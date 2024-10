El ciclismonoticias El canal Slack del equipo tecnológico se iluminó durante la etapa 22 del Giro de Italia de este año. Algunas etapas lluviosas plagaron la carrera y mi colega Will Jones comentó sobre la ropa para lluvia de Tadej Pogačar. “Pog corre en manga corta y caléndulas”, exclamó. Afirmando en broma que los largos guantes negros que llevaba el ganador de la triple corona parecían de una longitud muy similar a los guantes de limpieza domésticos de color amarillo brillante número uno en ventas del Reino Unido.

Esas 'caléndulas' eran los guantes de ciclismo impermeables de neopreno Velotoze y el esloveno los había elegido para mantener sus manos calientes durante parte del día lluvioso en Italia. Gobik suministra la ropa y el kit del equipo UAE Team Emirates, pero los ciclistas aparentemente están muy contentos con los productos Velotoze y todavía usan sus cubrezapatos y guantes.

Velotoze es probablemente mejor conocido por sus cubrezapatillas de látex ligeros y ajustados, pero la marca también ofrece una gama de accesorios para ciclismo, como guantes e incluso un chaleco refrescante.

Los guantes de neopreno son una opción popular y efectiva cuando se conduce o se compite en clima húmedo en determinadas condiciones. Hacen un gran trabajo manteniendo el agua a raya y, aunque probablemente te suden las manos, se mantienen calientes cuando están mojadas. Los guantes de ciclismo de neopreno impermeables Velotoze se venden por £ 59,90 / $ 69,00 / € 65,00.

Estoy probando docenas de guantes de invierno este invierno para crear nuestra mejor guía de guantes de ciclismo de invierno y los guantes de neopreno Velotoze me han acompañado en mis paseos húmedos y lluviosos últimamente.

Diseño y estética

Los guantes de neopreno a menudo no son las piezas más llamativas del equipo de ciclismo, pero uno de los puntos de conversación de la versión de Velotoze es el puño largo que se extiende varios centímetros hasta los brazos. Velotoze recomienda usar los guantes debajo de la chaqueta o de las mangas del maillot. Los usé contra mi piel durante tres horas y el neopreno suave era cómodo y agregaba una buena protección en las muñecas y la parte inferior de los antebrazos.

Algunos guantes de neopreno pueden resultar opresivamente apretados, pero los Velotoze se ponen cómodamente y, aunque comprimen, son muy cómodos y aun así permiten una buena destreza, lo cual es clave. El ajuste está muy bien hecho y creo que son mejores que el Endura FS260 Pro Nemo en este sentido. Velotoze también produce un guante tejido impermeable con más transpirabilidad que también estoy probando actualmente si el neopreno no es lo tuyo.

Probé un par de talla mediana y se ajustan a la talla real, casi universalmente soy mediana en guantes, por lo que cuando se trata de elegir la talla correcta, la guía de tallas es precisa. El material texturizado y adherente de los guantes también funciona con las pantallas de los teléfonos inteligentes cuando están secos, aunque descubrí que tenía un poco más de problemas cuando todo estaba mojado.

Todas las costuras están cosidas a ciegas y selladas con pegamento, algunos guantes de neopreno cosidos que he usado en años pasados ​​se rompieron en las costuras con el uso. Esta solución parece muy sólida y tiene un aspecto impecable. El sellado con pegamento debe garantizar que no entre agua alrededor de las costuras, y el neopreno se hará cargo del resto. Mantener mi mano bajo un grifo abierto durante varios minutos no molestó en lo más mínimo a los guantes; Mi mano estaba completamente seca por dentro.

En cuanto a la marca, hay un par de marcas reflectantes Velotoze en los lados de los guantes, y eso es todo.

El neopreno es impermeable pero no particularmente transpirable. Esto significa que puedes esperar que te suden las manos después de un tiempo, especialmente si conduces con un poco más de intención.

El neopreno tampoco es el mejor aislante del frío. Estos dos puntos reducen el rango de uso ideal, pero como casi todos los equipos de ciclismo, en algún momento hay que hacer una concesión. Los guantes de neopreno no son una solución mágica integral para todos los casos de frío y humedad.

