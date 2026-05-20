Eligiendo lo mejor neumático de bicicleta de grava puede ser un punto de inflexión absoluto en su experiencia de conducción, inspirando confianza (o no) y, a veces, incluso marcando la diferencia entre montar en bicicleta y caminar. El Pirelli Cinturato Gravel S se encuentra en el extremo más agresivo del espectro de neumáticos para grava y se centra sin disculpas en la tracción en lugar de la velocidad, diseñado para mantener el agarre cuando el camino se pone embarrado.

Probé los neumáticos en un tamaño de 700x45c, en lo que ha sido uno de los inviernos más húmedos jamás registrados. De enero a marzo, he viajado principalmente por caminos de herradura y senderos especialmente construidos alrededor de Bristol (conocido por su barro arcilloso pegajoso), así como en un viaje de 3 días en bicicleta por las Tierras Altas de Escocia. Con una cantidad decente de millas necesarias para llegar a los senderos en Bristol, las condiciones de prueba resaltaron los compromisos y fortalezas del Cinturato Gravel S y, finalmente, me encontré conduciendo donde antes podría haber hecho un trompo y tuve que caminar.





Las orejetas grandes, muy espaciadas y muy angulares se enganchan bien y no se aferran a la pendiente.

Diseño y Estética

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El Pirelli Cinturato Gravel S es el neumático de rodadura más lento en la gama de grava, pero también es el más agresivo en barro y uno de los neumáticos para bicicletas de grava más gruesos que existen. En una gama de gravel que incluye el Cinturato Gravel H de rodadura más rápida para condiciones duras y secas, el Gravel M para terreno mixto y el Gravel RC centrado en la carrera, el Gravel S es definitivamente el especialista en barro. Estos son los neumáticos que se usan para senderos anegados en un invierno húmedo como el que hemos experimentado recientemente en el Reino Unido, muy parecido al Vittoria T90 que también probamos recientemente.

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La Gravel S presenta perillas centrales gruesas y muy espaciadas, combinadas con tacos laterales agresivos que casi se desvían del territorio de la bicicleta de montaña. La intención del diseño es clara; Excave en terreno blando, elimine el barro y proporcione estabilidad cuando las condiciones son más resbaladizas.

Pirelli afirma que el neumático prioriza “el control y la seguridad en todas las condiciones”, y eso es evidente en la resistente construcción del neumático. El compuesto Speedgrip, compartido en gran parte de su gama todoterreno, tiene como objetivo equilibrar el agarre con la durabilidad y la resistencia a los pinchazos, en lugar de perseguir la velocidad de rodadura absoluta. La carcasa TechWALL reforzada está construida alrededor de un tejido de 60TPI, lo que agrega una capa adicional de protección y le da al neumático una sensación claramente resistente en la mano.

La compensación aquí es, por supuesto, el peso. La versión de 45 mm pesa aproximadamente 570 g, lo que la sitúa en el lado más pesado de la escala. Sin embargo, no son muy diferentes del igualmente resistente Vittoria Terreno T90 con 544 g, o del Schwalbe G-One Ultrabite con engranajes de barro, pero ahora descontinuado con 530 g.

El neumático es compatible sin cámara y sin gancho, y monté el par de 45 mm en un juego de ruedas Hunt 4 Season Gravel en mi Fairlight Secan (que tiene espacio libre para 50 mm en ruedas de 700c). En términos de apariencia, los neumáticos son absolutamente resistentes. Los muros de goma definitivamente hicieron que mi Secan pareciera un caballo de batalla más robusto que un corredor de grava resbaladizo, pero ese es el tipo de confiabilidad que quiero cuando afronto el barro arcilloso resbaladizo alrededor de Bristol.





Incluso ante el mejor desastre de Bristol, aguantaron muy bien.

Actuación

Al vivir en la ciudad, mi conducción todoterreno suele comenzar con al menos 30 minutos en asfalto, por lo que mi primera experiencia con la Gravel S fue de arrastre. La combinación de tacos grandes y una carcasa resistente crea un retraso, lo que recuerda que no fueron diseñados pensando en el asfalto liso, y ciertamente me acordé de esta elección de neumáticos en recorridos grupales con secciones importantes de asfalto. En comparación con opciones de rodadura más rápidas como el Cinturato Gravel H, o algo más atrevido como el Schwalbe G-One RS, definitivamente notarás que empujas más fuerte.

Pero en el momento en que entré en mis descuidados senderos locales, la historia cambió por completo.

