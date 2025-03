Con XC Mountain Bike Racing introduciendo gotas cada vez más grandes, las fuerzas multidireccionales de rocas, raíces, golpes y entrega de energía de los ciclistas para lidiar, los pedales XC reciben una paliza. Los venerables pedales SPD de Shimano han prestado servicio todo el camino desde la década de 1990, y este modelo XTR Race M9100 representa su intento de un pedal basado en XC adecuadamente resistente.

Si bien son pedales de bicicleta de montaña aparentemente, el diseño de doble cara (entre otras razones) significa que los ciclistas de grava e incluso en la carretera los favorecen como una opción versátil de toda la temporada. Probarlos a fines del invierno en el Reino Unido, en todas estas condiciones, debería ponerlos en una paliza adecuada, y muestra por qué han sido una inclusión de mucho tiempo en nuestra guía para los mejores pedales de bicicleta de grava como la mejor opción general.

Diseño y estética

Directamente de su discreto, táctil, 'caja de rock'tled, hay una sensación tranquilizadora para los pedales XTR M9100. Con una estética mínima, todo el acero recubierto de teflón, el eje de acero Chro -moly, los pernos cromados y las fijaciones fuertes, hay poco que esconderse detrás, lo que hace que el mecanizado robusto sea aún más aparente. Claro, esta es XC Racing, que se ha vuelto cada vez más hacia componentes de peso más ligero. Sin embargo, siento que los pedales connotan la seguridad y prefiero tener pedales robustos y todo lo demás. Shimano también coloca 'duradero' antes de 'liviano' en su propaganda, lo cual es tranquilizador.

Se incluyen un par de tacos de acero forjados, cuatro tornillos hexadecimales con enchufes hexadecimales M4 tranquilizadoramente grandes, un par de espaciadores para zapatos más profundamente tratados y un manual de instrucciones sucinto completan el conjunto. La configuración inicial es intuitiva, como suele ser el caso de los productos Shimano. El lado de la unidad y los pedales laterales no transmitidos están claramente indicados. Los pernos M2.5 para ajustar la tensión de recorte se configuran al máximo de la caja, pero encuentro aflojarlos la mayor parte del camino los deja más que lo suficientemente apretados para las tareas de grava si no participa regularmente en sprints. Los tacos tienen una gran cantidad de ajuste a la izquierda y a la derecha, pero Fore/Aft dependerá de sus zapatos. Todo fácil, más para sacarte por la puerta lo antes posible.

Por lo que vale, el eje hueco y el diseño mínimo hacen algunos guiños hacia la reducción de peso. Shimano reclama un peso de 310 gramos por par, y mis escamas domésticas los midieron a 312 gramos. Esto es más considerable que el Crankbros Eggbeater 3, pero para los pedales de grava todavía es bastante ligero.

Actuación

Saliendo de la puerta, esa construcción sólida se traduce en una acción de recorte mecánica característicamente táctil: Click-CLACK-CLUNKmás bien, como los tornillos en las puertas de Helm's Deep para cualquier fanático de Lord of the Rings. Esta acción positiva es buena para las paradas urbanas y comienza a dirigirse a los senderos, pero también es bueno apoyarse cuando se conduce fuera de la carretera.

Mi bicicleta XC es un 29er rígido, lo que significa mucho estampado en los pedales y sin alivio de la suspensión. Girando, girando, rebotando y saltando con conejito alrededor de mis senderos forestales locales, raíces y llenos de giros incómodos, podría girar mi pie tanto como lo permitieran los pedales, usando los pedales mismos para mover mi rueda trasera hacia la izquierda o hacia la derecha. Con frecuencia, podía inclinar mi pie contra los pedales en una esquina sin desabrocharme, con muchos comentarios táctil sobre cuánta presión se aplicar. Todo esto, y mis pies se mantuvieron firmemente unidos hasta que quisiera.

Sin embargo, me perdí una 'jaula' alrededor de los pedales, como los pedales Shimano M8120 XT que normalmente uso. Esto no era tan problemático con XC o zapatos de grava con suela más rígida, pero en mis zapatos MTB de suela flexible podría sentir claramente el cuerpo del pedal presionando en mis pies sobre las protuberancias. La falta de una jaula se convirtió un poco más en un problema en el lodo de invierno, después de poner un pie para el equilibrio; Con una jaula generalmente puedo pedalear después sin recortar completamente, pero Sans-Cage no hay suficiente pedal. Mejoras mejor tu técnica.

La falta de soporte de los pies también fue sutilmente evidente durante los paseos de carretera y grava más largos. Tal vez esto se debió al tiempo extendido en una posición y ángulo de pedal del pie, pero después de dos o tres horas tuve una sensación distinta de la presión de la presión a mitad de pie. Para la adición relativamente pequeña de 95 gramos, el modelo XTR M9120 aborda esta deficiencia y agrega algunos CM de soportes de metal alrededor del cuerpo del pedal.

Tuve muchas oportunidades para probar el reclamo de Shimano de un diseño de “matanza de barro”. Después de unas horas alrededor de la gruesa arcilla de Warwickshire, recortar de vuelta con la subestimación de lodo se vuelve casi imposible. Algunas patadas firmes suelen ser suficientes para liberar lo peor, pero el intrincado mecanismo de recorte tiende a retener el lodo más grueso. Una buena manguera generalmente se deshace de esto fácilmente.

Estos, como la mayoría de la gama SPD Shimano, son muy útiles. El eje de metal completo se eleva firmemente en el cuerpo del pedal, hay distintos pisos de llave para deshacerlos para el servicio, y mi corazón se alegró, ve a ver Torx, no hexadecimal, pernos que mantienen los componentes del pedal juntos. Si bien el período de prueba de unos pocos meses no hizo mucho más que cosméticamente, he ejecutado modelos más antiguos durante décadas sin problemas. Las placas de rascar en cualquier extremo suelen ser las únicas cosas que se deben usar, como se ve aquí.

Valor

El mundo de los pedales livianos sin clip sin clip está bien disputado. En un extremo está el Horizon CS Ti y Hope's Union RC, con ejes de titanio y cuerpos de aleación de aluminio. Los 3s de Eggbeater de Crank Brothers se encuentran entre los más livianos con clips de acero inoxidable simples, pero muy poco soporte de pies. De lo contrario, sus pedales de mazos y dulces tienen más estructura, pero una construcción compuesta y tacos de latón más suaves que comprometen la durabilidad.

En términos de valor, a un PVP de £ 140, el Shimano XTR M9100 socava a casi todos sus competidores, y muy a menudo se venden por más barato además de desempeñarse excelentemente.

Veredicto

Contra otros pedales XC y Gravel sin clip, los Shimano XTR M9100 se destacan como sin sentido, duradero, incluso aburrido. Que logran estar entre los más livianos, más ampliamente adoptados y El mejor valor entre las opciones de nivel superior debe desterrar cualquier preocupación con respecto al estilo.

Son un pedal de caballos de batalla de la mejor manera posible mientras aún tienen un alto rendimiento, y los compradores pueden desaparecer sabiendo que permanecerán apegados en silencio bajo los pies a pesar de que el abuso innumerable les arrojó.