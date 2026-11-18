La gama de chaquetas de Castelli ha recorrido un largo camino en los últimos años. Gabba y Perfetto han sido revisados ​​y ahora todo está libre de PFAS.

La Alpha 150 es la capa exterior más invernal y más cara de la marca italiana, y cuenta con un calentador corporal mullido incorporado para realmente sellarte y, supongo, sellar un primer lugar en mi guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno.

Lo he estado probando durante el invierno pasado y durante una ola de frío fortuitamente programada en las últimas semanas que ha dejado el aire espeso con brumas heladas y una rica niebla. Me gusta como chaqueta, pero como muchas opciones recientes de Castelli que he estado probando, el rango de temperatura sugerido quizás sea demasiado frío para la realidad. La otra cara es que la transpirabilidad es excelente, por lo que mientras no te detengas, es un problema menor.

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Chaqueta Castelli Alpha 150 W (negra) en Amazon por $ 294

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Diseño y estética

Ocho colores para una chaqueta tan cara parece una receta para que las impopulares salgan a la venta eventualmente, pero todos son al menos parte de un espectro agradable.

Por mi parte, probé el color 'mango mojito', que es una forma elegante de decir 'amarillo'. Es el ideal platónico del amarillo; Primario, brillante, sencillo, y me alegré de verlo en la penumbra en comparación con las chaquetas Assos más discretas que también he estado probando junto con él.

La forma es entallada pero no ceñida, con suficiente espacio para ponerse un poco por debajo, al menos con una camiseta de manga larga más gruesa y una capa base de invierno. Obtienes un cuello alto con forro polar y puños muy elegantes que cuentan con un puño sintético ajustado y elástico que rodea la muñeca, y una tela principal amarilla más holgada en la parte superior que estoy seguro hace poco en la práctica, pero ciertamente mejora la estética.

Abre la cremallera doble principal, ya sea a través del botón grande y fácil de poner con guantes en la parte superior o a través de la pestaña de cremallera normal en la parte inferior, y revelarás un chaleco Polartec Alpha incorporado. El panel trasero flota libremente, está sujeto solo en los lados y en la parte superior, por lo que se articula más fácilmente y supongo que se comprime menos.

La parte delantera consta de dos paneles simples con un escote escotado, de modo que puedes usar la cremallera principal para enfriar el cuello o acomodar un calentador de cuello, y está asegurado por una cremallera unidireccional más pequeña. Me vendría bien que esto también fuera bidireccional, por razones de acceso a los bolsillos, pero imagino que Castelli imaginó que se usaría tal vez solo con una capa base de invierno profunda debajo.

El tejido principal es la exclusiva 'membrana permeable al aire electrohilada Polartec® AirCore™ de 150 g' de Castelli, que supuestamente es resistente al viento y al mismo tiempo sigue siendo muy transpirable. Con este fin, lo es. Castelli también afirma que puede “soportar todo excepto la lluvia torrencial durante todo el día”. No puede. Si va a llover, usa otra cosa; Una chaqueta impermeable, tal vez.

Es relativamente ligero al tacto. Mi talla mediana inclina la balanza a 324 g, 70 g menos que una chaqueta Assos equivalente que he estado probando, pero repartida por todo el torso no notarás esa diferencia. La relativa suavidad y flexibilidad del tejido exterior Aircore lo hace sentir más ligero en comparación con opciones más rígidas y resistentes.

En la parte posterior, hay un ribete reflectante cosido debajo de los tres bolsillos traseros estándar y encima de una cintura elástica similar al neopreno que se baja lo suficiente como para cubrir incluso camisetas no modernas, aunque, nuevamente, sospecho que esto está destinado a cubrir solo una capa base.

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Actuación

Esta es una buena chaqueta; Primero quiero dejar eso registrado. Sin embargo, creo que el rango de temperatura sugerido es un poco ambicioso y no creo que puedas usarlo cómodamente de manera realista a temperaturas inferiores a 5 °C si planeas detenerte por algún momento.

El problema no proviene del aislamiento acogedor adicional, sino del tejido AirCore. Tuve los mismos problemas con la chaqueta DoDiCi y mi colega Josh los tuvo con el Perfetto RoS 3 anterior; es solo un poco también Transpirable, por lo que no retienes tanto calor como crees y pasas un poco más de frío de lo que te gustaría.

