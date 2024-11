Cateye ha sido un pilar en el mercado de accesorios para ciclismo durante mucho tiempo y recuerdo que tenía luces de la marca Cateye que utilizaban baterías AAA y bombillas con un filamento real. En comparación con las luces modernas, incluso moderadamente decentes, y mucho menos con las de mi guía de las mejores luces para bicicletas, esas antiguas eran básicamente inútiles, pero Cateye ha recorrido un largo camino desde entonces.

La serie AMPP es lo último en la línea de luces delanteras para bicicletas de uso general de la marca y reemplaza a la antigua gama Volt. Todos presentan la misma forma básica: un cuerpo con forma aproximadamente cuboide encima del excelente soporte FlexTight de la marca, y su potencia varía desde el diminuto AMPP100 hasta el extremadamente brillante AMPP2200.

Después de haber usado el viejo Volt 800 durante más de ocho años (todavía sigue funcionando, debo agregar), y el AMPP900 para una gran cantidad de viajes dentro y fuera de los límites de la ciudad, creo que representa el punto ideal para una buena luz de bicicleta “adecuada”. , cubriendo la brecha entre las opciones más premium y las mejores luces para bicicletas económicas. No es demasiado caro, sobre todo porque tiene descuentos regulares, es lo suficientemente brillante en la ciudad para viajar con menor potencia y, fuera de los límites de la ciudad, es lo suficientemente capaz de llevar la zona de confort del crepúsculo a las excursiones nocturnas adecuadas. No te permitirá viajar toda la noche, pero por una luz puedes conseguirla por poco más de £50 o poco menos de $60, lo cual es una gran demanda.

Diseño y estética

No nos andemos con rodeos: la mayoría de las luces delanteras adoptan la misma forma básica. Obtienes una lámpara larga en forma de tubo que alberga la batería y la bombilla, y obtienes un soporte de montaje. No hay muchas maneras de desviarse de esta configuración sin hacer algo muy inusual, aunque algo como Outbound Lighting Detour lo hace bien.

El Cateye AMPP900 no rompe moldes, pero su forma está bien ejecutada. La lámpara en sí es un octágono alargado en sección transversal (o un rectángulo con bordes biselados, elija), con una carcasa de aluminio resistente y dos ranuras que bajan a cada lado. A diferencia de las antiguas lámparas de la serie Volt, la batería no es extraíble, principalmente porque quitar la batería realmente no servía para nada, ya que se cargaba a través de un puerto micro-USB en el cuerpo de la lámpara. La batería en sí en este caso es una unidad de 3000 mAh, que es bastante económica para una luz de este tamaño.

En la parte delantera tienes una bombilla LED única y grande. La cubierta frontal de metacrilato es transparente en un óvalo central y esmerilada alrededor de los bordes. Este plástico esmerilado se extiende alrededor de los lados en dos tiras, haciendo rebotar algunas de las luces alrededor de los lados para mayor visibilidad.

Soy un gran admirador del grupo, pero lo discutiré más adelante. Es inusual porque utiliza un soporte flexible e infinitamente ajustable, pero la versión corta significa que puede adaptarse básicamente a cualquier conjunto de barras que se te ocurra.

Cateye cambió a USB-C y no incluye un cable en la caja, pero en realidad ya tendrás uno. Una queja que tuve con las viejas luces Volt es que el hueco alrededor del puerto de carga era muy pequeño, lo que significa que solo ciertos cables podían pasar, pero aquí hay mucho espacio para cualquier cable que tengas por ahí.

Finalmente, en la parte superior tienes un único botón de control, que también actúa como indicador de batería. Con él, puede recorrer los cinco modos (tres fijos y dos intermitentes) y con una doble presión en cualquier momento (ya sea que la luz esté apagada o encendida) puede acceder inmediatamente a la configuración más brillante.

Actuación

Inusualmente para una luz, comenzaré con el hardware de montaje. Estoy en una posición bastante envidiable porque tengo muchas bicicletas con las que jugar en rotación constante y todas tienen manillares diferentes. El soporte Cateye FlexTight se adapta a todos, y esto se aplica a cualquiera de las luces que lo utilizan. En lugar de una correa de goma elástica que proporciona una conexión inestable a medida que se utilizan luces más baratas, o un soporte sólido de un diámetro determinado que a menudo se obtiene en luces más caras que no pueden incluir barras planas y aerodinámicas, se obtiene una correa larga. Correa acanalada rígida pero flexible. Esta correa se enrosca en la parte posterior del soporte y se aprieta mediante un dial que flota libremente.

