Es inevitable que al montar en bicicleta en invierno termines bajo la lluvia, y todos conocemos el viejo dicho “no existe el mal tiempo, sólo el mal equipo”. Pas Normal es una marca que asocio más estrechamente con la moda que con el equipamiento ciclista de calidad, aunque ha avanzado mucho en los últimos años para desarrollar una gama de rendimiento mucho mejor.

La chaqueta Essential Shield se ha clasificado bien en nuestra guía del comprador sobre las mejores chaquetas de ciclismo de invierno, y Josh la eligió como la mejor opción para condiciones climáticas extremas, por lo que decidí probarla en los días de peor clima de mis pruebas, ciñéndome al Los caminos que sabía estaban más expuestos para darle un buen repaso.

Diseño y estética

Admito que me llevó bastante tiempo acostumbrarme a la forma de la chaqueta Essential Shield. Todavía diría que no es mi corte favorito de los que he probado; La chaqueta de mujer Pearl Izumi WXB Attack, por ejemplo, es más favorecedora, pero ahora comprendo mucho más las decisiones de diseño específicas que Pas Normal ha tomado al crearla.

En mi forma de montar, prefiero una chaqueta más holgada, ya que es más fácil acomodar un sistema de capas y encuentro que los cortes más atrevidos rara vez se adaptan a la forma de mi cuerpo. Sin embargo, en la chaqueta Essential Shield, Pas Normal evitó por completo la sastrería y creó un corte recto muy cuadrado con un torso más corto que se estrecha en una cola muy larga. Fuera de la bicicleta, este es un diseño realmente extraño. Me sentí un poco extraño al entrar al café con lo que sentí que debía parecer un pañal: la cola caída era tan efectiva que cubría la totalidad de mi trasero cómodamente. Sin embargo, esta rápidamente se convirtió en una de mis funciones favoritas, como hablaré pronto, y pronto olvidé mi disgusto inicial por ella.

Como se trata de un ajuste mucho más holgado y menos entallado, identificar el tamaño correcto fue bastante fácil de lograr. Elegí uno pequeño y me sentí feliz con mi selección; mi estructura ligeramente más curvilínea (pecho y caderas más grandes que el tamaño pequeño promedio) estaba bastante bien acomodada.

Con algunas capas más gruesas debajo, noté que la chaqueta me apretaba un poco el pecho. La parte delantera de la chaqueta se compone de cuatro paneles que colocan una costura justo encima de la parte superior de mi busto y mientras estoy en la bicicleta esto se nota menos – hay una amplia tela en la espalda para los hombros – una posición más erguida o cualquier estiramiento me llevó a movimientos restringidos. Esto quizás sea un poco delicado, no afectó mi forma de montar, pero es un problema que no aparece en la chaqueta Pas Normal Essential Shield para hombre. Me imagino a las mujeres con un tamaño de pecho más grande desanimadas un poco por esta costura errante.

Ya que estoy hablando de ser quisquilloso, me hubiera gustado que el torso fuera un poco más largo de lo que es. De todos modos, tengo un torso bastante largo, por lo que las chaquetas más cortas tienden a subirme considerablemente, lo que la chaqueta Essential Shield seguía amenazando. También me hubieran gustado algunos detalles reflectantes; Como muchas marcas han optado por hacer, Pas Normal ha optado por una paleta terrosa apagada que es muy estética pero no particularmente visible con poca luz. Aparte de las letras blancas gigantes de la marca en la parte posterior (lo cual es una ventaja o una desventaja dependiendo de qué tan claramente le guste mostrar su lealtad a la marca), esta chaqueta no tiene nada de brillante.

Sin embargo, hay que darle crédito a quien lo merece, Pas Normal nos ha regalado bolsillos en la chaqueta de mujer Essential Shield. Me encantan los bolsillos en las chaquetas, y su ausencia (o su mala ubicación) puede arruinar por completo mi disfrute de una prenda. Tiene dos bolsillos en la parte trasera, con acceso lateral, y un bolsillo para llaves más pequeño en el pecho. Todos son espaciosos y están bien impermeabilizados, y en ellos podrían caber todo tipo de barras energéticas, teléfonos, bolsas vivac de emergencia (por qué no) y muchas herramientas múltiples. Ejecución perfecta, pensé, hasta que me di cuenta de que el diseño masculino parecía tener un bolsillo adicional en el brazo y un bolsillo más grande en el pecho. No estoy seguro de por qué el diseño de mujer tiene menos espacio en el bolsillo que el de hombre.

Me impresionó mucho el diseño de los puños, en el que Pas Normal ha renunciado a los tradicionales puños elásticos o con velcro en favor de un peine dentado de plástico. Las ventajas de esto son claras; El velcro se empapa (y, en mi caso, a menudo se obstruye con barro, pelo, etc.) y retiene agua, mientras que los puños elásticos no siempre se ajustan tan bien como deberían. En teoría, estos puños de plástico eliminan ambos problemas y permiten un ajuste seguro y ajustado para evitar que el viento o la lluvia los introduzcan. Tengo muñecas inusualmente pequeñas y descubrí que funcionaron bien en términos de obtener un sellado razonable, pero aun así descubrí que necesitaba un buen par de guantes para mantenerme completamente seco. Me tomó un tiempo acostumbrarme a abrocharme, no se abrochaban tan rápido como el velcro, pero una vez que lo aprendí me gustó el ajuste.

