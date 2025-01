Q36.5 tiene que ser una de las marcas más comentadas del invierno, gracias a todas las especulaciones sobre el paso de Tom Pidcock de Ineos Grenadiers al Q36.5 Pro Team.

Sin duda, Pidcock se familiarizará con la vestimenta de su nuevo equipo. Asimismo, he estado probando varias piezas del kit Q36.5 este invierno, en lo que ha sido mi primera introducción a la marca y su ropa. Los guantes de invierno Termico son el primer equipo Q36.5 que revisé, así que comenzaré con algunos antecedentes.

Q36.5 fue fundada hace varios años por Luigi Bergamo, un ex empleado de Assos. El nombre de la marca en sí es la clave de la filosofía de diseño de la empresa cuando se trata de equipaciones ciclistas. Q significa Quaerere, palabra latina que significa “investigación”. Mientras que 36,5ºC es la temperatura óptima del cuerpo. En pocas palabras, la marca afirma que cada pieza del kit que produce está diseñada para mantener el cuerpo del ciclista a esa temperatura óptima de 36,5ºC.

Los guantes Termico están clasificados para temperaturas de 0-10ºC / 32-50ºF y están diseñados para proporcionar una buena cantidad de calor sin dejar de ser transpirables. También son ligeros y proporcionan muy buena destreza. El kit Q36.5 generalmente se encuentra en el extremo caro del espectro de precios de kits de ciclismo, y los guantes Termico se venden por £ 90 / $ 125 / € 95.

He estado probando guantes de ciclismo de invierno durante varios meses; puedes consultar mi guía de los mejores guantes de ciclismo de invierno aquí para conocer todas mis mejores opciones.

El guante derecho tiene este práctico cuadro de información en el puño.

Diseño y Estética

Los guantes Térmico Q36.5 están fabricados a partir de una mezcla de Poliéster, Poliuretano, Poliamida y Elastano. Externamente, los guantes utilizan un tejido laminado resistente al viento y al agua. El interior utiliza una mezcla de suave vellón y lo que la marca llama 'UF Air Insulation Plus' en el dorso de la mano. Esto toma la forma de fibras aislantes elevadas en un patrón de diamante que aparece en muchos kits Q36.5. También hay secciones de agarre en tres de los dedos, incluido el pulgar, y en la palma.

Visualmente, los Termicos son un par de guantes elegantes, vienen en un color y presentan marcas mínimas o marcas denominativas, excepto por una flecha plateada en la mano izquierda que tiene grabado 'Q36.5' y en el puño derecho un pequeño cuadro de información (en la foto). arriba) con el nombre del modelo y algunas métricas clave. ¡Ojalá todo el kit que probé viniera con un cuadro de información tan útil! También hay una tira reflectante de luz en el exterior de cada guante.

Yo diría que un puño de longitud saludable es un punto a favor para la mayoría de los ciclistas cuando se trata de guantes de invierno. Los guantes Q36.5 Termico marcan esa casilla y el puño cubre bien la muñeca, cubriendo fácilmente las capas base y pasando por debajo o por encima de las mangas de la chaqueta.

Los Termicos también son un par de guantes realmente ligeros. Aquí no hay el volumen que tienen otros guantes de invierno y, aunque llegaremos al rendimiento real en climas fríos, significa que los guantes combinan muy bien con una amplia gama de equipos. Los voluminosos guantes de invierno a veces no combinan con determinadas camisetas y puños.

Actuación

Desde el principio, los Q36.5 Termicos son un par de guantes realmente cómodos. Simplemente se ponen, sin velcro ni cremalleras de las que preocuparse, y son suaves, cómodos y acogedores por dentro. Estoy de acuerdo con la afirmación de la marca de que no hay estanqueidad ni restricción de material en ninguna parte; ha dado en el clavo. Los guantes no son muy ajustados, hay espacio para mover los dedos, por ejemplo, pero no hay exceso de deslizamiento ni espacio. En cuanto al ajuste, si estás comprando, asegúrate de tener una buena medida y utiliza la guía de tallas online. Casi universalmente soy talla mediana en guantes, pero una talla pequeña me queda perfecta aquí.

Los guantes han demostrado ser todoterreno muy capaces y cómodos, y me sirven bien incluso a temperaturas bajo cero. En condiciones más suaves, son cómodos y respiran bien. Siento que la clasificación de temperatura dada es acertada. Los saqué entre 11 y 12 grados y los guardé en un bolsillo cuando se calentaron demasiado.

