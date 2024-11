El clima se está volviendo cada vez más frío y húmedo aquí en el Reino Unido, lo que significa que es necesario realizar una revisión del cubrezapatos Spatz. Spatz llegó a escena hace varios años y es justo decir que cambió el juego de los chanclos con sus chanclos Roadman.

Han pasado años desde entonces y la marca ahora tiene una línea más grande de ropa de ciclismo y parece haberse diversificado hasta cierto punto. Sin embargo, Spatz ha seguido refinando y mejorando su gama de chanclos a buen ritmo. Quizás hace poco más de un año se lanzó el cubrecalzado Fasta.

En palabras de la marca, “Los cubrezapatos Fasta son más resistentes, más elegantes, más duraderos y más aerodinámicos que cualquier cubrezapato que hayamos visto”.

En resumen, en comparación con el modelo Legalz Pro, más corpulento y popular, los cubrezapatillas Fasta son, como su nombre indica, una opción más rápida y liviana que tiene un poco menos de volumen, pero, lo que es más importante, aún ofrece una excelente protección contra las inclemencias del tiempo.

Los cubrezapatillas Fasta cuestan actualmente £69,99 / $91,99 / €84,99 y figuran en mi mejor guía de cubrecalzados para ciclismo. Los uso regularmente desde hace más de un año. Spatz elevó el juego de chanclos cuando lanzaron su primer modelo y ese sigue siendo el caso, los Fasta son una excelente opción para una variedad de paseos en invierno.

Diseño y estética

Todos los cubrezapatos Spatz tienen un aspecto bastante único y el modelo Fasta no es diferente. Visualmente, una diferencia clave entre el Fasta y los modelos anteriores más resistentes es la altura de las piernas ligeramente más baja y el material más delgado. Más recientemente, Spatz lanzó un modelo Fasta Lite, que aún tengo que probar.

Sobre vivir con los cubrezapatos, Spatz recomienda lavarlos con agua después de la carrera y dejarlos secar al aire. También es mucho más difícil romper el neopreno y rasgarlo con una uña en comparación con los modelos más antiguos, que venían con una advertencia específica sobre ese punto.

Hay dos conjuntos de logotipos de Spatz Wear en la puntera y el tobillo y una marca denominativa “FASTA” en el talón. En el exterior se ven varias costuras que también rompen las cosas.

Aunque son más livianos, los cubrezapatos aún tienen muchas características de impermeabilidad. El neopreno cubierto de Cordura se presenta en algunas áreas diferentes, específicamente en el interior del tobillo, el área de los dedos y el bucle debajo del pie. La pierna utiliza neopreno cubierto de lycra que es bastante delgado en toda la circunferencia. Es mucho más suave al tacto que las secciones endurecidas de Cordura.

El sellado, a veces el talón de Aquiles de los chanclos, está bien ejecutado en los Fastas. Los cubrezapatos pueden quedar bien sobre el papel, pero la falta de sellado de las costuras, especialmente en la parte delantera alrededor de los dedos, te dejará con los pies mojados bastante rápidamente en climas húmedos.

Spatz ha sellado mucho los Fasta, con sellos de silicona largos y verticales que recorren verticalmente el interior de la sección de la pierna del cubrezapato. Esto ayuda a agarrarlos y mantenerlos en su lugar. Y funciona, no se mueven ni se hunden en absoluto. En otros lugares se utiliza un sello acuático de silicona para ayudar a minimizar la entrada de agua.

En general, el diseño de Fasta es fiel a gran parte de lo que siempre han sido los cubrezapatos Spatz: calidez sólida y protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la gran altura del cubrezapatos y los materiales utilizados. Esta vez es solo en un paquete general más liviano.

Actuación

Pruebo muchos cubrezapatos, pero cuando no estoy probando algo o hay un viaje invernal realmente sombrío en juego, tiendo a buscar los Fastas. Utilicé los modelos Spatz Legalz y Roadman regularmente en el pasado y puedo usar el sistema Spatz Pro Stealth dos en uno para los días realmente sombríos, pero ahora para casi todo, excepto cuando no necesito máxima protección, tiendo a alcanzar estos.

