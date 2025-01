Me emocioné mucho cuando tiré de la capa base de Termobooster Assos al comienzo del invierno. Es una nueva adición a la línea Assos para este invierno y, a pesar de parecer una camiseta de manga larga y de Zip, esta pieza se encuentra en la gama de capas base de la marca suiza.

Es muy elegante y elegante, ajustado y ligero. El single y sencillo redondeo de Assos blancos en el hombro se destacó, y pensé que “no puedo esperar para salir en esto”.

El Thermobooster está diseñado para usarse como una capa liviana y rápida sobre una capa base de verano o un jersey para una conducción intensa, o como una capa base adicional como parte de su sistema de capas de invierno, que va bajo una chaqueta o una camiseta más pesada para agregar calidez. Viene de un color, negro y tiene un RRP de £ 175 / $ 225 / € 200.

Como mencioné en mi reciente revisión de la capa de piel de invierno Assos LS, Assos se trata de un kit técnico de alta calidad que a menudo es bastante específico, es costoso, pero generalmente es bastante fácil ver o resolver dónde va ese gasto adicional.

Dirígete a mi mejor guía de capas base de ciclismo para ver el mejor de los mejores redondeos de capas base de invierno y verano, todo en un solo lugar.

Sentirás un millón de dólares en el termobooster.

Diseño y estética

El termobooster viene de un color; negro. Mientras que Assos actualiza y diversifica sus rangos de productos con diseños más brillantes, este es un clásico Assos para mí.

Hay logotipos mínimos o marcas de palabras solo el Roundel de goma blanca única que mencioné en el hombro izquierdo y una pequeña insignia de termobsooter en el cuello, la cremallera de metal redonda también tiene la forma de los Assos 'A'.

La capa base está construida a partir de una mezcla de poliéster / elastano y es delgada y ligera. Llevo un pequeño en casi todo, pero estoy usando un medio en las fotos. Revise su tamaño, pero si usa un pequeño, probablemente querrá calificar aquí.

El cuerpo de la pieza usa lo que Assos ha llamado 'Skuba', que la marca dice que es un textil ultra estirable que es suave y aerodinámico mientras mantiene la transpirabilidad. A menudo hay algunas palabras técnicas desconocidas en torno al kit Assos, pero es bastante fácil entenderlo todo. El interior de la pieza es realmente suave y cómodo, es muy agradable de usar.

Los siguientes son los brazos 'Sonic-Sn', otro textil aerodinámico transpirable. En llanura, los brazos tienen un acabado y sensación similar a algunos guantes de ciclismo aerodinámico o incluso calcetines aerodinámicos. Tienen un par de milímetros de grosor y son suaves y cómodos. Las muñecas y el dobladillo del termobooster tienen un acabado de corte crudo, lo que les ayuda a verse más limpias y resbaladizas.

El último bit de tecnología de Assos para repasar es el textil de collar 'Struzzokragen'. Verá en las imágenes la sección extendida del cuello: es similar al material de los brazos, nuevamente suave y lujoso, pero Assos afirma que ayudará a regular su temperatura sin la necesidad de descifrar. Esto refleja la experiencia de mi colega con la chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu.

Finalmente, hay dos bolsillos traseros de malla de buen tamaño para cuando usa esta capa base como una capa externa. He llevado una puñalada cómodamente por un lado, por ejemplo, pero es posible que desee más espacio si realmente se carga con suministros y repuestos, pero esto no es realmente para lo que el Thermoboster ha sido diseñado.

Actuación

Es un ajuste cercano, pero no es hiper ajustado como un traje de esla de Skinsy o Summer Aero, siempre podrías dañarlo si lo quisieras más apretado

Assos cita dos usos para el termobooster; Como una capa externa liviana para una conducción intensa, y como una capa base adicional para aumentar el calor en los días fríos. Lo he usado para ambas aplicaciones y ha funcionado muy bien.

Puedo escuchar a algunos de ustedes en la parte posterior diciendo 'Es una camiseta delgada de manga larga, Tom, han estado presentes por un tiempo'. Estoy de acuerdo, podría llamarlo así y usarlo como tal. Sin embargo, Assos realmente examina los detalles, y en uso, es obvio lo que está tratando de lograr aquí con la USP de doble propósito del Termobooster.

En otoño lo usé durante varias semanas seguidas en mi chaingang del sábado por la mañana en una gama de capas base de manga corta y larga. El viaje tiene un comienzo temprano, pero trabajo muy duro y necesito ser ligero y aerodinámico en la bicicleta. El termobooster era perfecto para esto, podía llevar mi teléfono, bombeo, gel y llaves en los bolsillos y me sentí rápido (y elegante) en la bicicleta, también respira bien y fue la herramienta perfecta para el trabajo. Big tick de mi parte allí, si vas duro, haciendo esfuerzos, etc., estarás muy feliz.

También lo he usado debajo de una chaqueta de perfeto de Castelli y durante una larga capa base de la manga de invierno durante tres horas constante justo por encima de la congelación. Es delgado y elástico, lo que significa que se coloca bien sin causar restricción y actúa como una capa media efectiva.

Hay un tercer uso para mí, que es solo como una camiseta delgada, liviana y elegante de manga larga para lo que quieras usarlo, no hay reglas difíciles aquí. Llévelo por si acaso en un bolsillo, se pliega bien o úsalo en una mañana de primavera o verano porque quieres. También le iría muy bien debajo de una chalea en los días más fríos.

No he tenido problemas de calidad, y el termobooster se ha lavado bien a 30 grados para mí, no ha puesto un pie mal.

Aquí puedes ver el diferente material de brazo aerodinámico.

Valor

Este es un kit costoso, pero me imagino que la mayoría de las personas que navegan por Assos Kit son conscientes de los precios generalmente altos y saben lo que quieren.

Como a menudo encuentro con Assos, dependiendo de la pieza, las opciones de diseño, los materiales y el ajuste se suman y dan como resultado un nivel elevado de comodidad, ajuste y rendimiento. Es posible que no te golpeen en la cara directamente por la puerta, pero no lleva demasiado tiempo resolverlo.

Si invierte en el termobooster, no creo que lamentaras el desembolso. Es algo encantador de usar y montar y no me ha puesto un pie mal hasta ahora.

La cremallera de metal assos de un solo camino es agradable de usar

Veredicto

Me encanta usar el termobooster, para mí, realmente brilla en esos paseos de alta intensidad cuando quiero ser ligero y aerodinámico en la bicicleta. La estética y el estilo son una gran preocupación para los ciclistas que no reciben un kit de equipo para usar, y me encanta el estilo elegante y sutil tanto como el ajuste y el rendimiento.