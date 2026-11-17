Rapha resucitó su gama Shadow de ropa de invierno y para el mal tiempo el año pasado, y la ha ampliado de cara a esta temporada de invierno.

Los guantes se incluyeron en esa expansión y la marca lanzó los guantes Pro Team Shadow Winter, que se encuentran junto a los guantes Shadow en la línea de invierno.

Los guantes Pro Team Shadow están, en palabras de la marca, “diseñados para entrenamientos duros en condiciones de frío y humedad”.

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Se trata de guantes más finos que están diseñados para ofrecer buena destreza y protección contra los elementos. También están, dado su nombre 'Pro Team', diseñados teniendo en cuenta una conducción más decidida, donde las manos se mantendrán más calientes cuando generes un poco más de calor, pero, por supuesto, puedes usarlos para cualquier cosa.

Mis pruebas de guantes para el invierno están en marcha para nuestra guía de los mejores guantes de ciclismo de invierno. Si bien todavía queda algo de calor en los rayos del sol en mi parte del mundo (Reino Unido), he buscado algunas condiciones heladas para ponerlos a prueba.

Si está comprando un par de guantes más delgados, livianos o de peso medio este invierno, esta revisión debería brindarle información detallada sobre algunos de los nuevos productos Shadow de Rapha.





Diseño y estética

Estos son guantes más delgados diseñados pensando en una conducción más decidida; También se adaptan bien a temperaturas ligeramente más suaves o a ciclistas que no quieren o necesitan guantes demasiado voluminosos.

Rapha dice que ha utilizado su 'tecnología Shadow' en el maquillaje, lo que significa que los guantes cuentan con su membrana Shadow y un revestimiento DWR. La membrana Shadow es una oferta interna de Rapha.

Rapha enumera un rango de temperatura para estos guantes de 0-7C / 32-45F. Si haces mucho frío, puede que esté bien. Depende del ciclista, pero si está buscando estos guantes para montar en otoño en condiciones más frías, le recomendaría usar algo más abrigado por debajo de los 5 ° C / 41 ° F.

Hay aislamiento térmico japonés OCTA en partes del interior y lo que parece el mismo vellón en forma de rejilla que aparece en los culottes con tirantes Pro Team y en la chaqueta de invierno Pro Team Shadow; Es algo bueno, similar (si no igual que Polartec Power Grid) y siempre me ha mantenido cómodo.

Los guantes se ponen y se extienden unos centímetros hasta la muñeca; Los he usado encima y debajo de capas base de manga larga, calentadores de brazos y mangas de chaqueta. La longitud es buena.





El dedo índice es compatible con la pantalla táctil, lo cual es bueno, ya que los guantes necesitan un buen tirón para ponerse, especialmente si estás ligeramente húmedo. Rapha recomienda una talla más grande si estás entre tallas.

Dos dedos, la parte superior del pulgar y la palma también tienen aplicados una serie de puntos de agarre, y el agarre es bueno en los capós de los frenos y en la cinta del manillar.

Todo el pulgar está cubierto con un material suave para limpiar la nariz, lo cual es excelente; es agradable tenerlo en el frío y me alegro de que Rapha lo haya incluido.

También hay algunas instrucciones de cuidado bastante específicas en el sitio web de Rapha. Supongo que para cuidar el DWR sin PFAS, Rapha dice que lo lave en una bolsa de lavandería a 30 grados centígrados y lo enjuague dos veces después del lavado. También puedes secar en secadora para reactivar el DWR. Si la impermeabilización fuera increíble, estaría más motivado, pero no estoy seguro de tener motivación para enjuagar estas cosas dos veces después de cada lavado.

La marca es mínima, con una pequeña marca denominativa de Rapha en el exterior de cada muñeca y los reconocibles guiones de Rapha en el dedo meñique. Están disponibles los colores negro y laurel (una especie de gris claro).





Actuación

He usado estos guantes en una amplia gama de temperaturas otoñales, desde bajas temperaturas hasta cinco grados por encima del punto de congelación y bajo la lluvia. Una de las primeras cosas que aprendí sobre ellos es que no son un par de guantes para elegir más que para una lluvia ligera.

En 40 minutos, tenía las manos empapadas al usarlos bajo una lluvia moderada en un paseo por grava, mi primera salida con ellos. Resistieron el agua por un tiempo, pero rápidamente fueron vencidos y quedaron bastante encharcados. Mi velocidad todoterreno general más baja hizo que mis manos se sintieran incómodas. Sentí que el panel para limpiarse el pulgar era probablemente uno de los principales puntos débiles con respecto a la entrada de agua.

Para lluvias intermitentes o chubascos ligeros, puede que estés bien, especialmente si vas con fuerza, pero no resistirán mucha agua, así que ten esto en cuenta.





En frío, yendo duro, se comportan muy bien. Los usé en mi cadena local a 5ºC, montando duro, y mantuvieron mis manos cómodas sin sudar, lo mismo para varias series de intervalos cuesta arriba, que es más o menos lo que dicen que harán en la lata.

Una característica que realmente me gusta es el panel para limpiar la nariz, que cubre la mayor parte del pulgar. Es muy suave y ayuda cuando necesitas limpiarte la nariz cuando hace frío. Probablemente sea mi característica favorita y ha sido bien ejecutada.

Ponerse y quitarse los guantes no es lo más fácil; por ejemplo, está bien quitárselos para los intervalos cuesta arriba y luego volver a ponérselos para una conducción más estable, pero ese puño más ajustado lo hace un poco más complicado.

Cuando simplemente intentas seguir adelante, pequeñas cosas como esas pueden resultar molestas en el frío invernal. Sin embargo, la transpirabilidad es decente, por lo que quizás más ciclistas simplemente los dejen puestos y, en general, yo también lo hago.

Para conducción general, en condiciones más frescas, también funcionan bien; son lo suficientemente delgados como para brindar muy buen control y destreza, y hacen un trabajo decente al mantener las manos calientes y cómodas. Como opción de otoño, o como guante más fino para una conducción más intensa, hacen bien su trabajo.





Valor

Estos son guantes bastante caros: $120 / £80 / €95. Están bien ejecutados, lucen bien y hacen bien su trabajo. Sin embargo, la protección contra la lluvia es mínima. Cambiar a una oferta de neopreno cuando llueve puede ser el camino a seguir, pero eso significa comprar otro par de guantes.

Estos son competidores del popular guante Castelli Perfetto RoS 2; Esos guantes están diseñados para un propósito similar utilizando Windstopper de Gore-Tex Lab y un suave forro polar interno y se venden al por menor por £85 / $95. ¿Esa etiqueta Castelli Gore-Tex Windstopper tiene un poco más de peso?

A pesar de tener un peso similar, quizás no tengan la misma cantidad de aislamiento que los guantes Q36.5 Termico, pero esos guantes no tienen un panel para limpiar la nariz ni compatibilidad con pantalla táctil como estos.

Estos son un par de guantes sólidos, aparentemente de buena calidad y bien hechos, y cumplen muy bien su función principal, pero puedes lograr el mismo rendimiento por menos dinero.





Veredicto

Un buen par de guantes ligeros de Rapha que hacen lo que dicen. Proporcionan buenas propiedades de calidez, destreza y protección contra el viento en un paquete ordenado.

Se ven bien y se ajustan bien, pero no resistirán demasiada lluvia, así que no esperes que lo hagan.

Los guantes Pro Team Shadow te acompañarán durante el otoño y la primavera y hasta temperaturas cercanas al punto de congelación si conduces con fuerza y ​​generas calor y no quieres el volumen de un guante más grande.