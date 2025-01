Mi calendario de pruebas de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno está llegando a su fin, pero definitivamente está terminando en lo más alto con una avalancha de excelentes opciones. Recientemente terminé de revisar la chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu y, si bien es absolutamente maravillosa para la mayor parte de mis paseos, aprecio que no necesariamente cumpla con los requisitos para aquellos de ustedes que buscan la configuración más cálida posible en a expensas de todo lo demás.

Afortunadamente para ti, este año se lanzó una nueva versión de una de mis chaquetas favoritas, la chaqueta Velocio Alpha Zero, y en mi experiencia, es esencialmente imposible de superar si lo que quieres es mantenerte abrigado por encima de todas las demás consideraciones.

No es perfecto y no se adaptará a todos, pero si su recorrido en invierno tiende a ser más largo, millas base de la zona 2 en lugar de esfuerzos intensos más cortos, entonces bien podría ser lo ideal para usted. Le he dado ambos barriles en el clima que creo que fue diseñado para afrontar: mucho frío, a la vez que húmedo, y lo manejó con aplomo. Casi demasiado bien para mí, pero soy una persona de sangre caliente.

Diseño y estética

Puedes tener el color que quieras, siempre que sea azul.

En realidad, esto no me importa, ya que 1) es un azul muy atractivo que, en general, combinará con la mayoría de las opciones, 2) es el mismo azul que la versión para mujeres, por lo que no hay lila ni turquesa, y 3) esto reduce el textil. residuos mediante colores impopulares no vendidos. Es invierno, hace mucho frío y existe la posibilidad de que llueva. ¿Preferirías elegir un color o una chaqueta que te impida sufrir hipotermia? Eso pensé.

El Velocio Alpha Zero es uno de los modelos más relajados que he encontrado, y aunque los adictos a la aerodinámica pueden lamentarse de esto, tiene enormes beneficios para las estrategias de capas, como lo explicaré en breve. El exterior es un tejido elástico Polartech Power Shield que pretende tener cifras de impermeabilidad y transpirabilidad de 20k/20k, que son números decentes en el papel, pero no se deje engañar pensando que este es un candidato para las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. No hay costuras selladas y, aunque descubrí que funciona bien en climas húmedos, no lo usaría en condiciones reales de lluvia.

Telas impermeables explicadas.

Dentro del Alpha Zero el aislamiento es el brillante forro polar Alpha Direct High Loft. Si no lo has visto antes, se trata esencialmente de fibras súper esponjosas tejidas sobre un respaldo de malla extremadamente abierto, para crear un gran aislamiento gracias a todo el aire atrapado, sin dejar de ser algo transpirable.

Sin embargo, este aislamiento Alpha Direct no se usa en toda la chaqueta y solo aparece en los bordes delanteros: los dos paneles frontales, la sección de las mangas que mira hacia adelante y también la totalidad del cuello para mantener todo el cuello. cálido. El resto de la chaqueta (los paneles traseros y el interior de las mangas) es un material softshell liso sin aislamiento.

Obtendrá sus tres bolsillos traseros estándar, puños elásticos y bastante espaciosos y una cremallera de dos direcciones cubierta casi en su totalidad por una solapa contra tormentas, excepto por una sección corta en la parte inferior, presumiblemente para permitir un uso más fácil de la pestaña inferior de la cremallera y ayudar en realidad. hazlo inicialmente en primer lugar.

A diferencia de soluciones que lo hacen todo como la Assos Equipe R Habu, esta es una chaqueta que sirve para llevar debajo. Los puños pueden acomodar guantes de invierno realmente grandes dentro de ellos, y en el interior podrás colocar cualquier camiseta que desees, además de una capa intermedia decente como la manga larga Velocio Alpha, que en realidad es solo otra capa de Alpha Direct pero en camiseta. forma.

Actuación

Mientras que la chaqueta Assos Equipe R era cómoda como una segunda piel y brindaba apoyo, la chaqueta Velocio Alpha Zero es cómoda porque no tiene ninguna restricción. La tela tiene una agradable elasticidad y un ajuste que hace gritar a lo grande kilómetros de todo el día en el frío. El forro polar es extremadamente suave y, especialmente cuando se envuelve contra el cuello, produce una sensación extremadamente acogedora.