El Fasta ocupa el mejor lugar general en mi guía para compradores de calzado de ciclismo de invierno, y por una buena razón. Si haces un poco de todo durante el invierno (desplazamientos, tal vez una o dos fiestas en el club los fines de semana, entrenamiento o paseos sociales más estables), los Fasta te proporcionarán un muy buen nivel de protección y rendimiento.

No olvidemos que Spatz como marca nació de la necesidad de protección contra el mal tiempo en carreras. Si estás compitiendo y puedes elegir qué cubrezapatillas puedes usar, estos son lo suficientemente livianos y, como su nombre indica, lo suficientemente “rápidos”, para ser un Un aliado sólido en una carrera de fondo o en ruta sombría. Si quisiera una opción más rápida en condiciones más húmedas y cálidas, buscaría la opción Velotoze Road 2.0.

Los Fasta se ponen antes que las zapatillas de ciclismo y usan un diseño sin cremallera, tampoco hay velcro para abrochar debajo y, en su lugar, hay un bucle sólido. Por alguna razón, tuve dificultades para colocarlos las primeras veces y el bucle sólido me confundió. Sin embargo, lo rompí después de algunos intentos y puedes ponerte los cubrezapatos muy rápidamente y no son tan ajustados como un Velotoze. He incluido el vídeo instructivo de Spatz arriba para que puedas verlo.

Actualmente, el ajuste y la protección son tan buenos como parece. Los cubrezapatos permanecen en su lugar, se sienten elegantes y rápidos al caminar y mantienen una gran cantidad de agua afuera y mantienen los pies calientes. Mi conducción en invierno tiende a ser un poco más intensa y los cubrezapatillas mantienen mis pies lo suficientemente calientes. Si su enfoque es la calidez total y tal vez realiza recorridos mucho más largos y de baja intensidad en los que pasa horas fuera, busque la opción Pro Stealth de Spatz, que incluye calentadores de dedos para usar debajo de cubrezapatos más pesados. También vale la pena considerar un par de los mejores calcetines de ciclismo de invierno, si quieres mantenerte abrigado; Piense en ellos como capas base para sus pies.

También vale la pena mencionar que un guardabarros delantero decente, el más largo que puedas encontrar idealmente, marcará una gran diferencia en la cantidad de agua y suciedad a la que estarán expuestos tus pies. Pasar unas pocas horas en pleno invierno puede marcar una gran diferencia, así que considera también instalar un guardabarros delantero si a menudo tienes problemas con los pies mojados y fríos en invierno y no tienes uno.

Valor

El PVP de lista para Fasta es £ 69,99 / $ 91,99 / € 84,99. Creo que es dinero bien gastado si desea mejorar su protección para los pies durante el invierno.

Recuerdo haber comprado mi primer par de Spatz y después de probarlos el precio fue una obviedad; estás invirtiendo en tu propia comodidad y rendimiento. Lo mismo ocurre aquí.

He probado mi propio par durante más de un año y no han dado ningún paso en falso. Manché el frente de uno de ellos con una salpicadura de pasta de dientes mientras me cepillaba los dientes apresuradamente después de ponérmelos, pero eso es básicamente lo único que puedo criticar, así que mantén la pasta de dientes alejada de la parte superior y ¡todo estará bien!

El resistente material interior del tobillo ha demostrado ser resistente al desgaste.

Veredicto

Sigo creyendo que ningún cubrezapato es completamente impermeable en este momento, si está sujeto a un remojo prolongado por una rueda o si el agua sale disparada del guardabarros frente a ti o si simplemente está increíblemente mojado, eventualmente terminarás con los pies mojados.

Cuando hace buen tiempo, protegen tus zapatos, te quedan bien, tienen un buen aspecto y te ayudan a mantenerte a ti y a tus pies calientes.

Los cubrezapatillas Fasta brindan un excelente nivel de protección durante los paseos invernales fríos y húmedos; cuando el agua se ha abierto paso en ellos, mis pies están en mejores condiciones en comparación con algunos cubrezapatillas y creo que los cubrezapatillas Fasta mantienen la posición de Spatz como líder del mercado cuando Se trata de cubrezapatos en este momento.