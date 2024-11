Lanzado en mayo de 2023 junto con la nueva y actualizada línea Vittoria Corsa, el neumático Corsa Pro Control se encuentra en la línea de primer nivel de la marca como una opción de neumático duradero y duradero, pero aún de ritmo rápido.

Mientras que el Corsa Pro es el neumático de carrera para todo el día y el Corsa Pro Speed ​​es la opción frágil pero tremendamente rápida para contrarreloj, el Corsa Pro Control que ve aquí está diseñado para usarse para entrenamiento o carreras en terreno accidentado.

En comparación con el modelo anterior, el nuevo compuesto agrega sílice a la mezcla de grafeno, lo que promete ser más adherente, rodar más rápido y durar más. Aparentemente, la carcasa se ha adherido a la banda de rodadura para mejorar la seguridad, mientras que una nueva banda de rodadura en forma de espiga tiene como objetivo mejorar el agarre en climas húmedos.

Con un precio de £89,99 / €95,95 / $106,99, siguen siendo un neumático premium y están hechos para competir, como lo demuestra su uso por parte del equipo Visma-Lease a Bike y EF Education EasyPost durante los Clásicos de Primavera de 2024.

Pero a un precio tan elevado, ¿cómo se comparan con los mejores neumáticos de bicicleta de carretera para carreras, para uso polivalente y con otros neumáticos de invierno premium como el GP5000 AS TR y el Pirelli P Zero Race 4S TLR?

Diseño y especificaciones

Los neumáticos Vittoria Corsa Pro Control TLR son los neumáticos más basados ​​en la resistencia de la línea Corsa Pro de la marca. Los controles están diseñados para ofrecer una mejor protección contra pinchazos y kilometraje sin sacrificar demasiado en términos de velocidad y peso. Los neumáticos están construidos alrededor de una carcasa de algodón, fabricada con una construcción de 320 tpi (hilos por pulgada) para mejorar la flexibilidad y un rodamiento más suave, al tiempo que permite el clásico aspecto de pared color canela.

¿Qué es el TPI?

El exterior de la banda de rodadura del neumático utiliza el compuesto de sílice y grafeno 2C de Vittoria, que es el principal cambio entre estos y la versión anterior no 'Pro'. Vittoria utiliza el grafeno desde 2015 y es una capa de carbono que tiene solo un átomo de espesor y tiene una multitud de propiedades interesantes, no todas ellas relevantes para el rendimiento de los neumáticos.

La inclusión de grafeno fue diseñada para hacer que los neumáticos de Vittoria rueden más rápido, tengan agarre y sean más duraderos. Ahora, con la inclusión de sílice, esto pretende reducir aún más la resistencia a la rodadura y al mismo tiempo mejorar el agarre en las curvas, la durabilidad y la resistencia a los pinchazos. El uso de los dos materiales se ha graduado con diferentes niveles en el centro para una rodadura rápida, los hombros para un mejor agarre y la pared lateral para una mejor resistencia a los pinchazos. La banda de rodadura también es más gruesa en el Control que en las variantes estándar Corsa Pro y Speed, para mejorar aún más la protección contra pinchazos con el mismo cinturón contra pinchazos que el Corsa Pro. Una adición exclusiva al neumático Control es el dibujo de la banda de rodadura en forma de espiga en los hombros, que promete un agarre adicional en condiciones climáticas húmedas y adversas.

Los tamaños comienzan en 26 mm de ancho y llegan hasta 34 mm en incrementos de 2 mm. Solo está disponible el color canela de la pared lateral, y todos, excepto los de 26 mm, son compatibles sin cámara sin gancho con ETRTO (Organización Técnica Europea de Llantas y Llantas), sobre lo cual puede leer más aquí en nuestro artículo sobre lo que significan los estándares ETRTO.

Una característica interesante que ofrece Vittoria es mostrar la huella de carbono de sus productos y cuánto se necesita andar en bicicleta en lugar de conducir para compensar ese carbono. En este caso, recorrer 21 km en bicicleta en lugar de conducir compensará la huella de carbono de un neumático de 26 mm. La fábrica también forma parte de las operaciones CarbonNeutral.

Actuación

Una gran ventaja de que el Corsa Pro Control sea un neumático flexible y fácil de manipular es que montarlo sobre ruedas es relativamente fácil. Para las pruebas, utilicé un par de ruedas de aleación Shimano RS170 que miden 23 mm externos y 17 mm internos en la llanta, y pude montar los neumáticos cómodamente sin palancas. Sin embargo, esta facilidad de montaje puede haber contribuido a que fuera un proceso un poco difícil montar los neumáticos en los ganchos de la llanta. Descubrí que tenía que quitar el núcleo de la válvula y usar un compresor con una gran cantidad de aire para que encajaran, e incluso entonces todavía había un poco de filtración de aire hasta que las ruedas giraban en el marco.

Montado sobre estas ruedas (ciertamente estrechas), el Corsa Pro Control mide 26 mm en lugar de 28 mm. Habiendo probado el Corsa Pro en diferentes ruedas y encontrado el mismo problema, me inclinaría a creer que es el neumático, no la llanta, lo que afecta el ancho. En una prueba separada realizada por el ciclismonoticias equipo técnico, descubrimos que miden 27,7 mm en un juego de ruedas Hunt 54 Aerodynamicist Disc con 20 mm de ancho interno. El P Zero Race 4S TLR midió 28,4 mm y el GP5000 AS TR midió 28,5 mm en la misma llanta Hunt.

