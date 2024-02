La bicicleta inteligente para interiores Kickr Bike Shift se lanzó en septiembre del año pasado, junto con el modelo insignia Kickr Move. La Kickr Bike Shift (a partir de ahora la llamaré Kickr Shift) se ubica en la gama como una bicicleta inteligente de segundo nivel, ubicada debajo de la Kickr Bike de primer nivel.

La Kickr Shift es una bicicleta inteligente enormemente ajustable que utiliza un sistema de transmisión por correa cerrado y no requiere calibraciones de potencia. A pesar de ser una nueva alternativa más asequible de Wahoo, sigue siendo una compra premium y la Kickr Shift, como la mayoría de las mejores bicicletas estáticas, cuesta varios cientos de libras/dólares más que los mejores entrenadores inteligentes. Sin embargo, una bicicleta estática inteligente para entrenar y andar en interiores puede estar en tu lista de compras si estás interesado en una solución para interiores capaz y atractiva y no quieres tener que instalar tu bicicleta en un entrenador cada vez que andas en bicicleta. Y tener el dinero en efectivo, por supuesto.

La Kickr Shift es £ 800 más barata que la Wahoo Kickr Bike de alta especificación, pero aún tiene un PVP de £ 2700 / $ 2999, aunque el precio incluye una suscripción anual a Zwift.

La Kickr Shift no tiene la tecnología de cambio de gradiente físico en tiempo real que tiene la Kickr Bike; en lenguaje simple, la Kickr Bike de primer nivel se inclinará físicamente hacia adelante y hacia atrás para replicar las diferencias de gradiente. La Kickr Shift también tiene una transmisión por correa diferente a la de la Kickr Bike, que presenta una resistencia electromagnética impulsada por un motor.

Por £ 2,700, el Kickr Shift se suma a las ofertas de la competencia, como la bicicleta Stages SB20 y el entrenador Tacx Neo Smart Bike. He estado dedicando horas al Kickr Shift desde su lanzamiento para ver cómo es vivir a largo plazo.

La Kickr Bike Shift es una alternativa más económica a la Kickr Bike de gama alta

Diseño y especificaciones

Las instrucciones del sitio web de Wahoo dicen que la configuración de Kickr Shift requiere dos personas, aunque lo logré solo, fue simple y fácil de resolver.

La bicicleta viene en una caja grande. Puedes comenzar colocando la caja de lado y trabajando fuera de ella hasta que llegue el momento de levantar la bicicleta. Todo lo que necesita hacer es atornillar las patas del entrenador con una llave hexagonal de 5 mm que se incluye y apretar a 25 Nm si tiene una llave dinamométrica. Coloque la tija del sillín y el sillín en el cuadro, instale el manillar y la potencia, ajuste la barra enrollable, coloque los pedales y listo.

Una vez que la bicicleta está junta, todo lo que queda por hacer es enchufarla a la red eléctrica y conectar la unidad de control del cabezal magnético que se encuentra justo debajo del vástago del manillar y tiene LED para mostrar las conexiones Bluetooth y Wifi.

La bicicleta en sí es bastante agradable a la vista y parece moderna y decidida. Es todo negro y gris, excepto la parte ‘Shift’ del logotipo que está acabada en azul Wahoo. Si la bicicleta estuviera expuesta en algún lugar de su casa, no sería una monstruosidad y probablemente sería un sólido tema de conversación.

Los manillares no son ajustables, aunque sería fácil cambiarlos.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el Kickr Shift tiene un límite de peso máximo para el ciclista de 113 kg y un rango de altura del usuario de 152 cm a 193 cm, lo que debería adaptarse a una buena variedad de ciclistas.

Utiliza un sistema de transmisión por correa cerrado y la correa en sí es una unidad Gates. La resistencia es proporcionada por un volante y un sistema de freno electrónico. Por cierto, las palancas de cambio de la bicicleta te permiten frenar durante los paseos.

La precisión de la potencia se cotiza en +/- 1% y la resistencia máxima es de 2200 vatios. Eso es más que suficiente para la mayoría de los ciclistas, y si alcanzas los 2000 vatios, toda la potencia para ti, literalmente, pero no lo podrás hacer por mucho tiempo. La simulación de gradiente virtual máxima es del 20% y la mínima es del -15%.

Kickr Shift también es compatible con tecnología ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth y Direct Connect y funcionará con macOS, iOS 16 o posterior y Android 10+.