Sin embargo, cuando llueve y estás a punto de salir, como hice yo recientemente en la oscuridad antes del amanecer, ponerte un par de guantes de neopreno resistentes te ayuda a sentirte protegido y tus manos quedan protegidas por un material protector impermeable. .

El sudor puede ser un problema en recorridos más cálidos o más duros, pero si conduces bajo la lluvia en condiciones más frescas y a un ritmo más constante, tus manos permanecerán secas.

Actuación

Pasé varias horas conduciendo bajo la lluvia y lidiando con mucha salpicadura de la carretera con los guantes de neopreno Velotoze. Los usé durante tres horas seguidas en un recorrido muy húmedo y lluvioso en el que estuve yendo a toda velocidad durante aproximadamente 30 millas. Si lees alguna de mis reseñas, ya estarás familiarizado con las menciones de mi ciclo de entrenamiento del sábado por la mañana y es una excelente prueba para el equipo de rendimiento.

Los guantes hacen un excelente trabajo al detener el agua y me gustan mucho los puños largos que se extienden muy bien hasta los brazos.

Si conduces más duro o en temperaturas más cálidas, es casi seguro que terminarás con las manos sudorosas, pero lo más importante es que estarán mojadas y calientes, como fue mi caso. Es importante destacar que los guantes proporcionan una barrera sólida contra la humedad del exterior.

No son los guantes más fáciles de quitar y, a menos que reduzcas la velocidad y te tomes tu tiempo, ponérselos mientras andas en bicicleta también puede ser una tarea difícil.

Dada su construcción de neopreno, las instrucciones de cuidado de estos guantes dicen “lavar a mano con agua fría y secar al aire”. Descubrí que tardan bastante en secarse por completo, pero es importante lavarlos ya que los guantes de neopreno pueden volverse bastante apestosos si se dejan y re-usado varias veces.

También he estado usando los guantes Sportful Lobster, que son unos guantes de langosta finos e impermeables, como su nombre indica. Están diseñados para usarse como una barrera exterior impermeable, y combinar guantes de neopreno con la capa exterior del guante langosta crea una combinación formidable en condiciones de mucho frío y humedad. Por supuesto, puedes utilizar los guantes de langosta encima de cualquier otro guante de base más fino.

El puño se extiende hasta el antebrazo para mayor protección.

Valor

Con un PVP de poco menos de £60 en el Reino Unido, aunque se pueden encontrar por un poco menos, los guantes se sitúan en el extremo superior del espectro de precios de los guantes de neopreno.

A modo de comparación, los guantes Spatz Neoz utilizados en ocasiones por los rivales del WorldTour de Pogacar, Alpecin-Deceuninck, tienen un precio de £54,99. Los guantes de neopreno que aparecen actualmente en nuestra guía de los mejores guantes de ciclismo de invierno, los Castelli Divulio, cuestan £ 44, pero también se pueden encontrar por un poco menos en este momento.

Pero los guantes Velotoze se sienten un poco más premium y se ajustan mejor que algunos competidores de neopreno de gama baja, por lo que si sale sin importar el clima y desea invertir en una opción de neopreno sólido, probablemente sea dinero bien gastado. Después de todo, estás invirtiendo en tu propia comodidad sobre la bicicleta.

El sellado se extiende hasta el puño de los guantes.

Veredicto

Son unos buenos guantes que te protegerán bien las manos bajo la lluvia. Me ha impresionado el ajuste y la destreza que ofrecen los guantes, a pesar de su construcción de neopreno. También valoro el puño largo que añade aislamiento debajo de las mangas de la chaqueta.

Hasta ahora me han funcionado bien y no muestran signos de desgaste, pero seguiré probando durante el invierno para ver cómo se comportan después de varios meses. El hecho de que sean lo suficientemente buenos para Pogačar y sus compañeros del UAE Team Emirates demuestra que los guantes han sido probados por los mejores… ahora, ¿dónde están mis caléndulas?