Afortunadamente para mi salud mental, es casi, casi ligero cuando me quedo con el día. Eso significa que mis oportunidades para probar las mejores luces de bicicleta están disminuyendo, pero todavía hay un tiempo hasta que incluso considero eliminar las luces de mi bicicleta. Incluso entonces, las luces de carreras diurnas se están convirtiendo en la norma ahora, por lo que es posible que ni siquiera llegue a ese punto.

Muchas de mis pruebas este año se han centrado en las luces delanteras, pero todavía he estado probando una variedad de opciones traseras diferentes en los últimos meses y una que me llamó la atención más que la mayoría, porque seamos reales, las luces de bicicleta trasera son Funcional, pero apenas el tipo de cosa que la mayoría de nosotros la lujuria después ha sido el Cobber Mid Cobber.

Paso mucho tiempo montando por la ciudad. Hago una vuelta semanal de todas las colinas cada miércoles por la noche, pero tampoco tengo un auto, así que me meto a mi fijación durante todo el año. La visibilidad secundaria ha sido un enfoque real para mí, después de haber tenido varias fallas cercanas con los automóviles, y además del magnífico MagicShine Seemee 300, el Knog Mid Cobber ofrece más que la mayoría en este departamento. Es una luz brillante, pero no es perfecta, y es más adecuado para la ciudad que para la noche extendida que anda en el campo.

Diseño y estética

La mayoría de las luces de bicicleta trasera, comprensiblemente, toman la forma de una o más bombillas LED orientadas traseras. El peligro suele ser de detrás de ti, y debido a que los LED no son vigas láser, también arrojan algo de luz de lado en forma de cono. A menudo verá que las luces traseras de bicicleta tienen ventanas o recortes en el costado para permitir que más luz escape de lado, como con Lezyne Strip Drive Pro 400+. El MagicShine Seemee300 proyecta un gran cono de luz hacia abajo, que funciona aún mejor. Al tomar el enfoque ligeramente más simple, el Knog Mid Cobber (el oso de mamá en el rango entre el gran cobar y el lil cobber) se curva una variedad de LED en forma de media luna, arrojando luz roja directamente hacia los lados.

Es una solución desarmadamente simple que me hace preguntarme por qué no se ha hecho antes. Según el sitio web de KNOG, puede deberse a que '18 fábricas nos dijeron que Cobber sería imposible ', pero dado que hemos puesto a un hombre en la luna, tenemos autos autónomos y hemos creado inteligencia artificial lo suficientemente convincente como para comenzar a erosionar El tejido de la sociedad, sospecho que esto es hipérbole, o Knog estaba pidiendo fábricas que generalmente se unen con la producción de lápices, cuero de zapatos o dulces gaseosos.

La matriz LED curva es casi un semicírculo perfecto, pero como los bulbos muy distales también se proyectan de lado, la visibilidad efectiva es un 330º reclamado. Esto es casi tan amplio como encontrará en cualquier lugar y significa que si un automóvil (o cualquier otra cosa) se acerca a usted. .

La luz se acumula en su tijer de sillín con una simple junta tórica de goma. Hay mucho espacio para incluso postes de sillín muy profundos, y hay un inserto reemplazable para permitir que también se ajuste a más postes aerodinámicos.

Un solo botón en la parte superior controla todo: presione largo para encender, presione corto para andar en bicicleta los 8 modos diferentes, presione largo para apagarlo. Los modos son la variedad habitual de salidas sólidas de intensidad variable, junto con algunos patrones intermitentes más inusuales que utilizan la forma curva para agregar más movimiento que normalmente ve en las luces traseras. Mi favorito fue el que acaricie una tira de luces iluminadas en la cara, imitando efectivamente una luz giratoria. Los tiempos de ejecución varían según la salida, desde 100 horas reclamadas en Eco Flash (15 lúmenes, por lo que es un modo de 'llevar su hogar'), hasta 2 horas a 75 lúmenes de potencia completa. Con un pulso constante de 170 lúmenes está mirando 2.5 horas, y con flash rodante (mi favorito) obtienes 4.5 horas, por lo que más que suficiente para un viaje en camino con tiempo de sobra.

