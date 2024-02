La chaqueta Rapha Trail Gore-tex Infinum ha llegado a nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables, pero técnicamente solo es resistente al agua. Sin embargo, el tejido Gore-tex Infinium promete detener la lluvia ligera, ser muy transpirable y completamente resistente al viento, lo que lo convierte en un buen compañero para la conducción todoterreno en invierno en el Reino Unido. La chaqueta combina muy bien la línea entre el rendimiento completo de MTB y la conducción en grava, sin dejar de lucir bien fuera de la bicicleta. Lo compré solo para caminar a las tiendas debido a su agradable ajuste informal y se ve bastante elegante. Pero no querrás oír hablar de un paseo por las tiendas, aunque tal vez quieras escuchar cómo fue en un día frío y muy húmedo en mi bicicleta de gravel…

Diseño y estética

La chaqueta parece lujosa; tiene un ajuste agradable para actividades al aire libre sin hundirte y el color es un azul real realmente intenso. Normalmente no soy fanático del azul marino, pero esta chaqueta recibe mi aprobación. También tiene el brazalete característico de Rapha, pero en una tira de pequeños puntos que parece ser su enfoque para todas sus prendas trailwear. Rapha rara vez se salta el ritmo cuando se trata de agregar detalles reflectantes a cualquier ropa y es bueno tener algunos, ya que rara vez estoy completamente fuera de la carretera para dar un paseo. Esta chaqueta les queda un poco ligera, pero como está pensada para uso todoterreno probablemente no sea una prioridad para Rapha ni para ti.

Tiene refuerzos con paneles debajo de las axilas, que son más delgados y elásticos que el resto de la chaqueta y están destinados a permitir un rango completo de movimiento y aumentar la transpirabilidad. Las mangas eran lo suficientemente largas para mí y cuando las comparé con la tabla de tallas, la chaqueta que vino me quedó bien. Probablemente podría optar por uno más pequeño, pero me gusta el estilo relajado y ofrece mucho espacio para poner capas debajo en invierno.

Los puños son elásticos para quitarlos sin pelusas y quedan muy bien sobre mi reloj y mis guantes sin dejar entrar una corriente de aire. La capucha y el dobladillo de la chaqueta son ajustables con botones elásticos para que puedas asegurarte de que todo quede donde quieras. cuando estás en movimiento. La capucha tiene una visera más rígida, lo cual es fantástico si optas por andar con un casco de estilo más roadie sin visera y realmente no quieres usar una gorra de ciclismo. Sobresale lo suficiente como para mantener los ojos secos decentemente; Útil si te gusta poder ver hacia dónde vas bajo un aguacero.

La chaqueta tiene dos bolsillos en el pecho, uno accesible desde el exterior y el otro interior. Ambos son bastante pequeños, por lo que no querrás pensar que esta chaqueta aumenta tu capacidad de carga, a diferencia del Velocio Trail Anorak. Sin embargo, si quieres un lugar donde guardar una llave o una tarjeta, son bastante útiles.

Hay un lazo para colgar para un secado rápido cuando no estás usando la chaqueta. Es la única característica de esta chaqueta que yo llamaría molesta. El pequeño lazo elástico es bastante rígido y tiene una pequeña funda de plástico, por lo que puede clavarse en la parte posterior del cuello. Lo noté más cuanto más bajaba la cremallera de la chaqueta. Sin embargo, no es el fin del mundo, también puedes cortarlo fácilmente y colocarlo en el respaldo de una silla para que se seque rápidamente…

En cuanto al material, el héroe de esta chaqueta preparada para senderos es Gore-tex Infinium. Toda la gama Gore-tex solía ser exclusivamente impermeable hasta que Gore compró Windstopper y le cambió el nombre. Quería llenar un vacío que había identificado con algo más versátil y cómodo para una variedad de actividades. Si ingresa a su sitio web, insistentemente dice “lluvia ligera” cuando habla de ello, lo cual no inspira confianza. ¿Por qué no utilizar simplemente una chaqueta impermeable? Supongo que es la misma razón por la que elegirías algo como una chaqueta Castelli Perfetto ROS si eres más de roadie, pero ¿cómo se compara en el camino?

El único bolsillo en el pecho es pequeño, sólo útil para tarjetas y objetos pequeños.

Actuación

¿Cómo se compara la chaqueta en la ducha con las otras chaquetas impermeables que hemos probado para la guía? Bueno, la resistencia al viento fue realmente bienvenida cuando la temperatura finalmente bajó este invierno. La chaqueta sigue siendo transpirable, pero sin dejar pasar el viento a través del tejido. La mayoría de las chaquetas que hemos probado son muy transpirables, pero no son totalmente resistentes al viento. En condiciones de frío invierno, ¡es una característica muy bienvenida! ¿Pero era resistente al agua? Te oigo llorar.