Para recorridos más fríos de un solo dígito, son una excelente opción para recorridos más intensos debido a su diseño liviano pero también a su excelente destreza; no hay volumen innecesario ni aislamiento restrictivo. Yo diría que el siguiente paso a partir de aquí para montar en un clima realmente frío o competir en carreras en las que quizás quieras incluso menos volumen es algo como el guante Castelli Perfetto RoS.

¿Qué tan calientes son? Los usé hasta congelarme con una temperatura del aire de -1 ° C y, sobre todo, pedaleando a baja intensidad. Las puntas de mis dedos estaban frías durante el viaje, especialmente cuando conducía suavemente en llano. Pero no fue un desastre, mis manos estaban cómodas en general, y esto estaba en el borde de los guantes dado el rango de temperatura, lo cual es bastante justo en mi libro. Para temperaturas de un solo dígito en una variedad de modalidades de conducción, los guantes mantuvieron mis manos cómodas y calientes.

Si te gusta el aspecto de los guantes pero quieres la opción más cálida para paseos largos y fríos, estarás mejor con algo más cálido o más resistente. Q36.5 tiene una oferta más cálida, el Super Termico, que está clasificado para temperaturas bajo cero.

Me gusta hacer una prueba inicial de golpeteo con los guantes para ver cómo manejan el agua, y los Termico han demostrado ser sorprendentemente resistentes a la entrada de agua. Las gotas de agua caen y se deslizan por los guantes de forma satisfactoria, también al aire libre. Sólo una pequeña cantidad de agua entró a través de las costuras de los dedos bajo un remojo prolongado y agresivo; la costura de la tira reflectante exterior parece ser el punto débil, pero el rendimiento general me dejó bastante sorprendido. He experimentado peores resultados con guantes de neopreno mal cosidos. Los guantes Q36.5 Termico resistirán bien la lluvia, hasta cierto punto, pero no debes esperar una impermeabilidad total.

En realidad, solo tengo dos aspectos negativos, el principal de los cuales es que los guantes no tienen un panel suave para limpiar la nariz para los momentos de mocosidad. Ciertamente no es el fin del mundo, pero prefiero tener un panel para usar cuando tengo que limpiarme la nariz en viajes fríos.

En segundo lugar, las capacidades de la pantalla táctil no son brillantes. No tengo un protector de pantalla instalado en mi iPhone y los guantes no son muy fáciles de usar. Creo que sería aún más difícil o imposible con uno instalado. Y no funcionan en absoluto bien con las pantallas táctiles de las computadoras. No he tenido mucha suerte con mi computadora Hammerhead Karoo. Afortunadamente, todavía tengo botones para usar, pero preferiría que esto mejorara por el dinero y se alineara más con las especificaciones generales de los guantes.

Las pinzas para las puntas de los dedos no funcionan muy bien con las pantallas táctiles

Valor

A primera vista, podría existir el peligro de descartar los guantes Q36.5 Termico como una especie de guante de moda liviano e ineficaz. Su peso ligero y su buena destreza pueden llevarle a una conclusión prematura, que sería incorrecta.

Para mí, justifican el precio. Obtendrá un par de guantes elegantes y aparentemente bien hechos que son realmente livianos pero que ofrecen una muy buena cantidad de aislamiento y protección. Son elegantes, con buena resistencia al agua y funcionan eficazmente en una variedad de temperaturas.

Me recuerdan un poco a los guantes Velocio Alpha, casi universalmente populares y ahora descontinuados, que también calificamos altamente.

Los puños ofrecen una buena cobertura de las muñecas y combinan bien con una variedad de camisetas y chaquetas.

Veredicto

Puedes tener el pastel y comértelo cuando se trata de los guantes Térmico Q36.5. Me han respaldado en una amplia variedad de rutas invernales.

Los he usado para andar duro en el frío, en paseos invernales en general y en temperaturas bajo cero y han manejado prácticamente todo sin parpadear. Tienen el mismo aspecto después de varios lavados, sin defectos ni signos de desgaste.

Si quieres unos guantes elegantes y capaces para el invierno, pasa por este camino. Mi única advertencia sería para los ciclistas que sufren regularmente de manos frías y quieren los guantes más cálidos que puedan encontrar.