Un paseo frío en una mañana de invierno es la panacea para la mayoría de los problemas de la vida, especialmente cuando cuentas con el mejor equipo de conducción de invierno para mantenerte abrigado contra los elementos. Endura tiene un lugar en mi corazón por crear equipos de calidad excepcional a un precio un poco más accesible, y rara vez me he encontrado con algo que no me haya gustado o que no haya funcionado exactamente como la marca dice que debería. No me decepcionó la chaqueta Endura Pro SL Primaloft para mujer, que con su corte ligero a medida, su frente acolchado lleno de aislamiento Primaloft Gold y su panel trasero bien ventilado, se ha convertido en una de mis favoritas como capa intermedia y chaqueta versátil en su Por derecho propio, se acumulan bien en nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno.

Probé el Endura Pro SL Primaloft tanto en viajes diarios como en largos días sobre el sillín durante el otoño y el invierno, donde tuvimos una variedad de temperaturas y condiciones para poner a prueba sus límites. Descubrí que estaba en su mejor momento en los días otoñales más secos, en los que el calentamiento era más lento, pero donde aún quería generar un poco de energía sin sentirme húmedo y caliente.

Diseño y estética

Desde el principio, me enamoré del aspecto de la chaqueta Endura Women’s Pro SL Primaloft. Endura llama a esto un ajuste de “corredor”; pero es un poco más cuadrado y ofrece una silueta favorecedora pero relajada. El panel frontal está sutilmente acolchado y relleno de Primaloft Gold, un aislamiento sintético ligero, considerado entre los más cálidos y transpirables del mercado y destinado a personas con estilos de vida activos.

El acolchado de aislamiento en el panel frontal y en los brazos agrega un poco de detalle adicional a una forma que de otro modo sería simple, casi recordando una especie de estilo de chaleco hinchado pero sin volumen. Los paneles traseros cuentan con una capa más delgada sin acolchado de aislamiento Primaloft, mientras que los paneles laterales que llegan hasta las axilas y bajan por la parte posterior de los brazos están construidos con dos capas de poliéster sin aislamiento. La falta de aislamiento tiene un doble efecto: como método para ventilar la chaqueta y también para eliminar volumen y crear una apariencia más delgada.

Estaba entre tallas pequeña y mediana en la guía de tallas de Endura y descubrí que la medida de mi pecho me empujó hacia el extremo superior de la pequeña. Tomé la decisión ligeramente peligrosa de reducir la talla a una talla pequeña en lugar de una más grande, y llegué a la conclusión de que era más probable que la usara como capa intermedia y, por lo tanto, quería un ajuste más ceñido. Por suerte, tomé la decisión correcta y además el ajuste fue algo más generoso de lo que esperaba.

No podía ponerme capas debajo de él con tanta eficacia, pero aún podía colocarme cómodamente una camiseta térmica y una capa base, lo cual era suficiente para la mayoría de las temperaturas. Sugeriría ignorar las tallas de vestido en la guía de tallas, ya que no parecen corresponderse con las medidas: en ropa de calle generalmente soy una talla 8-10 del Reino Unido, mientras que las medidas de Endura me sitúan aproximadamente en una talla 12 del Reino Unido. En el pasado, aplaudí a Endura por extender los productos hasta la talla 20 del Reino Unido, pero sería escéptico de que el tamaño real se limitara más cerca de la talla 16 o 18 del Reino Unido.

Para montar, el largo de la chaqueta me sentaba perfectamente, sin amontonarse en mis caderas y con una cola ligeramente más larga que cubría la mayor parte de mi espalda baja. No estaba elástico por completo, sino que estaba estructurado y mantenido en su lugar mediante dos paneles elásticos más pequeños a cada lado de la cadera. Esto ayudó a mantener el ajuste más ceñido, pero sin crear nada demasiado restrictivo o apretado.

A diferencia de la chaqueta Rapha Explore Down para mujer, Endura ha mantenido la ubicación de los bolsillos de forma bastante tradicional y en la parte posterior de la prenda, tal como la encontrarías en una camiseta. Esto significó que, mientras que la chaqueta Rapha se hundía ligeramente en la parte delantera con bolsillos cargados, la Pro SL Primaloft conservaba su forma elegante incluso con teléfonos, llaves, flapjacks y botellas de agua metidos en los bolsillos.

Aprecié la atención de Endura a los detalles de las pequeñas tiras reflectantes: tiras más pequeñas en los puños junto a las muñecas, dos en el cuello y un logotipo reflectante en la parte trasera. Al igual que con otras chaquetas que he probado recientemente, parece haber una tendencia por las chaquetas de colores más oscuros en el ciclismo femenino en este momento, lo cual no me desagrada, pero te hace menos visible en condiciones de poca o ninguna luz (lo cual es especialmente común en invierno). La adición de pequeños elementos reflectantes me hace sentir un poco más cómodo usando esta chaqueta cuando la luz se desvanece.

Tenga en cuenta los paneles frontales acolchados y los lados sin aislamiento, que ofrecen una excelente estrategia para disipar el calor.

Actuación

Solo me tomó unos pocos paseos enamorarme de la chaqueta Endura Pro SL Primaloft. Tan liviano y práctico que apenas tuve que pensar en ello antes de ponérmelo por la mañana.

La Endura Pro SL Primaloft funciona mejor como chaqueta cortavientos más ligera a principios o finales de otoño o como capa intermedia cuando las temperaturas empiezan a caer en picado. La chaqueta está inteligentemente diseñada y utiliza distintos niveles de aislamiento en la parte delantera y trasera para mantenerte fresco y sin sudor mientras conduces.

