Es posible que los días se estén alargando poco a poco en el hemisferio norte, pero el invierno todavía está verdaderamente aquí. Como tal, mis pruebas de culotte (y kit) de invierno continúan a buen ritmo.

Esta semana, los culottes con tirantes POC Thermal Cargo están bajo el microscopio. POC es una marca sueca que diseña equipamiento para ciclismo pero también equipamiento y ropa para deportes de nieve.

El culote largo con tirantes POC Thermal Cargo es una de un par de opciones en la gama de la marca, la otra es el culote largo Essential Road Thermal de menor precio, que aún no he tenido la oportunidad de probar.

Los culottes con tirantes en cuestión son unos culottes con tirantes cálidos de invierno que están disponibles tanto en versión para hombre como para mujer. Una tarjeta de presentación clave, como lo demuestra el nombre del modelo, es el bolsillo Cargo en cada muslo, que proporciona espacio de almacenamiento adicional. En general, son actualmente las mejores mallas cargo de invierno que he probado, pero no necesariamente las mejores mallas con tirantes en general.

Los culottes con tirantes POC Thermal Cargo tienen un precio de £ 270 / $ 300 / € 290, por lo que se encuentran en el extremo superior del mercado en cuanto al precio y, afortunadamente, dado el precio, cuentan con los detalles técnicos que desea ver en un buen culotte con tirantes; Membrana resistente al viento/impermeable, revestimiento DWR, acogedor respaldo de lana y un panel reflectante sólido.

También puedes consultar nuestra guía de los mejores culottes con tirantes de invierno, que presenta una amplia gama de los mejores culottes con tirantes. Debería haber algo para ti, sin importar qué tipo de conducción hagas.

Diseño y Estética

Cada muslo tiene un bolsillo cargo espacioso.

Estos culottes POC Thermal Crgo vienen en una opción de color, 'Negro uranio', que siempre es bueno para un culote con tirantes de invierno, ya que oculta todo tipo de salpicaduras y suciedad de la carretera. La marca es mínima y las mallas cuentan con una única marca reflectante “POC” en la pierna izquierda.

Fabricados en Albania, los culottes con tirantes, como la mayoría de los conjuntos de ciclismo, utilizan una mezcla de poliéster, elastano y poliamida. El interior está completamente forrado con un suave forro polar, especialmente agradable al ponerse el culote; Te sientes preparado para afrontar el frío desde el principio. El forro polar termina en los tirantes de malla del peto y en el panel superior trasero. La parte trasera de la pantorrilla izquierda también está cubierta por un gran trozo de tela reflectante. Es muy brillante cuando la luz incide desde atrás y mucho más de lo habitual pasando a no reflejar la reflectividad que tienen algunas prendas.

Hay una gamuza de color verde brillante 'Vital VPDS' que no me ha dado ningún problema, aunque me llevo bien con la mayoría de las gamuzas. A menos que algo esté muy mal, tiendo a sentirme cómodo. El grosor de la gamuza puede ser notable a veces si estás usando un equipo nuevo. Si bien la almohadilla Vital es lujosa y suave, no causó ningún problema.

Estos son, si aún no lo has descubierto, culottes tipo cargo, y hay un bolsillo tipo cargo en cada pierna. Los bolsillos están hechos de paneles de malla cosidos y brindan un ajuste cómodo para geles, herramientas múltiples, teléfono, etc., si desea algo de espacio de almacenamiento adicional.

En cuanto al ajuste, no he tenido ningún problema con las mallas y últimamente he probado más de 20 pares de mallas con tirantes. Son fieles al tamaño; Siempre uso una talla pequeña en mallas (hasta este punto) y el POC pequeño me queda bien. Hay mucha longitud en la pierna sin que llegue demasiado lejos. Tampoco ha habido abultamientos o tirantez detrás de la rodilla, un punto clave para mí y que nunca es muy agradable al pedalear.

El corte general es un poco más relajado, más que algo como los culottes con tirantes Rapha Pro Team. No son holgados ni mucho menos, pero tienen un poco más de espacio y algunas arrugas por el ajuste en la parte delantera de las piernas.

