Hutchinson es un recién llegado relativo en el mercado de neumáticos de ciclismo de carretera en los últimos tiempos, pero en realidad tiene una larga historia de neumáticos de carretera de rendimiento y un vías de carretera que se remontan a principios de la década de 2000. Ahora de regreso firmemente en el mercado de neumáticos Road, el Blackbird representa la parte superior de la rango de la oferta de la marca actualmente dirigida directamente al segmento del mercado de neumáticos para bicicletas de carretera. Comenzando la vida haciendo neumáticos para bicicletas en 1890, la compañía todavía hace sus neumáticos en Francia, lo que constituye una gran parte de su herencia.

Disponible en tamaños de 26, 28 y 30c con compatibilidad sin gancho en los últimos dos tamaños, el Blackbird es un neumático moderno de día de carreras diseñado para ser lo suficientemente resistente como para usar en todas las estaciones de las carreras mientras aún se centra en la velocidad. Esto pone en el mismo tipo de clasificación que el Pirelli P Zero Race TLR 4S o Vittoria Corsa Pro Control, pero posiblemente un poco más entre ellos y el Vittoria Corsa Pro. Todavía mantiene un cinturón de protección de pinchazos a diferencia de las opciones de laminación específicas de la contrarreloj y súper rápida, pero eso se suma a la usabilidad y la durabilidad, especialmente en el Reino Unido. Un peso de 285g también ve que es bastante competitivo contra otros neumáticos en esta categoría, con un rendimiento de resistencia a la rodadura es razonable en lugar de destacar, según nuestras propias pruebas de laboratorio.

A £ 62/$ 64 por neumático, ciertamente se encuentra hacia el extremo inferior del espectro de precios, y con buen agarre, resistencia a la rodadura razonable y una durabilidad decente, ofrece una buena relación calidad -precio.

Sipes de hombro relativamente grandes (ranuras) apuntan a agregar tracción adicional en las curvas.

Diseño y especificaciones

Estos negros de Blackbird se construyen principalmente sobre la banda de rodadura 3.0. Se afirma que esta es la banda de rodadura más rápida que ha hecho la compañía, con un rendimiento de energía de 25% de energía de las propiedades de rebote superiores, lo que sugiere que se puede mejorar el uso en superficies rugosas. En nuestras pruebas de resistencia a la rodadura encontramos que el neumático realizó modestamente en una superficie de asfalto lisa, en línea con varios otros neumáticos del día de carrera para todas las estaciones. Hutchinson también reclama una mejora del 75% en la resistencia a la lágrima sobre su compuesto de 11 tormentas, además de presentar 'dureza optimizada'. La marca afirma que esto ayuda a lograr un equilibrio entre la capacidad de respuesta y la durabilidad, supongo que permitir una deformación pero mantener una forma consistente al arrinconarse con fuerza. La banda de rodadura también es un 15% más amplia que antes para una tracción mejorada cuando se banca fuertemente durante las curvas.

Otro material nuevo utilizado para estos neumáticos es la carcasa rápida que se encuentra debajo de la banda de rodadura y es visible a lo largo de la pared lateral. Es una carcasa de 127 TPI que envuelve el cordón para tres capas en el costado para protección, y dos en la parte superior para una resistencia de rodadura reducida. Esto se une a la tira de refuerzo de poliamida para la protección de punción. Hutchinson afirma una reducción del 10% en la resistencia a la rodadura en comparación con las tecnologías anteriores, con una mayor deformación y presiones de neumáticos más bajas las razones declaradas para esto.

¿Qué es TPI?

En cuanto al tamaño, el neumático está disponible en tres tamaños, 26, 38 y 30 mm de ancho. Solo los 28 y 30c son compatibles sin gancho, mientras que todos son sin tubo o tubos capaces. Un peso reclamado de 290 g para el 28c en realidad viene en fraccionalmente debajo de mis escalas a 285 g, lo que en realidad lo hace más ligero que algunas ofertas específicas del día de la carrera que hemos tenido en la prueba. En cuanto al color, existe la opción negra estándar, así como la opción de pared de bronceado que es más un color de goma.

