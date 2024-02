Mientras escribía el Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. guía del comprador, generalmente me centré en cómo manejar el clima que duró todo el día. Cuando la gente busca una chaqueta de ciclismo de invierno, supongo que es porque buscan mantenerse abrigados en paseos fríos. Sin embargo, mientras escribo esto, el noroeste del Pacífico ha experimentado un cambio repentino de temperatura.

En el transcurso de una semana hemos pasado de una tormenta de hielo a días soleados y un clima relativamente cálido. Las cosas se mueven y cambian todos los días, y el invierno seguramente regresará en cualquier momento, pero se deja entrever el inminente cambio de estaciones. También destacó la necesidad de una chaqueta que se adapte a las temporadas intermedia y media. La chaqueta Santini Adapt Shell es una de las pocas opciones diseñadas exactamente para este caso de uso.

Esta categoría de chaqueta es en realidad sólo una chaqueta en términos muy amplios, pero satisface una necesidad. Cuando has pasado los últimos días revisando obsesivamente la aplicación del tiempo en tu teléfono y todavía no estás seguro de qué tiempo traerá, ahí es donde encaja. Tampoco es único en su diseño.

Castelli, Sportful y Le Col tienen opciones competitivas y la forma está algo establecida. En la mayoría de los casos, se comienza con un tejido resistente al agua y al viento que luego se combina con mangas cortas. Sin embargo, Santini tiene un pequeño cambio en la fórmula y la marca incluye un par de calentadores de brazos a juego. Es un empaque inteligente, pero ¿es la opción correcta para usted? Pasé algún tiempo probando y ahora estoy listo para compartir lo que encontré. Continúe leyendo si necesita una solución para conducir en condiciones climáticas frescas y que cambian rápidamente.

Se incluyen calentadores de brazos a juego.

Diseño y estética

En cierto modo, el diseño de la chaqueta Santini Adapt Shell es bastante simple. Casi toda la chaqueta es de tejido Polartec Neoshell. También podría ser Polartec Power Shield, pero hablaremos de eso más adelante. Tanto Power Shield como Neoshell son muy elásticos, bloquean completamente el viento y tienen una columna de agua de 10.000 mm o 20.000 mm. Sin ser demasiado técnico, ambos son la respuesta Polartec a los tejidos impermeables y transpirables, lo que también los convierte en las principales opciones para los tejidos softshell impermeables y transpirables.

En el caso de Santini, el tejido principal se combina con costuras selladas y un corte alto. Cualquiera que haya visto alguna vez algo de la competencia debería reconocer el corte, ya que es bastante popular en este segmento. Eso incluye el torso largo pero también la longitud del brazo que recuerda a una camiseta aerodinámica, la cola larga y el cuello alto que siempre parece ser una característica.

En este caso, Santini adopta ese cuello alto que significa una doble capa de tejido Polartec. Aunque la cara interior de los tejidos Polartec es cómoda para la piel, la exterior es un poco más suave. El uso de una doble capa permite que el material más suave se asiente contra la piel.

Lo que no encontrarás en el cuello es una cremallera. En cambio, Santini especifica una cremallera grande que es menos probable que se enganche. Además del gran mecanismo de cremallera, también es resistente al agua y tiene una cremallera doble con una gran lengüeta de metal. No hay cremallera ni solapa de protección en la base, pero encontrará que el borde redondeado de la cremallera continúa lo suficiente más allá del final de los dientes para proteger la ropa. La parte metálica más baja de la cremallera también es redondeada y lisa para proteger la ropa cuando está parcialmente abierta.

Para rematar la parte más baja de la chaqueta Adapt, Santini utiliza un simple trozo de elástico. El interior del elástico también contribuye a mantener la chaqueta en su lugar con el uso liberal de material de agarre de silicona. La ayuda final proviene de un panel adicional en la parte trasera que agrega material adicional para administrar bolsillos llenos.

Los bolsillos en sí tienen una configuración estándar de tres bolsillos. Para ayudar al material adicional ya mencionado en la cola caída está la naturaleza altamente elástica del tejido Polartec más los bordes elásticos en la parte superior de los bolsillos. El bolsillo central tiene un orificio de drenaje aunque, curiosamente, los bolsillos laterales no. También hay un bolsillo para objetos de valor en el que cabe fácilmente un teléfono inteligente grande.