He pasado largas horas en un clima bastante miserable con esta chaqueta: desolado, brumoso, brumoso, húmedo; el tipo de clima en el que, una vez que hace frío, es casi imposible calentarse. Afortunadamente, Alpha Zero me mantuvo súper cómodo, tal vez demasiado cómodo. Anteriormente era un gran admirador de la chaqueta Alpha Meino Air de la marca, que tenía un aislamiento de merino loft aún más acogedor, pero con una tela exterior más delgada y transpirable. Esto fue más cómodo para mí como persona relativamente cálida, pero no funcionó tan bien en la humedad.

La decisión de utilizar Polartech Power Shield como tejido exterior significa que la transpirabilidad se reduce y, como tal, la calidez ha aumentado, pero a menos que seas muy frío, no recomendaría esta chaqueta para hacer paseos intensos, es demasiado calentito.

Con una capa adecuada en su interior, con una buena capa base de invierno, un fino maillot de merino y una capa intermedia lanuda, no puedo pensar en condiciones que excedan sus capacidades en el ámbito de la conducción normal en carretera. Más allá de las capacidades de esta chaqueta, estás pensando en montar con una chaqueta de plumas, momento en el que la regulación de la temperatura se convierte en una pesadilla.

Mi prueba de fuego es si necesito guantes o no. Si la chaqueta me mantiene lo suficientemente abrigado, a menudo no necesito guantes, incluso hasta los cero grados. La chaqueta Alpha Zero definitivamente pasó esta prueba.

Si la temperatura sube, el ajuste más holgado, en combinación con las cremalleras dobles, fomenta un mayor grado de flujo de aire que el que es posible con competidores más ajustados. Incluso cuando encontré que las cosas estaban demasiado calientes, lo que para mí se acercaba a los 10 °C/50 °F, las cremalleras dobles fueron suficientes para evitar las líneas rojas. Esto está más allá del rango de temperatura indicado, y aunque creo que realmente tendrías que ponerte las capas adecuadas para estar cómodo a -17ºC / 1ºF, creo que podría ser posible.

Los bolsillos traseros son extremadamente espaciosos, pero no se sienten más seguros, con solo un dobladillo fino en la parte superior. Te aconsejo que, dado que esto irá sobre una camiseta, estos se guarden para las cosas que quieras tener a mano (bocadillos, capas) y los objetos de valor deben ir adentro. Aun así, por el precio, en realidad faltan funciones adicionales. Sin detalles reflectantes, bolsillos extra, ajuste, bolsillo para objetos de valor. Es simplemente un abrigo de invierno muy bueno y muy cálido, por lo que tus soluciones de almacenamiento tendrán que venir desde dentro.

Valor

Apuesto a que si estás leyendo esto, entonces has luchado por mantenerte abrigado en el frío. Con un PVP de $ 329/£ 258, no es tan caro como algunas chaquetas que he probado y, como inversión para mantenerse abrigado, no es un precio descabellado de ninguna manera.

Tenga en cuenta eso, para obtener la configuración más cálida, aunque probablemente necesite una capa intermedia capaz, lo que agregará algo de costo. Es posible que ya tengas una que funcione, pero ten en cuenta que, aunque creo que es una chaqueta muy cómoda, es sólo la más cálida como parte de un sistema total.

También diría que la falta de funciones adicionales lo reduce un poco en términos de valor. Cuando tienes chaquetas como la Van Rysel Winter Road Cycling Jacket Endurance con 10 bolsillos (sí, diez) por menos de £ 70, quizás no sea mucho pedir un lugar seguro donde guardar las llaves y la tarjeta como mínimo.

Veredicto

Si tiene dificultades con el frío, especialmente si viaja en un lugar frío y húmedo, propenso a la niebla, la niebla y la llovizna durante días, entonces el Velocio Alpha Zero debería estar en su radar. Como capa final en un sistema de capas súper cálido, creo que probablemente no tenga comparación en este momento, y si bien carece de características, el hecho de que sea tan claramente una capa exterior para usar con una camiseta (y una capa intermedia) debajo sí lo hace. Hazme perdonar la falta de detalles adicionales.

Si realiza recorridos más cortos y más duros, o si está particularmente interesado en la aerodinámica incluso en los meses de invierno, busque en otro lado, pero para días largos y más lentos con temperaturas de un solo dígito y humedad en el aire, es fabuloso.