Inusualmente no tiene un puerto de carga, lo que sin duda lo ayuda a lograr una clasificación impermeable IPX6, lo que significa que puede sumergirse a 1 metro, por lo que es más que suficiente para el aerosol de la rueda trasera sin un guardabarros. En su lugar, saca la pinza de la postes de sillín hacia abajo para revelar un conector USB masculino, no USB -C, el tipo anterior, que puede enchufar cualquier salida USB que se ve ajuste.

Actuación

No puedo fallar la salida de luz del Knog Mid Cobber. En términos de agregar visibilidad lateral, lo hace en espadas y se ha convertido rápidamente en una de mis luces traseras traseras este invierno, junto con el mencionado MagicShine Seemee300. Montado y encendido, realmente puede ver que, incluso si viene perpendicular al conductor, está obteniendo un haz de luz completo, en lugar del borde descolorido de una viga central.

El sistema de montaje es fácil y relativamente seguro, y a diferencia de muchas otras luces que he probado el Knog Mid Cobber no tuvo una dependencia de girar hacia los lados de los silleres aerodinámicos, algo con lo que sufre el Seemee300 sufre bastante. También me gusta el hecho de que la junta tórica es reemplazable, lo que significa que si se rompe, entonces no es cortinas para toda la luz.

Tampoco puedo fallar la duración de la batería, al menos para el caso de uso previsto. Esto está firmemente en el soporte de luz de los viajeros para mí, por lo que realmente no creo que sea justo compararlo con las luces que pueden seguir caminando durante la noche a intensidades más altas. Lo llevará a y desde la oficina con un solo cargo básicamente en cualquiera de los modos de luz, y en la oficina, debería haber suficientes puertos USB que lo emprendan para que lo cargue si es olvidadizo.

A pesar de tener 8 modos, que es más de lo que realmente me gustaría tener que recorrer, todos son lo suficientemente distintos como para que puedas encontrar fácilmente el que prefieres, algo que no se puede decir para el Seemee300 o el Lezyne Strip Drive Pro 400+.

Si bien la iluminación y la duración dejaban muy poco que desear, lo que me sentía que me faltaba era la calidad de construcción. Las luces traseras a menudo están sujetas a muchos abusos, especialmente si no corre los guardabarros, pero el parachoques de goma no tardó mucho en despegar el mío. Es una solución fácil con un poco de superplaje, pero después de solo unos pocos meses de uso intermitente, no es genial. Tampoco me gusta especialmente tener un USB masculino como puerto de carga. Entiendo que el razonamiento, sin cables significa menos lugares para la entrada de agua, pero con el tiempo me preocupa que las conexiones se desgastaran si se ponen arenosas. Dado que tiene que estar en el puerto de cierta manera, significa que depende de tener una cierta cantidad de espacio libre a su alrededor para ser insertado correctamente.

Valor

Con un PVP de £ 62.99 / $ 69.95, el Knog Mid Cobber es una luz de bicicleta trasera de cercanías bastante orientada a los viajeros, pero funciona mucho mejor que sus luces de cercanías con clip para el juego. Sin embargo, para este precio, esperaría que la calidad de construcción sea mejor, por lo que no todo es sol y rosas.

Veredicto

Si está buscando prepararse con la mejor luz de la bicicleta de cercanías para la parte trasera, entonces creo que esto es probablemente. Es un poco más un desembolso sobre las opciones de basura de ganga adecuadamente, pero me sentí más seguro y más visible con él adjunto a mi bicicleta que con la mayoría de las otras opciones. Es fácil de instalar, no tiene cables que perder, y solo es realmente decepcionado por una calidad de construcción ligeramente deslucida, y la existencia de MagicShine Seemee300, que también ofrece una gran visibilidad lateral a un precio ligeramente más barato, aunque la interfaz de usuario está muy lejos. más confuso.