Muchos de estos detalles son bastante similares a otras opciones que existen. Lo que hace único al diseño de Santini es cómo la marca maneja los brazos. Comenzando en los hombros, el corte es bastante cuadrado y hay un gran logo de goma blanco que llega hasta la costura del hombro izquierdo. A medida que avanza hasta el final de las mangas cortas, encontrará “tejido termopolar cortado sin rematar revestido con una capa de poliuretano resistente al agua”. Es decir, una banda pesada con un interior de vellón que termina justo antes del pliegue del codo.

Pero como dicen en la televisión, hay más. La chaqueta viene en una bolsa con cremallera de bastante alta calidad hecha del mismo tejido. Dentro del bolso encontrarás la chaqueta, pero también encontrarás un par de calentadores para los brazos. Los calentadores combinan con el diseño de la chaqueta utilizando los mismos materiales. Santini no hace que este detalle sea fácil de encontrar y tu única pista es si miras el vídeo en la página del producto. Sin embargo, te aseguro que son parte de la compra.

Actuación

Hice referencia a esto al describir la tela, pero mi experiencia con la chaqueta Santini Adapt Shell es un poco extraña. He tenido esta chaqueta durante más de un año y la he probado durante varias temporadas intermedias. Lo curioso es que tengo una versión de esta chaqueta que no puedes comprar, al menos no todavía.

La historia detrás de esto comienza con mi exploración de cómo Las prohibiciones de PFC cambiarán la cara de todas las prendas impermeables . Después de profundizar en esos detalles, recibí un aviso de que Polartec tenía un nuevo tejido en camino que no contenía PFC y salté al teléfono. Tuve la oportunidad de discutir todos los detalles sobre el nuevo tejido, llamado Polartec Power Shield, pero también tuve la oportunidad de aprender cuán lento se mueve la industria de la confección. En aquel momento nadie tenía disponible nada que utilizara la última tecnología y llevó un tiempo, pero la primera marca en empezar a utilizarlo fue Santini.

Mi versión de la chaqueta Santini Adapt Shell usa Power Shield, pero en este momento no puedes comprar lo mismo. Actualmente, la versión que puedes comprar usa Polartec Neoshell y eso es algo bueno. La razón por la que no se puede comprar la última versión sin PFAS de la chaqueta Santini tiene que ver con la sostenibilidad, y yo diría que se trata del aspecto más importante de la sostenibilidad.

Una de las cosas más sostenibles que puedes hacer es seguir usando lo que tienes y eso es lo que está haciendo Santini. Santini ya no fabrica la chaqueta Santini Adapt Shell con Neoshell, pero no sería sostenible desechar los productos existentes. En cambio, la marca introducirá gradualmente el nuevo material a medida que el stock existente disminuya. El único inconveniente es que deja a los clientes y a los críticos en una situación complicada. ¿Deberías comprar esta chaqueta ahora? ¿O estás esperando la próxima versión?

Polartec Neoshield y Power Shield no son notablemente diferentes

Para responder a esa pregunta, he estado haciendo lo que hago y probando diferentes opciones. Sportful usa Neoshell en la chaqueta de manga corta Fiandre Pro de la competencia y es una chaqueta en la que he pasado bastante tiempo. También dediqué tiempo a probar el último Power Shield en un par de piezas de Le Col. Lo que encontré, para bien o para mal, es que en realidad no es tan importante si tienes Neoshell o Power Shield en tu versión de la chaqueta Santini.

No sé si a Polartec le alegrará oír eso, pero es realmente un triunfo. Los PFC se utilizaron ampliamente porque funcionan. Alejarnos de ellos y brindar la misma experiencia de usuario es un triunfo de la ingeniería. Lo único que es un poco tosco es que la hoja de especificaciones de Power Shield dice que es dos veces más transpirable y dos veces más impermeable.

En ese punto es donde tengo que estar en desacuerdo. O, al menos, establezca expectativas razonables. Estoy seguro de que no está sucediendo nada gracioso, pero como usuario, no puedes notar la diferencia. Si rocía agua sobre telas Polartec, el agua formará gotas y se escurrirá. Parecen ser impermeables y pasan pruebas de columna de agua, pero una lluvia sostenida abrumará el exterior y comenzará a saturarse. Esto es cierto tanto con Neoshell como con Power Shield y si se tratara de una chaqueta impermeable, diría que fue un problema grave. Sin embargo, con una chaqueta de manga corta no hay problema.

