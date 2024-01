Cuando escribo sobre guantes, a menudo me refiero a los guantes más cálidos y extremos que puedo encontrar. Parte de eso se debe a que siempre tengo frío pero, si soy honesto, parte de eso es que hay cierto romanticismo en los productos que te permiten enfrentar los peores elementos. Sin embargo, hay toda una gama de ciclismo más allá de eso. Si buscas enfrentarte a los peores elementos, puedo hacerte muchas recomendaciones, pero nuestra guía para el Los mejores guantes de ciclismo de invierno. también cubre mucho más que eso.

En el mundo moderno del ciclismo de invierno, muchas personas optan por quedarse adentro cuando el clima es terrible. Eso significa que en realidad hay una necesidad mucho mayor de un par de guantes increíbles cuando hace frío pero, en general, es un día perfecto para andar en bicicleta. También hay muchas personas que no tienen las manos frías constantemente y no tienen la misma necesidad de unos guantes de ciclismo cálidos en invierno. Sean cuales sean tus necesidades, si quieres algo ligero pero cómodo y con una buena sensación en la barra, ahí es donde brillan los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell.

También notarás que el marketing de estos guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell habla de bicicletas de montaña. A pesar de eso, los cubro porque son mi opción favorita para paseos geniales en bicicletas de carretera y gravel. A lo largo de los años, descubrí que hay muchos más guantes de ciclismo con dedos largos para climas fríos en el mundo de las bicicletas de montaña. No le daría mucha importancia al marketing. Si necesita guantes que cubran una amplia gama de temperaturas más cálidas y del espectro y que le complacerá utilizar, siga leyendo.

Polartec Neoshell es lo que define a estos guantes y son mejores por ello

Diseño y estética

Además de hablar siempre de guantes súper cálidos, los colores elegantes de los guantes siempre me atraen. Hay opciones de GoreWear y Sportful con colores brillantes y divertidos, pero no las encontrarás aquí. Puede que no lo pienses mucho, pero en realidad existe una gran variedad de guantes con estilo en el mundo. Incluso si va más allá de los colores, encontrará marcas que ponen detalles como el material de agarre de silicona para trabajar tanto en forma como en función. Para bien o para mal, los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell son todo un negocio. No hay colores y, si bien ciertamente no son ofensivos, no hay nada que pueda señalar que parezca un juego de moda.

En lugar del estilo, lo que define a los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell son los dos materiales que componen la parte superior e inferior. En la parte inferior, eso significa una extensión de AX Suede. AX Suede es un sintético lavable que imita el ante natural y, en este caso, cubre toda la base sin una sola línea de costura. No hay acolchado que interfiera con la sensación de la barra, pero los dos primeros dedos y el pulgar tienen algunos triángulos pequeños de material de agarre de silicona. En el dedo índice y el pulgar también encontrará algunas líneas cosidas de hilo conductor para uso en teléfonos inteligentes.

En el dorso de la mano hay más detalles. El pulgar utiliza un material aterciopelado sin etiqueta que le brinda un lugar para limpiarse la nariz si es necesario y también hay un puño de neopreno con cierre de gancho y bucle en la parte superior de la muñeca. Como siempre, los cierres de gancho y bucle conllevan un riesgo de engancharse cuando se combinan con telas de punto delicadas. Para aliviar ese riesgo, suele ser una buena práctica colocar el lado rugoso de la solapa. Desafortunadamente, Pearl Izumi no hace eso, pero es un gancho y bucle menos abrasivo.

En el interior del guante, la parte inferior utiliza un forro polar de pelo corto. Toda la extensión de AX Suede que cubre la palma y envuelve la parte superior de los primeros dedos está cubierta con vellón. Por el contrario, tanto el material del pulgar como el dorso de la mano Polartec prescinden de forro adicional.

Normalmente, cuando hablo sobre el diseño y la estética de casi cualquier cosa, necesito casi el doble de palabras de las que acabo de usar. La realidad es que los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell tienen un diseño muy sencillo. Por suerte para mí, no estoy aquí para contar palabras sino para decirte lo que necesitas saber. Al igual que en la sección de diseño, son los materiales los que dominan la sección de rendimiento.

Polartec Neoshell es lo que hace que estos guantes sean lo que son. Neoshell informa que es resistente al agua, pero no lo es. El índice de impermeabilidad de Neoshell es de 10.000 mm, lo que significa que debería ser totalmente impermeable. ¿O tal vez eso no es impermeable en absoluto? Todo depende de a quién le preguntes. La variedad de fuentes informan que la impermeabilidad de 10k podría estar en cualquier parte del espectro. Por si sirve de algo, Polartec se inclina por decir que es efectivamente resistente al agua.