En el transcurso de las pruebas de enero a marzo, el Gravel S demostró ser un neumático que inspira confianza una vez que se aplicó fuera de la carretera. Desde el barro hasta los tobillos hasta las resbaladizas subidas de piedra caliza e incluso los circuitos XC en el centro del sendero, los neumáticos brindaron constantemente una tracción impresionante, lo que me hizo conducir con confianza.

En secciones planas pero embarradas, pude atravesar atolladeros que normalmente me hacían dar vueltas. En un lugar pantanoso en particular, pude atravesarlo con tanta facilidad que giré mi bicicleta para pasar sobre él unas cuantas veces más con asombro. Los altos tacos centrales se hunden profundamente, lo que te permite mantener el impulso cuando los neumáticos menos agresivos podrían patinar. También encontré que tenían mucho agarre en las curvas y sentí que tenía el control gracias a los pronunciados tacos de los hombros.

Como lo describe Pirelli, esa sensación de seguridad es posiblemente el PVU del Gravel S. En condiciones de conducción invernal descuidadas, donde la tracción puede ser impredecible, los neumáticos ofrecen un impulso de confianza que me animó a conducir de forma más agresiva, o al menos a no preocuparme por resbalar. El descenso por senderos embarrados se sintió controlado y el agarre fue confiable incluso en piedra caliza húmeda. El dibujo de la banda de rodadura es excelente para eliminar el barro y nunca pareció haber acumulación.

Usé los neumáticos sin cámara a alrededor de 35-40 psi, lo que proporcionó una conducción suave en caminos de herradura accidentados sin mucha vibración en el sendero. La configuración sin cámara fue bastante sencilla y, después de calentar los neumáticos junto al radiador, pude asentarlos con una bomba sin cámara en el primer intento. Hubo una fuga lenta después de la configuración inicial y encontré el neumático pinchado después de unos días sin montar, pero ahora parece que se han sellado bien y no he tenido problemas desde entonces.

Gracias a su dura composición, la Gravel S es impresionantemente resistente. Si bien las condiciones del terreno fueron mucho más desafiantes en Bristol que en las Highlands (en cuanto a barro), el neumático robusto resistió bien en la grava escocesa gruesa. No ha habido pinchazos con los que lidiar durante tres meses de conducción invernal y la banda de rodadura muestra pocos signos de desgaste prematuro.

Al igual que con la lentitud, el peso sigue siendo otro compromiso con el Cinturato Gravel S. Una excelente protección y agarre conlleva una sensación general más pesada, y los ciclistas que persiguen velocidades rápidas deberían buscar en otra parte. Pero, en última instancia, estos neumáticos ofrecen exactamente lo que prometen: agarre y control que inspiran confianza en malas condiciones. Si buscas algo que te ayude a atravesar el barro invernal, el Gravel S convierte lo que de otro modo sería un paseo tentativo en algo mucho más agradable.





Incluso completamente cargados, eran compañeros fiables para una excursión en bicicleta.

Valor

Aproximadamente al mismo precio que neumáticos con tacos similares como el Schwalbe G-One RX o el WTB Resolute, el Pirelli Cinturato Gravel S se ubica directamente en el centro del soporte de neumáticos de grava centrados en el barro. Donde sobresale es su confiabilidad. Después de tres meses de invierno rodando sobre neumáticos, no hubo pinchazos ni desgaste prematuro. Si alguna vez has intentado reparar un pinchazo a bajas temperaturas mientras tú y tu bicicleta están cubiertos de barro, sabrás lo importante que es esta durabilidad.

Estos no son neumáticos para grava rápida y dura ni para nada en el que pases demasiado tiempo sobre asfalto. Hay opciones mucho mejores que ruedan más rápido, como el Pirelli Cinturato Gravel H, por ejemplo. Si andar en invierno significa barro, terreno impredecible y senderos descuidados, la Gravel S ofrece un equilibrio convincente entre agarre y control.

Veredicto

El Pirelli Cinturato Gravel S no es un neumático para perseguir la velocidad, pero también por eso funciona tan bien. Sobre asfalto, no se puede negar que es lento y lento. Pero apunte hacia un poco de barro y la historia cambia por completo. Los tacos gruesos, la carcasa resistente y el amplio espacio entre la banda de rodadura dan como resultado una tracción excelente y una conducción tranquilizadora cuando las cosas son impredecibles.

A lo largo de meses de andar por senderos llenos de arcilla, estos neumáticos me dieron un impulso de confianza que me hizo buscar mi bicicleta de gravel en los días más húmedos. Pero a medida que las cosas se secan un poco, espero volver a ponerme algo un poco más resbaladizo.