Esta es también más o menos la misma experiencia que obtendrá con otros productos de la competencia. Castelli afirma que la Gabba RoS 2 es impermeable, pero esa chaqueta usa Gore-Tex Infinium, que sólo es resistente al viento, no al agua. Luego está la chaqueta Sportful Fiandre Pro que ya mencioné usa Neoshell y la Le Col Pro All-Weather usa Power Shield. Todas estas chaquetas tienen precios similares y niveles similares de rendimiento contra la lluvia.

Volviendo a llevar la conversación a la chaqueta Santini Adapt Shell, es perfecta para momentos en los que está mayormente seco y un poco de frío. Cuando salgo por la mañana y hace un poco de frío, el efecto cortavientos marca una gran diferencia. Lo mismo ocurre con un paseo por la tarde en invierno si hay sol, pero aún así hace más frío de lo que soportará la ropa de verano. Si llueve ligeramente de forma intermitente durante todo el día, tampoco hay problema. Lo que hace que valga la pena elegir el Santini en comparación con otras opciones se reduce a los detalles y al embalaje inteligente.

Más que nada, la carcasa Santini Adapt es una opción acogedora. Es lo suficientemente ajustado como para sentirlo ajustado, pero el corte es un poco más generoso que mis camisetas de verano. El puño de vellón en el codo se siente genial al igual que el cuello alto y suave. Me encanta que tiene una cremallera de doble dirección, por lo que puedes dejar entrar un poco de aire desde la parte inferior si hace mucho calor, y el uso de un extremo redondeado en la cremallera muestra una excelente atención al detalle.

Por supuesto, también soy un fanático constante de los bolsillos grandes y bonitos. Quiero que se lo traguen todo sin moverse y Santini tiene una ventaja real con el diseño utilizado. La cintura elástica simple con agarre de silicona más los bolsillos grandes hacen un gran trabajo al decir que se pueden poner incluso cuando están llenos y el bolsillo con cremallera es lo suficientemente grande como para sostener mi Pixel 8 pro. Puede que ese teléfono sea resistente al agua, pero todavía me pongo nervioso y quiero protegerlo. He pasado algún tiempo diciendo que no creo que la tela Polartec sea totalmente impermeable, pero ciertamente es suficiente para mantener un teléfono resistente al agua a salvo de las salpicaduras de la carretera.

Luego están los calentadores de brazos incluidos. Para algunas personas esto será un truco que no forma parte de la decisión de compra. Si ese es usted, entonces la competencia generalmente pone chaquetas similares a aproximadamente el mismo precio cuando se restan los calentadores de brazos. Por otro lado, si le gusta la idea de calentadores de brazos de calidad que combinen perfectamente con su chaqueta, Santini le cobra aproximadamente el mismo precio que pagaría de todos modos.

Veredicto

Santini no es una marca que haya tenido la oportunidad de utilizar mucho. Lo que inicialmente me atrajo de la chaqueta exterior Santini Adapt fue un tejido de última generación. Luego me enteré de que la marca lo estaba introduciendo gradualmente y que no tenía una manera clara de decirle al consumidor lo que estaba obteniendo. Podría haber vuelto a la mesa de dibujo y elegir una chaqueta diferente para contarles, pero después de probar la opción disponible, sigue siendo una chaqueta que vale la pena comprar. Debes saber que dependiendo de cuándo estés leyendo esto, tu versión podría tener Neoshell o Power Shield, pero yo no me preocuparía por eso.

Santini decidió seguir a Polartec hacia un futuro libre de PFC y esa es una elección importante. Vender a través de las chaquetas existentes tiene sentido para la sostenibilidad. Lo importante para usted y su dinero es que su experiencia será la misma en ambos sentidos.

El tejido Polartec abrumará con una lluvia sostenida, pero esta es una chaqueta de manga corta. Detalles como bolsillos de calidad, una cremallera increíble, un gran escote y rendimiento ante el viento son los que lo hacen brillar y los calentadores de brazos incluidos son la guinda del pastel. Lo mismo ocurre también con los negativos. Lo prometo, la forma en que sale la cremallera cuando te agachas no cambiará debido a las diferentes telas y, a pesar de lo que dicen las hojas de especificaciones, no describiría ninguna de las telas como impermeable.

Si necesita una chaqueta altamente transpirable, totalmente cortavientos y resistente al agua para los cambios de temperatura, la Santini Adapt es una excelente opción. Esto es especialmente cierto si necesitas calentadores de brazos y quieres que combinen.