El Blackbird de Hutchinson fue fiel al tamaño, lo que ayuda si está al límite de capacidad.

Actuación

Al igual que con todas las revisiones de neumáticos, el primer puerto de escala los está ajustando a un par de ruedas. El Blackbird Hutchinson fue impresionantemente fácil a este respecto, montando en las llantas con una fuerza adicional limitada requerida, y bombeando y sellando muy bien con una bomba de pista. En las llantas de prueba, un par de Shimano 105 WH-RS710 C46 TLS con un ancho interno y de 28 mm externo de 21 mm, los neumáticos aparecieron en los 28 mm anunciados. Son direccionales, así que asegúrese de encajarlos de la manera correcta.

Hutchinson afirma que esto es un neumático del día de la carrera, pero con suficiente durabilidad para sobrevivir a varios riesgos de punción, aunque ciertamente no es un neumático de carretera. Llevándolos en una variedad de caminos de calidad de superficie variable, los neumáticos pasan bastante bien sobre superficies más ásperas. Es difícil cuantificar cualquier sensación de esta manera en los datos reales, pero Hutchinson afirma que el neumático fue diseñado para ofrecer una buena deformación sobre las superficies de la carretera para ayudar en una mejor resistencia a la rodadura. Usando mi presión delantera y trasera 80/85 regular, diría que los Blackbirds se sintieron bastante flexibles, más en línea con una opción TPI más alta como el Vittoria Corsa Pro Control que su TPI 127 sugeriría. Estos son ciertamente un buen neumático para más superficies de carreteras rotas, como carriles alrededor del campo del Reino Unido.

La opción TanWall, que probablemente demostrará ser popular, es más una chicle que otras opciones.

En nuestras propias pruebas de resistencia a la rodadura, los Blackbirds se desempeñaron modestamente contra la competencia, llegando en el medio de la manada, pero cerca de algunas opciones de competencia de World Tour. No fueron un partido para la gama Continental GP5000, pero estaban cerca de varias opciones de neumáticos para todo clima del día de la carrera, mientras que estaban en el final más competitivo del espectro de precios. Sin embargo, nuestras pruebas se realizaron utilizando un rodillo de asfalto bastante suave, por lo que no se probó el rendimiento en superficies más ásperas (¡habríamos necesitado realizar otro día completo de pruebas para eso!). Con una camacera más suave, ciertamente no son tan rociadas como el GP5000 notablemente más rápido como TR, que son excepcionalmente rápidos para un neumático de todas las sábanas, pero se sintieron mejor que los gustos de Pirelli P Zero Race TLR 4S.

Sin embargo, la velocidad no se trata de resistencia a la rodadura, ya que las curvas son otra área muy importante para el rendimiento. Los Blackbirds me impresionaron agradablemente cuando se trataba de esta métrica, con ellos sintiéndose espantados tanto en las carreteras secas como en las carreteras húmedas con una mezcla de agua estancada y aguanieve con hielo. No estaba atrapando estas montañas cargadas de cambio europeo, pero para esquinas y curvas apretadas de alta velocidad, nunca hubo situaciones en las que los neumáticos se sintieron asustados. Esto también se tradujo en el rendimiento de las pendientes pronunciadas de la silla de montar donde estaba presente el deslizamiento de la rueda cero incluso en condiciones de cadencia húmeda y baja. Una vez más, es difícil cuantificar directamente contra otros neumáticos, pero los mirlos no dan confianza de ninguna manera, y en la humedad inspiran un poco más que muchas alternativas.