Es más complicado que un simple elástico, pero es mucho más seguro. Tienes unos 45 mm de profundidad para jugar, por lo que incluso las barras aerodinámicas más profundas deberían estar bien atendidas, aunque depende de la circunferencia. También significa que, en caso de necesidad, puedes montarlo en otros lugares inusuales, como la pata de una horquilla. La luz puede girar en el soporte unos 10 grados a cada lado, por lo que puede tener en cuenta las barras hacia atrás o cualquier ángulo menor que el vertical si coloca la luz de lado.

Para mayor limpieza, a menudo usaba un adaptador de montura Cateye a GoPro para poder colocarlo debajo de mi computadora, y en esta orientación funciona bien y la montura es lo suficientemente segura como para confiar, más que el equivalente que probé de Knog con el Blinder 900. , pero deja la luz al revés.

Esto no importa mucho ya que la luz no es un haz de corte como lo es con algo como el Trek Commuter Pro RT, por lo que puedes montarlo en la posición que elijas. La viga tiene un alcance decente, pero ciertamente hay un parche central más brillante con un escalón hacia los bordes gracias a ese halo exterior de glaseado en el elemento frontal. Comparándolo con algo mucho más caro como Exposure Race, donde la viga se desvanece gradualmente hacia los bordes, ciertamente está menos bien ejecutado, pero al montar la viga en sí nunca me causó ninguna consternación. Las luces de corte son una mejor opción si las usas únicamente para desplazarte, ya que es menos probable que deslumbren a otros usuarios de la carretera, pero para uso general prefiero una luz de cruce antigua.

El botón superior es relativamente pequeño, pero incluso con gruesos guantes de neopreno logré alternar felizmente entre los cinco modos incluso cuando estaba colgado debajo de mis barras; el botón está orgulloso, por lo que sólo tienes que estar en el área general y lo encontrarás perfectamente. La bombilla indicadora cambia de azul a rojo cuando tiene poca energía, pero esto solo se activa en el nivel más bajo de batería. Si ya tiene poca potencia y no puede bajar, pronto se encontrará en una oscuridad total y no se atenuará automáticamente como algunas luces lo hacen con poca potencia. Naturalmente, si lo cuelgas boca abajo no verás la advertencia de todos modos, pero dado que en realidad no es de mucha utilidad, diría que en realidad no te estás perdiendo mucho: simplemente cárgalo después de cada viaje y estarás dorado.

Se afirma que la duración de la batería es de dos horas a máxima potencia, y esto está en línea con lo que descubrí en el camino. En condiciones de congelación descubrí que se drenaba un poco más rápido, pero no creo que estas afirmaciones sean falsas de ninguna manera. Alrededor de la ciudad encontré que el brillo medio, o incluso el más bajo, era suficiente, y generalmente usaba los modos intermitentes para desplazarme, que de todos modos consumen menos energía, y fuera del brillo del centro de la ciudad, el brillo máximo solo se utilizaba al descender. Un doble toque rápido para encenderlo, bloquear las gotas y una sola pulsación al final para volver al modo que estaba usando anteriormente.

Valor

No obtienes una gran cantidad de funciones “inteligentes” sofisticadas, pero especialmente a un precio con descuento, creo que el Cateye AMPP900 representa un valor brillante. Es lo suficientemente brillante para usarlo en todas partes, siempre y cuando no conduzca durante horas y horas por la noche, y es más que suficiente para desplazarse. El hardware de montaje es líder en el mercado en términos de versatilidad y, aunque solo tengo aproximadamente un mes de uso, si dura tanto como su predecesor, tendrás una luz de trabajo durante más de ocho años.

Veredicto

Creo que el Cateye AMPP900 tiene que ser uno de los mejores, si no el La mejor luz para bicicleta económica del mercado en este momento. Está bien hecho, es duradero y lo suficientemente brillante como para cubrir fácilmente los desplazamientos diarios y también la conducción en clubes de invierno. La duración de la batería a alta potencia no es espectacular, pero está en consonancia con una luz de este tamaño, y si se implementa estratégicamente, la batería durará lo suficiente para la mayoría de los paseos invernales en los que solo comienzas o terminas en la oscuridad.

Es un poco más barato que el Knog Blinder 900, y si bien puedes montar el Knog de la manera correcta debajo de una computadora, prefiero el hardware de montaje que viene con el Cateye, aunque necesitarás comprar un adaptador por separado para colocarlo debajo.