Actuación

Como la mayoría de las chaquetas impermeables, esta no te mantendrá especialmente abrigado por sí sola. Tener el ajuste más holgado fue útil en numerosas ocasiones, ya que me permitió ponerme una capa debajo o ponérmelo como una capa de emergencia decente cuando fuera necesario. Con solo 240 g, no es nada pesado y se puede guardar fácilmente, lo que la convierte en una capa de emergencia útil durante todas las estaciones y no solo en invierno.

Con una chaqueta de tres capas y una membrana hidrofóbica, Pas Normal califica el Essential Shield como “adecuado para lluvias ligeras a medias”, lo cual me pareció bastante exacto.

Durante la mayor parte del día conduciendo en mojado no tuve problemas con fugas, e incluso en unas pocas horas de lluvia constante me mantuve agradable y seco. Es el tipo de chaqueta que te gustaría ponerte cuando sabes que vas a tener lluvias intermitentes.

Pas Normal también ha añadido un suave cuello de lana como toque adicional de calidez. Esto era genial en los días húmedos en los que andas en bicicleta bajo una fina llovizna, pero con el pelo recogido en una cola de caballo, en aguaceros torrenciales, el forro polar se mojaba muy rápidamente y se pegaba a mi cuello, lo cual no era muy agradable, aunque tal vez no lo fuera. muy diferente a usar un buff.

Como insinué antes, una de mis características favoritas de la chaqueta terminó siendo la enorme parte trasera que ofrecía tanta protección que ni siquiera me arrepentí de no tener guardabarros.

Volver a usar la chaqueta de ciclismo Assos Uma GT Evo que estaba probando en un momento similar fue un proceso notablemente incómodo, que dejó mi trasero y mi espalda muy fríos y húmedos. La cola está asegurada por una banda bastante grande de plástico sobre elástico que hace un buen trabajo manteniendo la cola en su lugar. Mido 5 pies 5 pulgadas y descubrí que la parte trasera era lo suficientemente larga como para meterla debajo del asiento, lo que aseguró que ningún rocío de la carretera empapara mi espalda baja.

Todas las chaquetas impermeables renuncian a cierto nivel de transpirabilidad a cambio de impermeabilidad, y aunque la Essential Shield no es diferente, por el precio, esperaba algunos trucos más inteligentes. Tiene una hermosa cremallera doble, gruesa y con drenaje de tormentas, pero aparte de eso, no hay forma de descargar el calor. La descripción del producto indica que Essential Shield tiene “respiraderos en las axilas” que lamentablemente no pude ubicar en mi versión. La versión masculina, sin embargo, parece tenerlos, por lo que quizás, al igual que los bolsillos, Pas Normal opera bajo la visión equivocada de que las mujeres no los necesitan.

Sin embargo, en general, esta no es la caja de sudor que hubiera esperado de una chaqueta 100% nailon con costuras completamente selladas. Es probable que la membrana de poliuretano, con millones de pequeños agujeros en la superficie, contribuya a esa transpirabilidad y mantenga la chaqueta cómoda. No me calenté demasiado en ninguna de las colinas que abordé, pero no sé qué tan feliz habría sido afrontar sesiones particularmente duras en ellas.

Después de un viaje inusualmente extenuante, descubrí que se volvió un poco húmedo y comencé a sentir más frío. Al quitármelo en casa, noté que también huele sorprendentemente mal. Lo más probable es que esto sea culpa del nailon, y no es el fin del mundo si necesita un poco de lavado, pero en este caso tiende a retener los olores.

El ajuste en la bicicleta fue decente y cómodo, salvo el torso más corto, un poco molesto, pero generalmente olvidé que la llevaba puesta durante la mayoría de mis paseos, no la encontré demasiado caliente ni molesta y tuve que cambiar las capas, y no tener que tire de cualquier material para mantenerlo asentado. El movimiento fue bueno en su mayor parte mientras conducía, sin ninguna restricción.

Veredicto

Por un precio increíble de £ 340,00 / $ 425,00 / € 390,00, es difícil saber exactamente para qué tipo de ciclista se hizo esta chaqueta. No es lo suficientemente elegante y aerodinámico para los ciclistas comprometidos y, aunque cuenta con excelentes capacidades de impermeabilización para el día a día, no es lo suficientemente versátil para un día fuera de la carretera que tal vez podría exigir ese tipo de precio. Sin embargo, para montar todos los días durante todo el año, es lo suficientemente cómodo y capaz como para utilizarlo en varias salidas y no se limita a las temporadas de invierno.

Me pregunto si puede justificar su precio. Me gustó la cola abatible, pero la chaqueta Albion Zoa All Road Pertex Shield ofrece una mejor impermeabilidad y una transpirabilidad similar por aproximadamente la mitad del precio.

Tampoco estoy del todo convencido de la estética, aunque me gusta el rendimiento. La chaqueta Pas Normal Essential Shield es definitivamente un gusto adquirido.