Por supuesto, los accesorios Wahoo son compatibles con la bicicleta Shift al igual que con otros rodillos y bicicletas de la gama de la marca. Utilicé el ventilador Kickr Headwind y la estera de entrenamiento con la bicicleta Shift y el ventilador se emparejó e integró perfectamente con la aplicación, etc. Hay un único portabidón en la bicicleta, pero no se incluyen puntos de montaje ni soportes para teléfono o tableta, lo que sería útil.

La aplicación Wahoo se encarga de prácticamente todo y puedes personalizar las métricas de tu ciclista, buscar entrenamientos y realizar actualizaciones de firmware con ella. Finalmente, Kickr Shift viene con una garantía Wahoo de un año.

Actuación

Hay una práctica herramienta de configuración y ajuste de la bicicleta que se puede usar en la aplicación Wahoo y que le ayudará a encontrar una posición cómoda. La bicicleta Shift te permite configurar; apilamiento, alcance, retroceso, altura del sillín y altura de soporte en lo que Wahoo llama los “cinco puntos de ajuste de ajuste”. Puede ofrecer algunas opciones de ajuste una vez que proporciones la longitud de tu entrepierna, luego eliges entre posiciones de carrera, resistencia y comodidad. Terminé con una combinación de carrera y resistencia, pero la aplicación mostró la altura habitual de mi tija de sillín según la medida de mi entrepierna, lo que me dio confianza.

También puedes ingresar las medidas de ajuste de bicicletas Retul, Guru y Trek si tienes un ajuste de bicicleta profesional que utiliza una de esas plataformas y deseas transferirlo al Kickr Shift. Hay tanta capacidad de ajuste potencial que la herramienta de configuración es realmente útil y ayuda a anular muchos posibles idas y venidas. Los ajustes recomendados son muy fáciles de seguir y configurar gracias a las escalas de ajuste en la tija del sillín, manillar, cuadro, etc.

He visto las Kickr Bikes utilizadas como herramientas de ajuste de bicicletas en línea y la capacidad de experimentar fácilmente con diferentes longitudes de biela, por ejemplo usando brazos de biela de múltiples posiciones, brinda a los usuarios la opción de experimentar con diferentes posiciones, aunque esto también podría ser un poco complicado. una madriguera de conejo.

No es tan difícil desalojar la unidad de control del cabezal y perder energía, observe esos lanzamientos de toallas sudorosas

Hubo un par de cosas que no me gustaron tanto con respecto al diseño del Kickr Shift. No me sorprendió la configuración de la tija del sillín ni de la abrazadera de liberación rápida. Esto tuvo que hacerse muy apretado usando una llave hexagonal para evitar que el poste se deslizara durante el uso. De la misma manera, el interior de las palancas de freno queda un poco afilado y el acabado es ligeramente inferior, por el precio esperaría un poco mejor.

También encontré que las barras originales eran demasiado anchas, 44 cm de afuera hacia afuera. Sería bastante fácil cambiar el manillar por el modelo que prefieras gracias a su forma redonda normal, y probablemente lo haría si estuviera invirtiendo por mi cuenta. Lo mismo ocurre con el cambio a tu sillín preferido. Sería fantástico ver un manillar de ancho ajustable para minimizar los problemas posteriores a la compra, pero aprecio que este modelo sea la opción más rentable y se haya tenido que cumplir con un precio. Este punto en las barras es más notable porque la falta de capacidad de ajuste contrasta con la amplia gama de ajustes que ofrece el resto de la bicicleta.

El cableado en la parte frontal está bastante limpio y solo hay tres cables visibles a tener en cuenta. Sin embargo, golpeé el imán de la unidad de control una o dos veces al agarrar mi toalla de las barras, lo que provocó una caída en la función de la palanca de cambios y en las conexiones de cualquier aplicación y dispositivo emparejado. Son esas profundidades desesperadas de la cueva del dolor las que probablemente te atraparán (ya sabes a qué me refiero), así que ten esto en cuenta en la colocación de la toalla o, potencialmente, busca apuntalar la conexión.

No probé ninguna de las versiones de la Kickr Bike original, pero leí y escuché que el tubo superior de la unidad anterior era un poco ancho para algunos usuarios y causaba cierta irritación durante el uso. El Kickr Shift se redujo aquí y el perfil del tubo superior no ha sido un problema para mí.

Puedes replicar fácilmente la longitud de tu biela preferida con el juego de platos y bielas de la marca Wahoo.

El Kickr Bike Shift hace algo de ruido al usarlo, pero es muy silencioso. Utilicé una aplicación en mi teléfono para medir la lectura de decibelios cuando andaba en bicicleta a unos 200 vatios y obtuve una lectura de unos 60 decibelios que imita al entrenador Kickr V6, y según una búsqueda rápida en Google equivale a un ambiente de oficina tranquilo. Tenga la seguridad de que es realmente silencioso y fluido.