Para poner a prueba los neumáticos, busqué caminos donde había muchos escombros e incluso busqué algunos caminos donde sabía que los setos habían sido recortados recientemente. Después de haber recorrido unos cuantos cientos de kilómetros con estos neumáticos, todavía no he penetrado nada en la banda de rodadura y el desgaste ha sido casi nulo y la banda de rodadura se ve tan fresca como cuando comencé.

La banda de rodadura es significativamente más gruesa que la del Corsa Pro y el Corsa Pro Speed, que es el principal diferenciador entre los neumáticos. La única otra adición importante al Corsa Pro Control es la presencia de la banda de rodadura en espiga para mejorar el agarre en clima húmedo. Es difícil decir cuánto afecta esto al agarre en clima húmedo, pero nunca sentí la necesidad de agarre adicional con estos neumáticos, incluso en las curvas bastante cerradas.

Al usarlos en una variedad de condiciones con carreteras mojadas, curvas irregulares y lluvia intensa, tuvieron un agarre excelente y me impresionaron. Mi única pequeña preocupación, que aún no se ha solucionado, ya que requiere mucho más tiempo, es cómo la banda de rodadura permanece en contacto con la carcasa con el tiempo. La generación anterior de neumáticos Corsa tenía la mala costumbre de que la banda de rodadura se despegara de la carcasa después de un uso prolongado. Personalmente descubrí que esto sucedería antes de que la banda de rodadura llegara al final de su vida útil. Vittoria dice que ahora los dos están más unidos y tengo que creer en su palabra por el momento. Sólo con la inspección, el vínculo parece estar más integrado y seguro.

Cuando se trata de cifras de rendimiento, aquí es donde el Vittoria Corsa Pro Control comienza a desmoronarse un poco. En nuestra reciente prueba de resistencia a la rodadura de neumáticos en el Silverstone Sports Engineering Hub, el Corsa Pro Control quedó en segundo lugar, superando solo al Pirelli P Zero Race TLR 4S enfocado para todas las estaciones.

Para probar la resistencia a la rodadura, nos aseguramos de estandarizar la bicicleta, las ruedas, el ancho de los neumáticos de 28 mm (cuando corresponda), 73 psi, la cadencia y el equipo utilizado para la prueba de resistencia a la rodadura. Esto aseguró que los cambios predominantes que mediríamos serían cambios en la resistencia a la rodadura de los neumáticos. Luego probamos a 9 y 11 m/s (32,4 km/h y 39,6 km/h) para medir los vatios necesarios para mantener cada neumático a esa velocidad.

Puede resultar un poco sorprendente ver que el Corsa Pro Control ocupa el segundo lugar más lento, dado que utiliza la misma tecnología que el Corsa Pro Speed ​​más rápido. Esa protección adicional de la banda de rodadura y los pinchazos parece haber reducido drásticamente el CRR (coeficiente de resistencia a la rodadura). Dado que están diseñados para ser neumáticos más duraderos, este no fue un resultado devastador, ya que esperaríamos ver neumáticos con un mejor rendimiento el día de la carrera. Lo que fue una sorpresa fue que el Corsa N.EXT, más barato y del mismo peso, tuvo un rendimiento 3,3w mejor (o un total de 6,6w con dos neumáticos).

La única diferencia real entre estos dos neumáticos es el precio, el color de los flancos y el ancho medido.

Valor

A £89,99 / €95,95 / $106,99, el Corsa Pro Control tiene un precio en la gama de neumáticos de carrera premium y el mismo precio que el Corsa Pro, más atrevido y rápido, aunque los precios parecen variar entre los minoristas.

Esto los coloca por encima del Pirelli P Zero Race TLR 4S y el Corsa N.EXT de segundo nivel de Vittoria, y ciertamente los clasifica como un neumático de alta gama. Si observamos nuestro gráfico de pérdidas o ganancias por resistencia a la rodadura frente al precio, el Vittoria volvió a estar hacia el final de la lista.

Ahora la velocidad no es el único factor, lo sabemos. El agarre, la resistencia a los pinchazos y la longevidad son otros factores clave. Sin embargo, dado que el Vittoria Corsa N.EXT tiene un mejor rendimiento en resistencia a la rodadura, pesa lo mismo y, según nuestra experiencia, tiene una mejor protección de las paredes laterales, hay pocas razones para recomendar los controles sobre ellos, excepto si las paredes color canela son imprescindibles. Incluso con los precios de venta actuales, el Control sigue superando el precio de neumáticos más duraderos e incluso de mejor rendimiento.

Veredicto

Los neumáticos Vittoria Corsa Pro Control TLR son un buen par de neumáticos. El agarre es excelente, la durabilidad parece ser muy fuerte y se ven bien si lo que le gustan son las paredes color canela. El problema es que su precio es el mismo que el de un neumático de carrera.

Para el entrenamiento invernal existen alternativas más económicas que funcionan igual de bien en todos los ámbitos, mientras que hay neumáticos de mejor rendimiento, más baratos y más resistentes. Dado que la única razón para recomendarlos sobre algunos de la competencia es la estética de la pared color canela. Si eso no te preocupa, busca algo diferente.