Por supuesto, para ir rápido, necesitas un neumático que permanezca inflado, y para el uso del Reino Unido, los riesgos punzantes son un enemigo común para los ciclistas de la carretera. Los Blackbirds cuentan con un cinturón de protección de pinchazos, así como una banda de rodadura de grosor razonable. No hice todo lo posible para perforar intencionalmente los neumáticos, sin embargo, monté tantos carriles recortados de cobertura como pude y montar en la cuneta de algunas carreteras más ocupadas donde los escombros se acumulan. A través de todas esas pruebas, no ha habido metralla que haya penetrado en los neumáticos, y la banda de rodadura busca estar muy bien. Hutchinson afirma una vida útil de 4000 km, sin embargo, no se menciona si ese es el frente o trasero, ya que la parte trasera tiende a desgastarse mucho más rápido que el frente. La resistencia a la punción también disminuye a medida que la banda de rodadura se desgasta. Mi única preocupación sobre los Blackbirds es la protección limitada de la pared lateral. La banda de rodadura se ha extendido aún más y otra capa de esa carcasa de 127 TPI se usa en los lados, pero los impactos de la pared lateral podrían ser un punto débil. Sin embargo, este es un neumático del día de la carrera, por lo que se espera ver alguna reducción en la protección de pinchazos y ciertamente están mejor equipados para lidiar con eso incluso más que el Vittoria Corsa Pro Control de toda la temporada.

El peso es otra área clave para los neumáticos de rendimiento del día de la carrera. Al estar al final de una masa giratoria, el peso tiene un mayor impacto en la capacidad de acelerar y desacelerar la rueda. A 285 g por neumático, los Blackbirds son en realidad muy competitivos. Solo los neumáticos del día de carrera más rápido con protección de punción casi cero son más ligeras, con muchos neumáticos enfocados de manera similar que agregan 10-30 g por neumáticos al peso. Cuando aceleran las inclinaciones más pronunciadas, no son lo suficientemente ligeros como para sentir una diferencia real, pero no se sienten lentos en este terreno a diferencia de algunos neumáticos de invierno de servicio más pesado que he probado. Ciertamente es un punto a su favor como una oferta de neumáticos para el día de la carrera.

Valor

A £ 62 por neumático, los Blackbirds de Hutchinson llegan a un precio bastante razonable para un neumático de día de carrera. Los gustos de Continental, Vittoria y Pirelli son una buena parte más cara. Sin embargo, el precio no es la única consideración cuando se trata de valor, el rendimiento de ese costo es lo que importa.

Los gustos de Vittoria Corsa Pro Control son más caros, más pesados ​​y más lentos, lo mismo con el Pirelli P Zero Race TLR 4S. Los Blackbirds también funcionan de manera muy similar al Schwalbe Pro One Tle y Goodyear Eagle F1 R, mientras que son un poco más baratos y más ligeros. En cuanto a agarre, también diría que superan todos los neumáticos antes mencionados en condiciones secas y húmedas. El Continental GP5000 como TR es tan adherente y un rollito un poco más rápido, sin embargo, es significativamente más pesado y 50% más caro.

El mayor competidor de los Blackbirds es el S-Works Turbo 2Br T2/T5 especializado que lo socava en el precio y el rodar más rápido, pero no puedo comentar sobre el agarre o la durabilidad.

En general, los Blackbirds de Hutchinson son una oferta de valor razonable. No son los mejores, pero están allí para la combinación de resistencia a la rodadura, peso y agarre.

La banda de rodadura se ha extendido más alrededor del cadáver para un mayor agarre en las curvas.

Veredicto

Los neumáticos Hutchinson Blackbird son un neumático de rendimiento bastante sólido en general. Las características sobresalientes son el bajo peso general para un neumático para el día de la carrera para todo clima que presenta una prueba específica de punción y un agarre impresionante tanto en las condiciones secas como en las húmedas. Hay protección de punción potencialmente limitada en comparación con algunos neumáticos especificados de manera similar, pero hasta ahora las pruebas aún no han producido ningún pinchazo.

En cuanto a la resistencia a la rodadura, los neumáticos son decentes, pero no impresionantes, ciertamente no en una superficie de carretera más suave. Sin embargo, se sienten impresionantemente flexibles en las carreteras más duras. También aprecio lo fácil que son encajar e inflar. Todo esto también viene a una buena relación calidad -precio, aunque no liderando la clase. Sin embargo, una caída notable es el rango de tamaño limitado que se ofrece, con 30c que se está volviendo un poco anticuado a medida que más bicicletas y ruedas se mueven a 32C+ espacio libre.