La grava es un espectro. Desde rezar por el agarre con neumáticos de 28c hasta quedarse dormido escalando en una MTB en toda regla. Contexto importante para alguien que monta principalmente en carretera o se dirige directamente a ese dulce y agradable sendero en una bicicleta XC.

Las mejores bicicletas de gravel pretenden encajar perfectamente en algún lugar del medio; Lo suficientemente seguro como para divertirte, lo suficientemente rápido como para mantenerte despierto. Entonces, ¿qué tiene para ofrecer el Specialized Crux DSW Comp? ¿Es una bicicleta de carretera con crisis de identidad? ¿Es suficiente para hacer agradable la conducción todoterreno más mundana?

Para responder a estas preguntas, saqué la “bicicleta de gravel de aleación más ligera” en bandeja con el mejor asfalto y grava del centro de Escocia. Una mezcla de trozos y suaves, a menudo húmedos, rápidos y montañosos.

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Specialized Crux DSW Comp en Specialized Bikes US por $ 2,799.99

Diseño y Estética

Quizás tomando señales estéticas del Tarmac SL4, el Crux pinta una silueta clásica, con líneas limpias y formas de tubos simples. Algo que aprecio mucho.

El aspecto limpio también se traslada a las características simples del marco y a la gloriosa falta de trucos. Una tija de sillín redonda de 27,2 mm, BSA BB de 68 mm, tres soportes para portabidones, espacio libre para neumáticos de 47 mm y, lo más importante, sin enrutamiento de cables para auriculares. Personalmente, creo que esta característica no tiene cabida en las bicicletas todoterreno, pero entiendo que algunas personas quieran ese aspecto limpio. Me encantaría ver soportes para guardabarros, pero supongo que no podemos esperar eso de una bicicleta diseñada en California.

Los neumáticos Pathfinder 40c insinúan el uso previsto de la bicicleta. Como la tendencia actual es ir cada vez más ancho, me gustaría ver que el espacio libre para los neumáticos se utilice por completo desde el primer momento, pero aprecio que Specialized no esté tratando de hacer del Crux algo que no es. Después de todo, Specialized tiene la Diverge en su gama para aquellos paseos por gravel más aventureros y exigentes.

SRAM proporciona cambios y frenos con mecánica Apex XPLR, con un generoso cassette 11/46T y plato de 40T. También disponemos de rotores de 160 mm delante y detrás.

Las llantas DT Swiss son un buen toque, pero no verá esa etiqueta en los bujes OEM; una opción para mantener los costos bajos como es práctica común en este rango de precios más económico.

El modelo Comp que tenemos aquí es la única versión completa de esta bicicleta, pero me alegra ver una opción de solo cuadro disponible; algo que desearía que ofrecieran más marcas.

Los manillares acampanados de serie son bastante anchos. Cotizados en 42 cm, miden más cerca de 43 cm en la parte superior y 47 cm en las caídas. Esto se combina con una potencia de 100 mm para un manejo rápido y mucho apalancamiento al correr.

Las Pathfinders de pared color canela quedan bien estéticamente y agregar un par de portabidones de acero inoxidable realmente unió toda la bicicleta. No puedo evitar pensar que algunos radios y bujes plateados clásicos completarían el aspecto que Specialized buscaba aquí, pero el negro desaparece muy bien.

Specialized posiciona al Crux DSW como una versión más asequible del Crux de fibra de carbono y, de hecho, la geometría es idéntica. Para lograr una sensación de conducción similar, Specialized hace un gran uso de su “Tecnología D'Aluisio Smartweld”, una técnica de fabricación patentada que hidroforma en gran medida los tubos para crear soldaduras más fuertes y reducir el peso. Puedes verlo más claramente alrededor del pedalier; la carcasa y el tubo inferior están formados por un solo tubo. Las soldaduras no están suavizadas, pero sería difícil encontrar juntas más bonitas en otra bicicleta de aleación producida en masa. Algo que realmente ayuda a que Crux DSW se destaque de sus competidores. Siento que Specialized ha logrado esto en toda su línea de aleaciones.

En general, la Crux DSW es ​​una moto bastante atractiva. Formas y líneas simples que permiten que la geometría y las opciones de diseño hablen por sí solas.

Actuación





Como funcionan las bicicletas de aleación, esta es una muy buena opción.