El frente acolchado mantuvo mi pecho y mi núcleo súper cálidos y me protegió contra gran parte del viento frío, mientras que el panel trasero aislado más delgado y las ventilaciones laterales, brazos y axilas sin aislamiento arrojaron el exceso de calor, manteniendo mi cuerpo a una temperatura estable, incluso en colinas difíciles. . Soy propenso a sobrecalentarme mientras conduzco, pero tiendo a tener dificultades para mantenerme abrigado después de empezar a sudar en el aire más frío, por lo que el otoño es la estación más complicada para decidir qué ponerme.

Sin embargo, la chaqueta Pro SL Primaloft me quitó muchas dificultades, ya que incluso con solo unas pocas capas base debajo, pasé cómodamente la mayor parte del otoño con ella antes de bajarla a una capa intermedia y descubrí que funcionaba mejor. eficazmente a temperaturas de alrededor de 5 Celsius/41 Fahrenheit a 10C/50F.

A medida que las temperaturas descendieron por debajo de los 5 °C/41 °F, las líneas delgadas de la chaqueta hicieron que funcionara de manera increíblemente efectiva como parte de un sistema de capas. En lugar de descargar el calor del panel trasero con tanta frecuencia, el ajuste ligeramente más holgado y la doble cremallera cobraron más fuerza, lo que significó que pude seguir usando esta chaqueta durante el invierno más profundo con temperaturas cercanas a los 0 °C/32 °F.

Sin embargo, donde no me gustó quedar atrapado fue bajo la lluvia. Primaloft Gold cuenta con propiedades repelentes al agua y se humedece más lentamente que el plumón (incluso el plumón repelente al agua), pero la chaqueta no tiene costuras selladas y el agua penetra con bastante rapidez. Sin embargo, Endura ha intentado frenar el avance del frío reforzando la cremallera con una capa adicional de tela en el interior, lo que ayuda a minimizar el enfriamiento del viento cuando estás un poco empapado, pero hace poco para protegerte de la lluvia. . Sin embargo, debajo de un impermeable, la ventilación inteligente aún funciona de manera bastante efectiva, por lo que no descubrí que sudaba obscenamente debajo de él.

Creo que una buena capa intermedia es aquella que se puede empacar fácilmente y, a pesar de la cantidad de aislamiento que obtienes en la chaqueta Endura Pro SL Primaloft, es muy pequeña y pesa solo 240 gramos. En un día particularmente cálido en el que había juzgado gravemente mal, sin darme cuenta descubrí que toda la chaqueta se podía guardar en el pequeño bolsillo para llaves en la parte trasera; definitivamente no es como estaba diseñada, pero aun así es sorprendentemente efectiva.

Una de las mejores cosas del aislamiento acolchado Primaloft es que no tiene que preocuparse de que el material se caiga o de que necesite esponjarse mucho después del almacenamiento, como lo haría con una chaqueta de plumas; agítalo y listo. Sería fantástico si Endura nos hubiera dado una pequeña bolsa para guardarlo adecuadamente y hacerlo perfecto para viajes más largos, pero incluso sin eso, lo guardarás fácilmente en una bolsa o mochila para bicicleta.

Moverse en bicicleta mientras andaba era un sueño, con suficiente libertad en mis hombros y pecho para girar y girar como quisiera sin sentirme restringido. No hubo costuras molestas ni crujidos, e incluso con los bolsillos llenos la chaqueta permaneció en su lugar. Las mangas me parecieron del largo adecuado con los puños lo suficientemente ajustados como para evitar que el frío los subiera, pero sin que fuera demasiado difícil colocar un par de guantes de ciclismo de invierno debajo. Mi mayor queja con la chaqueta probablemente tuvo que ver con el cuello, que me pareció un poco demasiado alto para mi gusto. En general, esto no fue un factor decisivo, pero se notaba en una chaqueta que parecía tan perfecta en todos los demás aspectos.

El panel trasero está hecho de un poliéster más delgado y sin aislamiento que aún cuenta con una impresionante resistencia al viento. Tenga en cuenta los detalles reflectantes.

Valor

Como se mencionó anteriormente, Endura tiene la reputación de ofrecer productos de calidad a excelentes precios. Esta chaqueta para mujer Pro SL Primaloft no es exactamente una opción económica, pero por £ 164,99 / $ 229,99 es más barata que muchos de los productos con los que compite, como la chaqueta Rapha Explore Down y la significativamente más cara (y de corte más atrevido) Perfetto ROS de Castelli, por citar dos ejemplos.

Es más, es un producto versátil que funciona muy bien como capa exterior en otoño, antes de pasar sin problemas a funciones de capa intermedia en invierno. Obtiene una puntuación alta en cuanto a valor por eso, pero la falta de un buen rendimiento impermeable significa que no es una solución de una sola chaqueta para montar en invierno y, por lo tanto, pierde una puntuación por eso.

Veredicto

Para una chaqueta versátil que puedas usar durante la mayor parte de la temporada fría, no buscaría más que la Endura Pro SL Primaloft. Ligera, altamente aislante pero increíblemente transpirable, es una chaqueta muy cómoda y portátil para cuando las temperaturas comienzan a bajar. En términos de precio, este no es el más barato, ya que se encuentra bastante en el medio del rango. Sin embargo, diría que sería difícil encontrar algo que haga lo mismo que esta chaqueta con la misma eficacia por un precio similar.

Me encantan las siluetas favorecedoras y los cortes clásicos un poco más relajados, y Endura lo ha logrado con este. Disfruto usándola y creo que es una señal de una gran chaqueta.