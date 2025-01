Sidi lanzó una nueva zapatilla de ciclismo de invierno llamada Nix en octubre, reemplazando la bota de invierno de larga data de la marca, la Zero Gore 2, que había existido en un par de formas durante bastante tiempo.

Hay varias botas y zapatos de ciclismo de invierno específicos en el mercado y la opinión generalmente se divide entre botas de invierno y una combinación de zapato/cubrezapato para montar y entrenar en invierno. Para mí, las botas de invierno ofrecen ventajas y son otra buena opción, pero no son una solución mágica para tener unos pies cálidos, secos y cómodos cuando la temperatura cae en picado.

Las botas Sidi Nix tienen un precio minorista de £ 299 / $ 269 / $ 324,99, por lo que no es una opción económica. Se puede elegir entre tres colores: membrana Gore-Tex, suela de fibra de vidrio, sistema de dial Sidi con resistente alambre de Dyneema y un interior suave y lanudo. Detallaré las características con más profundidad a continuación.

Además de las mejores zapatillas de ciclismo de invierno, también pruebo los mejores cubrezapatillas de ciclismo y los mejores guantes de ciclismo de invierno aquí en My Bike y nunca rehuyo un paseo frío y húmedo, por lo que estoy en una buena posición para revisar esta nueva oferta de invierno y ayudar. tú decides si estos zapatos podrían ser adecuados para ti. Recibí mi par de muestra en octubre y he estado viajando con ellos prácticamente desde entonces.

Diseño y Estética

Los zapatos Sidi Nix cuentan con un dial de cierre único Sidi y una correa envolvente de velcro.

Primero la estética, en mi experiencia es raro ver tres opciones de colores diferentes para un zapato de invierno; tienden a ser todos negros. Sin embargo, Fizik rompió el status quo en 2022 con el lanzamiento de las botas de invierno blancas Arctica GTX Tempo.

Los Sidi Nix están disponibles en negro, una versión blanca que no parece cegadora y tiene mucho negro, y el azul marino/amarillo fluor que estoy probando. Este es el primer zapato de invierno azul que veo y me ha gustado. El amarillo flúor añade visibilidad, especialmente con los pies girando mientras pedaleas. Si me ayuda a aumentar un poco más mi visibilidad en los días turbios de invierno, lo apoyo totalmente. Esta combinación de colores puede parecer demasiado “bota de seguridad para el trabajo” para ti, pero a mí me gusta y es agradable usar un zapato de invierno que no sea negro. Los zapatos de invierno más brillantes también tienen sentido, desde el punto de vista de la visibilidad, por lo que quizás esto se vuelva más común en los próximos años.

Tienen una suela de fibra de vidrio/compuesto, a la que Sidi le ha otorgado una calificación interna de rigidez de 9. Creo que la rigidez será buena para casi todos, y los zapatos no se sienten deficientes. Se siente un poco de flexión en la suela y no es tan rígida como una zapatilla rígida de carbono, como cabría esperar. La suela en sí requiere un ajuste de cala de tres pernos, por lo que necesitará un adaptador para un sistema de cuatro pernos.

La parte exterior se siente duradera y resistente y Sidi ha utilizado una membrana Gore-Tex sin PFAS para aumentar la protección en invierno, algo que cuentan con muchos zapatos de invierno. El exterior también tiene una serie de pequeñas perforaciones triangulares principalmente en los lados del zapato.

En cuanto a la retención, hay un único cierre de esfera Sidi que utiliza un cable Dyneema súper resistente. Descubrí que el dial se puso un poco pegajoso al quitarme los zapatos después de un paseo y un chorro de spray penetrante ayudó a suavizarlo nuevamente. En el tobillo alto, hay una correa de velcro envolvente que forma lo que Sidi llama el “sistema de cierre envolvente”. La correa está anclada al exterior del talón y pasa a través del lazo del talón y cruza la parte delantera del tobillo desde la izquierda. Es fácil de abrochar rápidamente y tiene dos bandas reflectantes.

La lengüeta del Sidi Nix es fija, lo que añade protección adicional y solo se separa del zapato en el tobillo. En el interior, cada zapato está forrado con un tejido polar suave y esponjoso que hace que tus pies se sientan cómodos y cómodos.

Estos zapatos utilizan el ajuste Sidi Millenium, que es ligeramente más largo y espacioso en la puntera que el 'ajuste Sidi' alternativo. Creo que la etiqueta alguna vez popular y a veces precisa de que los zapatos Sidi eran estrechos/pequeños se está derritiendo, pero asegúrese de medir correctamente si está interesado en un par de estos.

Llevé un par de zapatos talla 44 y el ajuste fue realmente cómodo, la puntera del Nix es notablemente más redonda y más abierta que el antiguo modelo Zero Gore y se siente mucho más actualizada. Los zapatos me parecieron muy cómodos. Tenía margen de maniobra incluso con calcetines de ciclismo más pesados, y mis pies tenían algo de movimiento que se adaptaba bien a paseos invernales de baja intensidad, que es para lo que busco principalmente estos zapatos.

Actuación

Las zapatillas Sidi Nix Winter me han funcionado bien en una serie de recorridos fríos y húmedos y me han parecido muy cómodas. Sin embargo, hay algunos fallos en la armadura y la configuración adecuada del calzado de invierno variará según el ciclista.