Estos Pathfinders especializados se mueven muy bien en la carretera. No son los más rápidos según Bicyclerollingresistance.com, pero no sentí que estuviera arrastrando un ancla detrás de mí. Hacen un gran trabajo suavizando las vibraciones de la carretera en el tamaño 40c de esta bicicleta. También pude colocar un guardabarros a través de la horquilla con el espacio extra. Si quisieras usar esta bicicleta para ciclocross, tendrías una gran cantidad de espacio libre de barro. Del mismo modo, en condiciones todoterreno en seco, estos neumáticos ruedan muy bien. Los tacos de los hombros se enganchan bien en las curvas y encontré buena tracción en algunas subidas de grava bastante empinadas. En mojado, es una historia diferente; Casi ningún agarre en el barro y un rendimiento de frenado deficiente, como se esperaba de un semi resbaladizo. Sin embargo, estos se adaptan perfectamente a la mayoría de los escenarios.

Las ruedas están bien. Bujes y radios básicos y una llanta bastante ancha con un diámetro interior de 24 mm. Los radios con curvatura en J son fáciles de reemplazar y se encuentran en la mayoría de las tiendas de bicicletas y los bujes con cojinetes de cartucho pueden recibir servicio, por lo que deberían ser un juego de ruedas confiable durante muchos años. Sin embargo, estos radios de calibre recto dan una sensación de rigidez y madera al conducir. Buscaría actualizar a un juego de ruedas más bonito para mejorar el rendimiento.

Los frenos Sram Apex brindan una buena modulación, pero carecen de potencia absoluta a mayor velocidad y en pistas más empinadas. Sin embargo, los capós tienen una gran forma y las palancas tienen un amplio rango de ajuste; útil para aquellos con manos más pequeñas.

Una cosa me molestó; la barra acampanada significa que el borde de la palanca cuadrada creó un punto de presión en mis manos. Pude ponerme cómodo, pero sentí que valía la pena notarlo si sufres de dolor en las manos.

El cambio 1x brilla en terrenos ondulados y más técnicos donde es importante poder cambiar rápidamente para llegar a la cima de una marcha, pero se siente limitante a velocidades más altas en la carretera. A menudo me encontraba saltando entre los piñones de 12 y 11 dientes, buscando una cadencia cómoda y descendiendo por inercia que de otro modo seguiría empujando, especialmente por encima de 45 km/h. Es más que suficiente para la mayoría de las condiciones de conducción, pero si buscas esa ventaja en una carrera o tal vez te preguntas si podrías seguir el ritmo del grupo local, desearía una transmisión 2x.

Esta fue mi primera vez en el sistema mecánico de doble toque de SRAM. A diferencia de Shimano, SRAM utiliza un mecanismo de escape con trinquete controlado por una paleta en lugar de dos palancas separadas. Ha existido por un tiempo y he tenido una experiencia tibia con él en el puesto de reparación. Al principio me sorprendió lo intuitivo que era una vez que lo montaba. Es bastante suave con un agradable ruido de la palanca de cambios. Desafortunadamente, sin embargo, me he sentido un poco frustrado con ello. Intentar subir solo una marcha a menudo resultará en un error de cambio y la cantidad de movimiento requerido para cambiar varias marchas es obscena; No es ideal para personas con manos más pequeñas.

La elección de especificaciones más confusa para mí es el manillar. Realmente no entiendo la tendencia de las barras abatibles ultra anchas y acampanadas. Si bien me sentía cómodo sobre los capós, las caídas se sentían tan lejanas y me dejaban tan abajo que apenas las usé y no agregaron nada a mi confianza ni a mi capacidad para tomar una curva.

Cierra los ojos e imagina descendiendo en bicicleta de carretera. Ahora piensa: ¿cómo conduces en las curvas? A través de tus caderas, ¿verdad? No estás girando las barras como lo harías con el volante de un automóvil. Entonces, a alta velocidad en el Crux, las barras no agregaron nada a mi experiencia y me hicieron significativamente menos aerodinámico en la carretera. Aunque a baja velocidad en senderos técnicos estrechos mejoraron el manejo, pero honestamente, preferiría estar en mi bicicleta de montaña en un terreno como ese y me divertiría mucho más.