El culotte con tirantes está forrado con un suave y cómodo forro polar, las elegantes costuras planas también ayudan

Actuación

El culotte largo con tirantes Thermal Cargo soportará lo peor que les pueda deparar el invierno.

El rendimiento del culotte ha sido muy bueno durante las pruebas. En primer lugar, la eficiencia térmica. Estas medias me han mantenido abrigada y cómoda hasta congelarme. El calor (o la falta de él) no es un problema. Un recorrido de tres horas a baja intensidad en estas condiciones no los elimina en absoluto, y parecen evitar que los fuertes vientos te enfríen en descensos más largos. El forro polar en el interior ciertamente mantiene las cosas calientes; en todo caso, le advertiría que no los use por encima de los 10 ° C / 50 ° F, ya que puede comenzar a sentirse incómodo y cómodo; sin embargo, todos somos diferentes.

En mi opinión, ningún culotte con tirantes es totalmente impermeable. Actualmente estoy probando zapatos como la nueva bota de invierno Sidi Nix, así como culottes sin guardabarros delantero y me han golpeado con abundante agua y spray en todos mis viajes recientes. Si estás bajo un fuerte aguacero durante un período prolongado de conducción, sus defensas probablemente se romperán, pero pueden soportar una buena cantidad de agua y rocío.

Dos cosas que personalmente cambiaría son las finas correas del peto y las “aberturas para fundas de almohada” en la parte superior de los bolsillos cargo. Los tirantes del peto, aunque perfectamente funcionales, son finos. Me resulta más cómodo un tirante más ancho y, a veces, más grueso, como los que se encuentran en el culote largo Attaquer Race.

En segundo lugar están las aberturas de los bolsillos de carga. Se doblan en la parte superior y no están cosidos, como la abertura de una funda de almohada. POC afirma que esto ayuda a mantener las pertenencias seguras, pero encuentro que están lo suficientemente ajustadas como para que cuando alcances una para agarrar algo, al sacar la mano nuevamente, el material se doble sobre sí mismo, se amontone y parezca desordenado. Es el tipo de cosas que me molestan porque parecen un poco desordenadas.

Si le ayuda a tomar una decisión de compra, diría que hay mallas con un ajuste, corte y apariencia más elegantes que ofrecen calidez y protección similares. Dos buenos ejemplos son los culottes largos de invierno MAAP Apex y Rapha Pro Team, pero no tienen bolsillos. Los culottes de invierno premium con bolsillos cargo son un poco más escasos, pero si eso es lo que quieres, estarás satisfecho. Serán un excelente par de mallas de invierno que te permitirán hacer cualquier cosa que quieras hacer con ellas.

Supongo que se trata de un lazo para colgar en el cuello, algo que no había visto antes en un par de medias.

Valor

Una perspectiva un poco complicada, ya que no estoy seguro de que las mallas POC Thermal Cargo ofrezcan una excelente relación calidad-precio. Son caros: £270 / $300 / €290. Esto está a la par con algunos de los culottes con tirantes más caros que existen.

Son un poco más que las mallas Rapha Pro Team Winter antes mencionadas, que prefiero por su calidez, estilo y ajuste. Combinan con las mallas para mayor comodidad y calidez, pero lucen muy bien mientras lo hacen y tienen mejores tirantes.

El culote tampoco está a la altura del culote Nalini Ergo X Warm, que ofrece una protección fantástica con un ajuste increíblemente cómodo. No siento un millón de dólares en ellos y por el dinero sólo quiero un poco… más.

Hay un gran panel reflectante en la parte trasera de la pierna izquierda que ayuda a la visibilidad.

Veredicto

Las mallas térmicas de carga POC son un buen conjunto de mallas con tirantes de carga. Son cálidos, cómodos y duraderos. Si deseas unos culottes cálidos de invierno con dos bolsillos cargo, esta es una muy buena opción que no te defraudará. Pero creo que puedes tener la misma calidez y comodidad por menos dinero en otros lugares si renuncias a la necesidad de bolsillos.