Después de algunos viajes alrededor de los 6º, con una capa base de merino y una camiseta de manga larga de merino debajo, comencé a sentirme un poco fresco, y cuando las cosas rondaban el cero, a menudo me encontraba buscando mi chaqueta aislante Albion Ultralight para deslizarme sobre la parte superior como modificador de la transpirabilidad.

La resistencia al viento fue perfectamente buena; Nunca sentí que la brisa atravesara la tela, incluso en descensos rápidos, así que creo que es solo una función de qué tan transpirable es el exterior. Si haces ciclismo de mayor rendimiento en invierno, entonces tiene más sentido, pero para esos kilómetros invernales más largos y estables simplemente no es del todo correcto.

Aparte de eso, cuando conseguí la temperatura adecuada, descubrí que era realmente excelente. Cuando lo usas cuando hace un poco más de calor (entre 7 y 12 grados (44-54 grados F)) en recorridos menos intensos, mantiene la temperatura justa y la transpirabilidad adicional significa que cuando haces calor en las subidas no te empapas inmediatamente y luego te congelas.

Si se calienta un poco, es muy fácil ventilarse nuevamente en un rango cómodo. El chaleco interior Polartec Alpha es tan transpirable en la parte delantera que cuando abres la cremallera exterior principal puedes sentir el viento refrescándote inmediatamente.

Descubrí que unos pocos centímetros en la parte superior e inferior de la cremallera desabrochada a menudo eran suficientes para mantenerme donde quería si cocinaba un poco, pero en general, esta nunca fue una chaqueta con la que me sobrecalentara, y siento que tendría que esforzarme mucho y ponerme muchas capas para hacerlo mal hasta el punto de convertirme en un desastre sudoroso al costado de la carretera. Lo máximo que tuve que hacer fue quitarme el calentador de cuello.

El corte también es excelente. Las mangas son lo suficientemente largas como para no exponer mis muñecas, incluso siendo un tipo muy desgarbado, y hay suficiente espacio para que nunca me sienta apretado, incluso con una camiseta adicional entre mi chaqueta y mi capa base. No creo que te lo pases muy bien si intentas usar una capa intermedia más gruesa, como puedes hacer con algunas de las capas profundas de invierno de Assos que he probado, pero un maillot de invierno grueso es totalmente factible.

Esto me lleva a los bolsillos; Los tres de la chaqueta en sí son geniales, de fácil acceso y lo suficientemente espaciosos como para albergar cosas como una cubierta impermeable liviana o un par de guantes con facilidad junto con los sospechosos habituales.

Mi principal molestia es el hecho de que la cremallera interna del chaleco esponjoso no es bidireccional. Casi siempre llevo un jersey debajo de mis chaquetas de invierno, aunque sea fino. Me da tres bolsillos adicionales, como cualquier otra cosa, pero con esta disposición de cremallera, no puedes entrar fácilmente. Es una queja menor, pero una queja al fin y al cabo.

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Valor

A $ 645 o £ 360 es una chaqueta muy cara, significativamente más que la excepcional chaqueta de invierno Assos Equipe R, una que yo diría que tiene un rendimiento superior en un rango más amplio de temperaturas.

Si bien disfruté (y todavía disfruto) mucho usándolo, dado que lo encontré más adecuado para paseos más largos y de menor intensidad en levemente En condiciones más cálidas que las anunciadas, sospecho que muchos de ustedes pueden obtener el mismo nivel de aislamiento por mucho menos gasto, y aunque no tendrán la misma transpirabilidad, esto no será necesariamente un problema para andar más lento en climas fríos, a menos que corran mucho calor.





Veredicto

La chaqueta Alpha 150 de Castelli puede ser la más cálida que fabrica la marca, pero si te acercas a condiciones reales de congelación, te sugiero que esta no es la chaqueta que debes elegir, ya que es demasiado transpirable para mantenerte a una temperatura cómoda.

Para una conducción más larga y de menor intensidad a cifras altas, es soñadora, cómoda, atractiva y bien terminada, pero es mucho dinero gastar en una chaqueta como esta cuando las opciones más baratas harán lo mismo en muchos casos.