A pesar de lo que puedas leer, no creo que Polartec Neoshell sea impermeable en absoluto. En mi experiencia, está mucho más cerca de Gore Infinium u otros materiales cortavientos sin marca. Detiene completa y totalmente el viento pero cuando empieza a llover no tardará en empapar el exterior y detener la transferencia o transpiración desde el interior del guante. En ese momento no está claro si empapas el guante desde el interior o si la lluvia entra desde el exterior, pero en realidad no es importante.

Todavía tengo que encontrar un par de guantes que sean realmente capaces de mantener las manos completamente secas bajo la lluvia, pero ni siquiera se acercan. Si hace frío, tus manos estarán muy frías muy rápidamente. Si esa es su necesidad, querrá volver a la guía del comprador y tengo una sección de opciones para la lluvia.

Siempre que dejes de lado el rendimiento en climas húmedos, estos son guantes increíblemente capaces. Por muy malo que sea el Polartec Neoshell bajo la lluvia, es increíble en seco. Mantén el exterior seco y la transpirabilidad supera incluso a Gore Infinium pero al mismo tiempo es más cálido. Hay diferentes variaciones de Neoshell, pero la densidad particular que ha elegido Pearl Izumi es más pesada que la que encontrarás en los guantes Infinium de la competencia. Evita por completo que el viento frío afecte el calor interno, pero es lo suficientemente transpirable como para poder usarlo en días en los que otras personas ni siquiera se molestan en ponerse guantes.

Actuación

Cuando miro por la ventana, hace aproximadamente 10 ° C / 50 ° F, está nublado, y lo llamaría el clima perfecto para estos guantes, pero es solo una pequeña porción de su capacidad. Mientras fue un día seco, estuve contento con los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell cuando la temperatura es tan baja como 5C / 41F. Al mismo tiempo, también me ha gustado usar estos guantes en recorridos rápidos cuando hace sol y 20C / 68F. Es una gama enorme y eso es lo que hace que estos guantes realmente brillen.

También es solo una parte de la historia en términos de lo que me gusta de los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell. La otra mitad es que me encanta el ajuste y la sensación. Una gran parte de esto se debe a la elasticidad de Neoshell, pero también a la sensación y el ajuste de la barra. De ellos, empezaré con el ajuste porque es fácil. Estoy casi en la línea divisoria entre pequeña y mediana empresa para cada empresa. En este caso, mi talla pequeña mide 0,2 cm, pero en lugar de ser molestamente ajustada, la talla pequeña es exactamente la correcta.

Aparte del ajuste, me encanta la sensación en la barra con estos guantes. Casi siempre encuentro que cualquier cosa que agreguen las empresas de relleno, incluida Pearl Izumi, solo genera un punto de presión. Sin acolchado, el interior de gamuza y vellón AX es suficiente para aliviar el estrés en recorridos largos. Por otro lado, todavía es lo suficientemente delgado como para que parezca que no hay nada entre usted y la cinta de la barra. Son lo suficientemente cálidos como para no ser una buena opción para los días de verano, al menos donde estoy yo, pero se sienten tan bien que a veces los uso para empezar temprano en la mañana.

Veredicto

Como dije, no soy fanático de los guantes que tienen acolchado incorporado. Quiero sentir las barras y quiero guantes que mejoren eso en lugar de quitarlo. Eso limita las opciones disponibles cuando se trata de guantes livianos para la temporada media y ya coloca a los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell por delante del juego. Aunque hay otras opciones. Utilicé guantes de bicicleta de montaña GoreWear Infinium hasta que se me acabaron y también soy un gran admirador de los elegantes guantes Sportful NoRain. Sin embargo, en ambos casos, Polartec Neoshell tiene un rendimiento superior en un rango más amplio de temperaturas.

Lo he dicho un par de veces a lo largo de esta discusión, pero es el uso de Polartec Neoshell lo que define estos guantes Pearl Izumi. Tiene suficiente densidad para soportar un número sorprendentemente bajo en el termómetro cuando sea necesario. Al mismo tiempo, también es lo suficientemente transpirable como para soportar temperaturas mucho más cálidas de lo esperado. Esa versatilidad se ve reforzada aún más por un excelente ajuste, una excelente sensación en la barra y una excelente sensación en contacto con la piel. Añádelos a tu guardarropa para todas las ocasiones en las que puedas prescindir de un par de guantes para climas fríos más extremos. Simplemente no espere un rendimiento táctil estelar en su teléfono y definitivamente no espere que los guantes Pearl Izumi Summit WRX NeoShell resistan la lluvia.