por otra parte, Kask también ha actualizado la hebilla de su nuevo sistema de cierre, que utiliza dos puntas en lugar de las tres habituales.

La hebilla se ha actualizado a este nuevo sistema de dos puntas.

Kask ha utilizado sus propias pruebas WG11 para probar la protección contra impactos antirrotacionales en lugar de licenciar tecnología de fuentes de terceros como MIPS. El casco no ha sido probado por el centro de pruebas independiente Virginia Tech.

Hay algunas dudas sobre esto, ya que figura como un grupo de prueba separado (Grupo de trabajo 11), pero también como protocolo de prueba patentado de Kask.

En el interior, no hay protección adicional contra impactos rotacionales, pero Kask dice que cumple con sus propios estándares WG11 para protección contra impactos rotacionales.

Los tamaños disponibles son pequeño (50-56 cm), mediano 52-58 cm) y grande (59-62 cm), mientras que hay siete opciones de color disponibles. El peso declarado para un mediano es de 240 g, mientras que nuestra báscula lo sitúa en 264 g.

La ventilación a través de los seis orificios es realmente notable.

Actuación

Al usar el Kask Utopia Y, se convierte instantáneamente en un casco muy cómodo en la cabeza. Aunque tiene un perfil estrecho desde el frente, se adapta bien a mi cabeza incluso con una gorra debajo. El acolchado en la parte delantera es muy ancho y grueso, por lo que nunca tuve marcas en la frente, incluso después de paseos más largos con el casco.

Mientras tanto, el sistema de retención es increíblemente cómodo y la correa de piel sintética contribuye a la sensación general de primera calidad. Sin embargo, la nueva hebilla es más difícil de enganchar que la anterior y requiere un poco de torpeza para hacerlo bien. La mayoría de las veces, una de las dos puntas no se alineaba y hacía que cortar la hebilla fuera mucho más complicado que una variante tradicional de tres puntas. El sistema de retención, aunque es fácil de ajustar, también necesita un ajuste vertical cada vez que se quita y se vuelve a poner el casco. No es gran cosa, pero me lleva un poco más de tiempo cada vez que uso el casco.

El ajuste vertical de la cuna se mueve con mucha facilidad. Como tal, puede moverse cuando está sobre la cabeza y requiere un reajuste antes de cada viaje.

Mientras conduces, lo primero que llama la atención es la ventilación del casco. Con temperaturas actuales en octubre entre 2C/35F y 12C/54F, es difícil calcular el rendimiento de la ventilación en un clima más cálido, pero hay un flujo de aire notable que atraviesa el casco.

La almohadilla frontal para las cejas se satura fácilmente.

Sin embargo, incluso con un flujo de aire decente, la almohadilla para la frente tiende a saturarse a medida que avanza el viaje, por lo que tuve algunas gotas de sudor en mis gafas. Esto es algo que tiendo a experimentar con casi todos los cascos, aunque personalmente, salvo un par de opciones. Las dos rejillas de ventilación laterales en la parte delantera funcionan bastante bien para guardar gafas, ya sean las tradicionales de brazo recto o las más oscuras de brazo curvo. Esto puede hacer que andar en climas cálidos sea un poco más agradable sin sudar en las lentes, pero no Cuesta una pequeña cantidad de rendimiento aerodinámico. .

En términos de prestaciones aerodinámicas, si nos referimos a nuestros grandes Prueba de casco en túnel de viento. Al comparar 23 cascos diferentes, el Kask Utopia ocupó el décimo lugar de esa lista. Era sólo 5,1 vatios menos que el POC Procen Air (casco más rápido) a 40 km/h, pero casi 10 vatios más lento a 50 km/h. A los efectos de las pruebas, nos aseguramos de que todo el resto del equipamiento estuviera estandarizado (bicicleta, ruedas, kit, zapatillas y cualquier otra cosa que pudiera influir en los resultados), así como la posición en la bicicleta, para que la única variable fuera el casco. Eso no parece una gran diferencia y, de hecho, para una contrarreloj de 40 km a 250 vatios, el Kask sólo sería 22 segundos más lento. Pero para aquellos que compiten y se concentran en cada ganancia, ese tiempo sí importará.