Sí, tu bicicleta de gravel más centrada en la aventura podría beneficiarse de esto. El quid no es eso; Es una moto firme, ágil y agresiva con neumáticos semi-slick. En mi opinión, las barras simplemente no coinciden con lo que Specialized intenta lograr aquí. Afortunadamente, la cabina delantera estándar y las mangueras externas me permitieron jugar con mi posición y una vez que encontré una opción que se adaptaba a mi bicicleta de carretera, la Crux comenzó a tener mucho más sentido.

Antes de recibir esta bicicleta, visité uno de mis sitios web favoritos, bikeinsights.com, para comparar el tamaño con mis bicicletas de carretera y me sorprendió descubrir que las cifras de pila y alcance eran casi idénticas. solo agregando 10 mm de alcance. Así que, en la carretera, se sentía muy similar y era fácil acostumbrarse. La distancia entre ejes adicional y el ángulo de dirección más relajado contribuyen bien a agregar estabilidad fuera de la carretera. En curvas largas y a alta velocidad se sentía muy estable y predecible; una ligera desviación de las raíces CX del Crux. Aquellos que buscan esa sensación clásica de bicicleta de carreras CX pueden querer buscar en otra parte, pero hoy en día es muy difícil encontrar una geometría genuina de ciclocross.

Apuntar la Crux cuesta arriba me resultó muy familiar y ciertamente no se siente como una bicicleta de más de 9 kg. Con una sorprendente cantidad de rigidez gracias a unas vainas tan delgadas, la Crux está más que contenta con un par elevado. Incluso en subidas muy empinadas fuera de la carretera pude mantener la tracción en la rueda trasera mientras mantenía la delantera firmemente en el suelo. Para divertirme un poco, tomé el Crux para subir una colina con un esfuerzo máximo hasta el castillo de Stirling; una subida corta y fuerte, que finaliza con un tramo adoquinado. El Crux manejó esto muy bien; Felizmente subí por el asfalto y sentí que tenía control sobre los adoquines.

Aumentar la pendiente y la aspereza del sendero te ayudará a encontrar los límites muy rápidamente. The Crux no es bailar con los chicos geniales de MTB en la discoteca de la escuela. Sin embargo, si estás dispuesto a superar esos límites, te brindará un viaje realmente placentero, una experiencia “en el asiento de tus pantalones” si te atreves. Quizás esos niños de MTB se den cuenta…

Es una bicicleta con un manejo fantástico en carreteras asfaltadas y sin pavimentar, añadiendo una dimensión extra a rutas antiguas y senderos más mundanos.

Valor

En el momento de escribir este artículo, puedes encontrar esta bicicleta por menos de £ 2000, pero a efectos de comparación, la compararé con otras bicicletas con un PVP completo.

El valor es un tema interesante con esta bicicleta; £ 2300 compara a la Crux con bicicletas con cuadro de fibra de carbono de nivel básico, como la Giant Revolt Advanced 1 y la Nuroad C: 62 ONE de Cube. Y comparándola con otras bicicletas de aleación como la Trek checkpoint ALR, es significativamente más cara. Entonces ¿dónde está el valor?

Specialized ha producido un cuadro de muy alta calidad con el tubo DSW, con excelentes soldaduras y pintura, además de características sin complicaciones. Siento que esto es por lo que estás pagando: una bicicleta de metal de alta gama que compite con bicicletas de carbono de precio similar. Y en la subcategoría de gravel de alto rendimiento, no veo muchas alternativas de aleaciones.

Para mí, el enrutamiento más fácil del cable de los auriculares por sí solo es razón suficiente para comprar el Crux frente a cualquier competidor, sea más barato o no.

Hubo una bicicleta que me llamó la atención como una alternativa convincente; El Fairlight Secan. Es un poco más caro, pero viene con algunas opciones interesantes si estás dispuesto a ahorrar.

Veredicto





Me lo pasé genial con el Crux. Es una bicicleta increíblemente satisfactoria de manejar, en las condiciones adecuadas. En gran medida puedo perdonar todos los problemas que tengo con las especificaciones sólo por las características de manejo. Se adapta al tipo de conducción de gravel a mi alcance; tramos de carretera largos hasta bonitas y anchas colas de cortafuegos y senderos verdes junto con caminos asfaltados menos transitados. Realmente podría verla como un reemplazo de una bicicleta de carretera de uso general; es bastante rápido y la opción de tomar un sendero sin tráfico es una novedad que no se me escapa. Creo que ahí es donde brilla el Crux DSW.