Bueno, obviamente no, ¡pero nunca pretendió serlo! Creo que el rendimiento del tejido repelente al agua estaba más en línea con la descripción en el sitio web de Gore-tex que con la demasiado optimista en el sitio de Rapha. Bajo una lluvia, no tardé mucho en empezar a notar que me estaba mojando un poco. Principalmente en zonas con mucho movimiento, como el pliegue del codo. No estaba mojado, pero aparecían manchas de humedad. Al principio había una buena cantidad de gotas y el agua descansaba sobre la chaqueta en lugar de ser absorbida. Mientras seguía conduciendo y la lluvia seguía cediendo, empezó a romperse. Pero no todo son malas noticias… como la chaqueta es realmente resistente al viento, la sensación térmica no me refrescó.

Decidí que este viaje no había sido suficiente prueba para la chaqueta, así que la probé de nuevo en Gales. Si en algún lugar se podía producir una nube de llovizna, ese era Gales. Como esperaba, cuando llegué a Afan había una espesa niebla adherida a las colinas. Desafortunadamente, estas condiciones parecían aún peores para la chaqueta. Con una chaqueta resistente al agua, si puedes sacudir la humedad, podrás evitar que impregne la chaqueta. En medio de la llovizna y la llovizna, era aún más difícil mantenerse seco debido a que se pegaba en una capa fina de la que no podía deshacerse. Entonces, ¿para qué sirve esta chaqueta? Guardaría el Rapha Gore-tex Infinium para un paseo frío, embarrado y salpicado. Si sabes que te van a golpear los charcos profundos, o que el barro y los escombros te volarán (y has optado por no usar guardabarros), entonces esta chaqueta te mantendrá seco y en casa. Cualquier cosa más sostenida y buscaría otros impermeables en esta guía del comprador.

Las esposas hicieron un buen trabajo, junto con brazos de longitud decente, para mantener a raya las corrientes de aire.

El resto de la chaqueta estaba a la altura, lo que cabría esperar de una marca tan establecida como Rapha. La capucha sobre el casco era cómoda y resistente y la visera proporcionaba una protección adicional y bienvenida contra la lluvia. La palanca de ajuste fue fácil de usar y preferí abrir ligeramente la cremallera del cuello para quitármela y que permaneciera como quería durante el resto del viaje.

La única característica que no me gustó fueron los bolsillos en el pecho. La cremallera era un poco complicada y las encontré demasiado pequeñas para ser útiles. Los bolsillos en el pecho también me parecen una elección un poco extraña para la ropa de mujer. No tengo un cofre grande, pero me imagino que tener solo bolsillos en el pecho como opción de almacenamiento podría pasar de inconveniente a incómodo si los tuviera. Tampoco soy fanático de los bolsillos pequeños, pero este no fue el más pequeño que he probado, ¡así que eso es todo!

Rapha también destacó el refuerzo de paneles como una característica de diseño para maximizar la transpirabilidad y el movimiento. Además, está el respaldo C-KNIT en el interior de la chaqueta para garantizar que se mueva sobre las capas internas sin engancharse ni rellenarse. Esta combinación creó una chaqueta extremadamente cómoda que se mueve libremente contigo. Si estás planeando un paseo activo en una variedad de terrenos, ¡podrás moverte en bicicleta con total comodidad!

Para salpicaduras, días fríos y conducción dura, es genial, pero la niebla, la niebla y la lluvia prolongada son demasiado.

Valor

Por £ 295, esta chaqueta se encuentra en el extremo superior de la escala, pero no escatima en características ni rendimiento. En primer lugar, se ve bien; el ajuste es favorecedor y voy a hablar otra vez del color… ¡y ni siquiera soy una gran fanática del azul marino! Todo funciona bien, las cremalleras eran fáciles de usar, el capó hizo su trabajo y hay algunos detalles reflectantes para mayor tranquilidad en los tramos de carretera. La combinación de ventajas del tejido es ideal para montar en bicicleta en los fríos días de invierno. Tener una barrera completamente resistente al viento, pero transpirable, que también sea repelente al agua, es una excelente combinación para las condiciones de conducción invernal en el Reino Unido.

Veredicto

Rapha dice que esta chaqueta es para “condiciones frías y húmedas”, pero yo seguiría la recomendación de Gore-tex de que es para “lluvias ligeras” si mantenerse seco es primordial. Una lluvia intensa y persistente nunca será la condición adecuada para una chaqueta repelente al agua. Dicho esto, si consideras lo transpirable y resistente al viento que es, un poco de agua que entre no es un gran desastre, ya que no te congelarás por el viento frío que viene hacia ti. Si buscas un buen invierno todoterreno que te mantenga más abrigado que las otras chaquetas que he probado, elige esta bebé. Si planeas viajar bajo fuertes lluvias regularmente, entonces quizás busques en otra parte.