Ahora Kask tiene el nuevo Nirvana, que toma varios elementos aerodinámicos del Utopia Y y los mejora con ventilación actualizada, cubiertas para los oídos y un perfil extendido para, en teoría, un mejor perfil aerodinámico. Sin embargo, Kask todavía ofrece el Utopia Y e Ineos todavía compite con él, ya que ofrece una ventilación ligeramente mejor que el Nirvana y al mismo tiempo es más aerodinámico que el Elemento.

En cuanto a la protección, Kask ha renunciado a cualquier tecnología de protección contra impactos de terceros, como MIPS (un dispositivo de protección contra impactos rotacionales sobre el que puede leer aquí en nuestro guía de MIPS ) a favor de su propia disposición de las densidades de espuma.

MIPS es un ejemplo de tecnología que permite el movimiento de la cabeza a través del interior del casco en caso de un choque para reducir las fuerzas de impacto rotacionales que se han relacionado con una mayor incidencia de conmoción cerebral.

La pegatina WG11 confirma que ha pasado pruebas de seguridad adicionales relacionadas con impactos rotacionales.

Utilizando sus propias pruebas WG11, KASK dice que el casco funciona bien contra fuerzas de impacto rotacionales en un intento de reducir las posibilidades de conmoción cerebral y lesiones cerebrales. Sin embargo, no existen calificaciones independientes de empresas como Virginia Tech. WG11 y VT usan diferentes protocolos de prueba, y un poco de investigación muestra que WG11 usa un ángulo de impacto de 45˚ y una velocidad de 6 m/s, mientras que Virginia Tech usa diferentes ángulos de impacto contra un objeto de 45˚ y 4,8 y 7,3 m/s. . Luego existe una confusión adicional sobre qué es el WG11, ya que es tanto el 'Grupo de Trabajo 11' del que Kask es miembro, como también una propiedad registrada de Kask.

De hecho, “Rotational Impact WG11 Test Passed” es una marca registrada de Kask y otras marcas no pueden usarla. Sin embargo, el Kask Elemento, otro casco aprobado por WG11, obtiene cinco estrellas en las pruebas de Virginia Tech, por lo que parece haber cierta coherencia entre WG11. y pruebas y resultados de VT.

Por si sirve de algo, he tenido más de un impacto frontal con el casco Mojito de Kask en el pasado y no he tenido ningún efecto a largo plazo. No estaba dispuesto a someter voluntariamente al Utopia Y a la misma prueba.

Valor

En términos de valor, a £ 245 / € 274,99 / $ 300, el Kask Utopia Y se ubica bastante en el medio cuando se trata de la cosecha actual de cascos aerodinámicos centrados en el rendimiento. En general, el precio medio ronda las 200-250 libras esterlinas, con varios valores atípicos a ambos lados. Los modelos como POC Procen Air y Specialized Evade III son más caros, pero obtuvieron mejores resultados en nuestras pruebas en el túnel de viento, mientras que el Van Rysel FCR, mucho más económico, también superó al Kask. Pero hay otros factores a considerar.

El acabado del Kask es de primera calidad gracias a la carcasa que se extiende alrededor de la espuma EPS y otras características como la correa de piel sintética. La comodidad también es un punto particularmente fuerte para el Utopia Y, con un brillante sistema de retención que, aunque a veces puede ser un poco complicado, aún proporciona un ajuste muy cómodo.

Teniendo en cuenta estos elementos, el casco ofrece un valor razonable, pero el rendimiento aerodinámico absoluto es un área que ahora está por detrás de la competencia.

Veredicto

En general, el Kask Utopia Y es un casco de carretera con un rendimiento razonablemente bueno. La ventilación está por encima del promedio y, si bien el rendimiento aerodinámico está en el mismo nivel que el de la competencia, ha sido superado por la actual generación de cascos aerodinámicos disponibles en la actualidad.

La comodidad es una gran ventaja del casco gracias al nuevo sistema de retención, aunque algunos detalles inquietos lo decepcionan un poco. En cuanto al valor, se encuentra firmemente en el término medio para los cascos aerodinámicos. En lo que respecta a la seguridad, tengo fe en que protegerá bien mi cabeza en caso de accidente, lo cual es de vital importancia. Subjetivamente creo que también se ve bien.