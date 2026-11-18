Con este juego de ruedas, Hunt ha aplicado su tecnología aerodinámica Limitless desde la carretera hasta la grava y, dadas mis impresiones al montarlas, ha logrado su objetivo de crear un juego de ruedas de carreras de gravel muy versátil que combine con los últimos cuadros de carreras de gravel.

El peso es competitivo frente a algunos de los mejores a esta profundidad, lo que lo convierte en un juego de ruedas con una relación calidad-precio impresionante. Tanto es así, de hecho, que no veo ninguna buena razón para optar por la mejora de los radios UD y los rodamientos Ceramic Speed ​​de este juego de ruedas por otras £ 1000.

Pero está la cuestión de la optimización del ancho de los neumáticos. El gravel está evolucionando rápidamente, pero las tendencias actuales apuntan hacia ofertas de neumáticos cada vez más amplias, siendo comunes los de 50 mm o más en las carreras modernas y en el diseño de cuadros. Estas llantas son perfectas para ofertas de 40-45 mm, pero tal vez se pierdan cuando se trata de ajustar los anchos más grandes que prevalecen ahora en las carreras y la conducción de aventuras.

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Desde entonces, Hunt lanzó su juego de ruedas 5AM Gravel para atender a ese mercado. Recientemente probaron muy bien en nuestro tiroteo en rueda de grava en túnel de vientoy se realizará una revisión de ellas a su debido tiempo.

Juego de ruedas Hunt 40 Limitless Gravel Aero en Hunt Bike Wheels US por $ 1,849

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Diseño y especificaciones

Estas ruedas han sido diseñadas para carreras; En el lanzamiento, Hunt declaró explícitamente que esta forma de llanta fue diseñada para ser su juego de ruedas de gravel más rápido y versátil.

Esto se hizo mediante una combinación de CFD (dinámica de fluidos computacional) y desarrollo del túnel de viento, pero también con la participación de corredores patrocinados. El argumento era que las carreras de gravel modernas ahora reflejan la velocidad y las tácticas de las carreras en carretera. Yo diría que, dadas las velocidades de los dos y las tácticas, dependen mucho de la carrera, pero no hay duda de que las carreras de gravel son más rápidas cada año.

Estas llantas Limitless 40 han sido diseñadas específicamente para optimizarse con las cubiertas de gravel Schwalbe G-One de 40 y 45 mm. Las pruebas, que se publican en el sitio web de Hunt, muestran que las llantas Limitless 40 eran más rápidas que las 3T Dicuss 45/50, pero pesaban más de 300 g.

La razón del diferente perfil de llanta se debió al descubrimiento de que el aire interactúa de manera diferente con las ruedas delanteras y traseras, y una parte delantera más ancha y una trasera más estrecha eran óptimas para la aerodinámica y la estabilidad. No es un tema infrecuente en ruedas, tanto dentro como fuera de la carretera.

Mientras tanto, esta tecnología Limitless da como resultado un perfil de llanta más cuadrado, similar al de las últimas ruedas Roval Terra CLX Aero. Esto pretende ser estable con viento cruzado, más ligero y dar como resultado un perfil aerodinámico virtual más largo al cortar la forma de V que estaría presente en un borde más profundo, pero la idea es que el aire continúe fluyendo como si esta V estuviera presente y alargada, lo que idealmente resultaría en un mayor rendimiento aerodinámico a menor profundidad.

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La llanta en sí está hecha de fibra de carbono unidireccional T24/30 con orificios para radios reforzados con tejido 3K. Se utiliza un perfil TSS sin gancho, con un talón de 4,5 mm de espesor para reducir la posibilidad de pinchazos y hacer que las llantas sean más fuertes en caso de un golpe de llanta. Aunque se recomiendan neumáticos de 40 a 45 mm, las ruedas son seguras de usar con opciones de 35 a 60 mm.

Los radios son Pillar Wing 20 Elliptical Aero de acero inoxidable, con 24 delante y detrás en un patrón de entrelazado de dos cruces con una proporción de 1:1. Los rodamientos de cartucho sellados de contacto total doble se utilizan con una grasa impermeable patentada que se utiliza para mejorar la longevidad y ayudar a un funcionamiento suave en condiciones climáticas adversas. El sistema de transmisión de trinquete de 48 dientes en la parte trasera ofrece una rápida aceleración.

También se incluyen radios de repuesto con las ruedas, junto con válvulas y anillos de seguridad, lo que no siempre es un hecho con los juegos de ruedas. También se incluyen las bolsas para ruedas adecuadas.

Actuación

Lo primero es lo primero, el montaje de los neumáticos. A medida que las llantas se vuelven cada vez más anchas, personalmente creo que eso tiende a significar que es más complicado montar los neumáticos, ya que se requieren palancas junto con esfuerzo y guantes confiables y con buen agarre. Al instalar los neumáticos Panaracer Gravel King ZX de 45 mm que he estado usando en todas mis pruebas de ruedas de grava, no fueron más difíciles ni más fáciles de colocar en estas llantas que opciones similares.

Sin embargo, ésta es mi primera incursión en las llantas de grava sin gancho. No me gusta el sistema Hookless para carretera, principalmente porque soy un ciclista más alto y corpulento, por lo que las presiones por debajo de 70 PSI me resultan demasiado amortiguadas y blandas y hacen que las curvas rápidas sean desagradables y la bicicleta se sienta desconectada.