En primer lugar, califico el ajuste y la comodidad, los zapatos son suaves y el forro polar hace que tus pies se sientan cómodos y protegidos. El cuello suave del tobillo también es bueno y no me causó ninguna irritación. Los zapatos son resistentes y soportarán algunos abusos. He pisado suelo helado, hielo y caminos inundados e incluso he trepado a un gran árbol caído que bloquea el camino. A pesar de todo esto, no hay ninguna marca en los zapatos y la parte superior se limpia muy bien.

El tamaño puede dictar esto hasta cierto punto, pero sospecho que algunos ciclistas también querrán un cierre de esfera adicional para lograr un ajuste más ceñido. La naturaleza más voluminosa de los zapatos y la lengüeta significa que el dial único tiene mucho trabajo por hacer. La correa de velcro se puede apretar con bastante fuerza, pero en realidad no se ajusta demasiado.

'Sí, pero ¿son cálidos y resistentes al agua?' Te oigo llorar. Bueno, sí, son bastante cálidos, pero no, no son inmunes al agua.

En primer lugar, la eficiencia térmica. El Sidi Nix hace un buen trabajo manteniendo los pies calientes, y los he usado en muchos paseos en temperaturas heladas o ligeramente superiores y les ha ido bien. A veces todavía tengo los dedos de los pies fríos, pero en general ha sido un éxito y el ajuste más amplio ayuda a lograrlo. Si realmente tienes problemas con los pies fríos, probablemente no te curen y te dejen con ganas, pero andar a baja intensidad cuando estoy helado me ha mantenido cómodo. Bastante bien en general.

El siguiente paso es la impermeabilización. Como mencioné en mi revisión de los guantes impermeables Madison DTE, nuestro clima invernal casi siempre es húmedo y frío, los dos van de la mano aquí en Gran Bretaña. El agua y el spray son los principales puntos débiles en este caso. Quité el guardabarros delantero completo de mi confiable bicicleta de invierno Dolan para probar realmente la resistencia al agua de los zapatos y tenía los pies bastante mojados en una hora en un día lluvioso cuando la nevada reciente se estaba derritiendo.

Hay algunos espacios alrededor del área del tobillo del zapato que son un blanco fácil para que el agua y el rocío penetren en los zapatos. El spray para las ruedas delanteras cubre la parte inferior de las piernas y los tobillos y con el tiempo llega a los zapatos. Conducía solo, pero esto aumentaría si te sentaras en el volante de alguien bajo la lluvia o cuando condujeras por carreteras mojadas. Tampoco estoy completamente convencido de que no haya entrado agua desde la parte inferior del área de la lengua.

Como mencioné, tenía los pies bastante mojados en 60 minutos sin un buen guardabarros delantero. Con un guardabarros, la protección será mucho mejor, sin embargo, en este caso, mis pies habrían estado más secos con un par de cubrezapatos altos como el Spatz Fasta. Sin embargo, la naturaleza más voluminosa de una bota de invierno significa que no caben muchos chanclos sobre ella, algunos sí, pero es posible que no se vean muy ordenados. Aquí está el problema con los chanclos y las botas de invierno. Una opción para ayudar serían los calcetines de neopreno o impermeables como los de la guía de mi colega Will sobre los mejores calcetines de ciclismo de invierno. Esta configuración debería mantener tus pies más cómodos pero el agua aún estaría en los zapatos.

Finalmente, también he llegado a valorar la capacidad de simplemente ponerme los zapatos, abrocharlos y salir. Ahorra tiempo en la configuración de zapato y cubrezapato y la lengüeta para tirar del talón funciona muy bien. Esto ha sido útil en los giros a la hora del almuerzo y también sería un punto a favor para los desplazamientos.

Siempre trato de probar el equipo de invierno correctamente. Esto fue en un viaje reciente de tres horas con muchos carriles helados para navegar.

Valor

Los zapatos de invierno Sidi Nix son una propuesta bastante cara y no estoy seguro de que ofrezcan un valor fantástico.

No mantienen los pies secos en climas húmedos y harías bien en usarlos con un guardabarros delantero en mojado. Por el dinero, sospecho que los ciclistas preguntarán: 'Bueno, ¿cuál es el punto entonces?' Algunos cubrezapatillas más baratos y tus zapatillas de carretera estándar te ahorrarán algo de dinero y mantendrán tus pies más cómodos en mojado.

Sin embargo, entiendo que diferentes regiones tendrán diferentes climas y, para condiciones secas y frías, los zapatos pueden ser una opción de invierno realmente decente y resistente si quieres la sensación cómoda que ofrece una bota y mantener tus brillantes zapatos blancos de carretera con ese aspecto.

Lo hice en minutos con una toallita húmeda de cocina. Los zapatos se limpian fácilmente y son resistentes y duraderos.

Veredicto

Los zapatos de invierno Sidi Nix han demostrado ser muy cómodos, duraderos y cálidos en algunos paseos helados. También me gusta la gama más amplia de opciones de color que Sidi ha puesto a disposición para este zapato. Girar con ellos en paseos fríos y helados fue bastante agradable y me sentí protegido y cómodo con ellos.

Sin embargo, terminé con los pies mojados rápidamente cuando usé los zapatos en condiciones húmedas. No han mantenido mis pies secos, lo que limita su rango de condiciones de uso y reduce el valor del zapato. Para un viaje mojado, creo que usaría zapatos de carretera normales y algunos cubrezapatillas de calidad.

Los zapatos tienen muchos puntos positivos, pero como mencioné al principio, no son una solución milagrosa para un invierno completo de condiciones y conducción invernales.