En el caso del gravel, sin embargo, esto cambia. Estas llantas tienen una presión máxima de 58 PSI, que es más de lo que usaría en asfalto con neumáticos de 45 mm, y mucho menos en todoterreno, donde 30 es aproximadamente la presión máxima que usaría. En este escenario, me gusta bastante el método sin gancho. Facilita el aprovechamiento de un gancho para llantas debajo del talón para eliminaciones difíciles y promete reducir los costos de fabricación al mismo tiempo que reduce el peso. El talón súper ancho del borde también debería ser muy resistente en caso de un golpe de piedra, pero no los he buscado intencionalmente.

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El peso es un área en la que estas ruedas funcionan bastante bien. Por el precio y la profundidad, 1478 g (más pesado de lo que se afirma pero incluye anillos de bloqueo) es bastante liviano. Es un poco más de 100 g más pesado que la variante equipada con radios de carbono UD, pero ese juego de ruedas es la misma llanta por £ 1000 más, con rodamientos cerámicos también. Para las aceleraciones, he encontrado que responden bien y subir a baja velocidad no parece laborioso.

Otro componente que influye en la rápida aceleración es el trinquete de engranaje de 48 dientes. A menudo son de 36 dientes, lo que significa un acoplamiento de 10°, mientras que los de 48 dientes ofrecen una respuesta de 7,5°, por lo que el buje se acopla después de un porcentaje menor de la carrera del pedal. Algunos afirman que más dientes pueden reducir la longevidad, pero yo todavía no he tenido ningún problema con eso.

La llanta en sí se siente muy rígida, sin ser excesivamente para uso en grava. Es un perfil truncado, como la nueva llanta cuadrada Roval Terra Aero. En cuanto al entrelazado de los radios, el patrón 1:1 de dos cruces y 24 radios rectos no es nada especial sobre el papel, pero la rueda se siente bien equilibrada sin ningún retraso en la respuesta al acelerar, mientras que no hay ningún “flop” al inclinarse.

Sin embargo, he recibido algunos ruidos de radios durante los viajes y aún no puedo determinar la causa, pero las ruedas funcionan correctamente y sin problemas.

Un gran componente del rendimiento de este juego de ruedas depende de en qué lado de la valla se sienta cuando se trata de anchos de neumáticos. He probado de todo, desde neumáticos de 38 mm hasta 55 mm para grava, y cada uno tiene sus pros y sus contras.

Hemos realizado pruebas aerodinámicas de neumáticos de grava, pero esta métrica depende en gran medida de la forma de la llanta. Por ejemplo, el nuevo juego de ruedas ENVE SES 6.7 Pro G es increíblemente ancho y rápido según nuestras pruebas, por lo que puede ser más aerodinámico con neumáticos más anchos. Mientras tanto, la llanta Hunt Limitless es más estrecha y ha sido diseñada específicamente para neumáticos de 40-45 mm de ancho.





Personalmente, he usado 45 mm para eventos como Graean Gravel y como neumático trasero para Gralloch. Es un buen equilibrio: lo suficientemente ancho para la mayoría de las superficies de grava, sin ser tan pesado como 50 mm+.

Sin embargo, sobre grava rugosa, un neumático de 50 mm se siente más acolchado y produce menos fatiga, al mismo tiempo que brinda un manejo excepcional en curvas sueltas. Esta es una tendencia que ha crecido en gravel, donde ahora son comunes las opciones de 50-60 mm, por lo que se requiere una llanta más ancha para maximizar realmente el rendimiento.

Con ese fin, la llanta Hunt Limitless 40 ya muestra su edad, y la nueva 5AM Gravel es una alternativa buena y más moderna, pero cuesta £ 500 más.

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Valor

El juego de ruedas para grava Hunt Limitless 40 es un juego de ruedas con una relación calidad-precio impresionante. Por la diferencia de 100 gy la falta de radios de carbono, es £ 1000 más barato que la versión de radios UD Carbon con la misma llanta.

También aprecio que se hayan incluido anillos de seguridad, radios de repuesto, válvulas y bolsas para ruedas, ya que incluso en las ofertas de gama más alta estos a menudo se omiten, y no son artículos que creo que la gente debería considerar comprar al adquirir un juego de ruedas.

Hay otras ofertas disponibles a buen precio, como el Parcours FKT (£1249), que es un poco más pesado, pero más profundo y está diseñado para neumáticos más anchos, y el Reserve 40/44 GR (£1599) y el Scope R4.G (£1498), que son muy similares sobre el papel.

Dada la inclusión de repuestos, además de la facilidad del servicio al cliente, ciertamente en el Reino Unido, soy un gran admirador de las ruedas Hunt Limitless 40.

El único inconveniente para mí personalmente es que a las llantas les vendría bien ser un poco más anchas para la tendencia hacia los neumáticos de 50 mm y más. Sin embargo, para muchos escenarios de conducción sobre grava, ya sea en terrenos duros o asfaltados y en carriles para bicicletas, 45 mm es perfectamente adecuado y estas llantas están bien diseñadas para funcionar con ellos. Si planea enfrentarse a grava más suelta, piedras grandes y muchos eventos climáticos húmedos, entonces puede encontrar un mejor valor en una llanta más ancha para acomodar neumáticos de más de 50 mm.

Veredicto

El juego de ruedas de grava HUNT Limitless 40 es una oferta tan atractiva que hace que los modelos Limitless 40 de mayor especificación con radios de carbono y rodamientos cerámicos parezcan algo obsoletos debido a su mejor valor.

El peso es competitivo con ofertas más caras, mientras que el rendimiento con neumáticos de 45 mm es brillante.

Si está buscando algo un poco más orientado al rendimiento o preparado para el futuro, entonces las nuevas ruedas 5AM Gravel serían una mejor opción, pero para la mayoría de las personas, los neumáticos de 45 mm aún pueden ser la opción ideal para muchas carreras y paseos en gravel, y estas son una opción sólida.