La bicicleta también tiene cambios virtuales programables y puedes seleccionar el sistema de cambios Shimano, SRAM o Campagnolo y las relaciones que utilizas en el mundo real en la aplicación Wahoo. Opté por mi propia configuración Shimano 36-52 / 11-28 y encontré que era bastante buena. No hay un selector de marchas para mostrar la elección de marcha en las palancas de cambio de la bicicleta o en muchas aplicaciones de entrenamiento, pero te haces una buena idea simplemente al sentir dónde estás y la falta de un indicador simplemente no fue un problema. La configuración me pareció particularmente realista cuando montaba libremente en una subida larga con algunas rampas más planas en el camino, me encontré bajando varias ruedas dentadas en el pequeño anillo de la misma manera que lo haría afuera cuando la pendiente se nivelaba.

La palanca de cambios electrónica Kickr Shift es cómoda de sostener y, diría yo, es similar a las últimas ofertas de SRAM en términos de forma. El cambio en sí es similar a una configuración Shimano con dos levas de cambio en el exterior de cada palanca de cambios. Puedes moverte de izquierda a derecha en aplicaciones como Zwift, aunque rara vez lo hago.

El ancho máximo de las dos patas traseras es de aproximadamente 78 cm, así que tenga esto en cuenta si el espacio es reducido. No hay ruedas para facilitar el transporte, pero los pies ajustables ayudan a lograr una configuración sin rocas.

Precisión de potencia y modo ERG

Pasé tiempo probando Kickr Shift montando en Zwift, MyWhoosh y TrainerRoad, realicé sesiones de recorrido libre y entrenamientos estructurados usando el modo Erg con el suavizado de potencia activado y desactivado. El Kickr Shift también cuenta con la función ‘Easy Ramp’ de Wahoo, que permite un reingreso gradual y un aumento de potencia en tu entrenamiento si lo pausas.

Los cambios de potencia en el modo ERG son agradables y suaves, ciertamente más suaves y un poco más graduales que el rodillo Zwift Hub One que también he usado últimamente, que ahora ha sido reemplazado por el nuevo Wahoo Kickr Core Zwift One. Aumentar la potencia durante los entrenamientos en modo ERG es suave y he descubierto que es un aumento gradual. Por el contrario, cuando me sentía un poco atrapado después de un esfuerzo, a veces me encontraba deseando que el poder bajara un poco más rápido para sacarme de mi miseria.

En algunos esfuerzos cortos y puntiagudos, con el suavizado de potencia desactivado, experimenté un pequeño retraso y por un segundo pensé que el entrenador se detendría, casi como en los viejos tiempos con una rueda más básica del entrenador, pero solo tomó un segundo o Dos como máximo para suavizar las cosas y ayudarme a ponerme a punto, el esfuerzo también me tomó un poco desprevenido y mi falta de anticipación fue en parte culpable.

Sin embargo, en general, en una variedad de entrenamientos, el Kickr Shift me ha resultado suave en el modo ERG y ha manejado bien cambios más importantes en la potencia.

La dirección y el frenado están a cargo de las palancas de cambios de Wahoo.

Veredicto

Disfruté entrenando y usando Wahoo Kickr Bike Shift y no he tenido ningún problema durante el tiempo que lo usé. En uso, es suave y silencioso. Tampoco le causará ningún problema en el departamento de ruido.

Es altamente ajustable, por lo que lograr una posición cómoda o replicar tu bicicleta real debería ser fácil. Quizás no hace falta decirlo, pero si estás trabajando muchas horas o simplemente quieres que la bicicleta se sienta como en casa, entonces será fácil cambiar el sillín y el manillar por los que prefieras.

Encontré que la sensación del entrenador durante los entrenamientos en modo ERG era suave y uniforme y el cambio virtual Shimano funcionó muy bien. Muy de vez en cuando sentí que un cambio descendente significaba una gran caída, pero de alguna manera parecieron mejorar con el tiempo, o más probablemente me acostumbré a los cambios electrónicos. La transmisión por correa se siente un poco diferente a la sensación de una transmisión normal, pero me acostumbré rápidamente.

El Kickr Shift pierde puntos por algunos de los acabados en algunos lugares, y si está invirtiendo, es posible que tenga que gastar un poco más en un soporte para teléfono o tableta/computadora portátil. (si aún no tienes uno)

A menos que realmente quieras darte un capricho con la Kickr Bike de gama alta con simulación de gradiente electrónica, la Kickr Shift será una sólida herramienta de entrenamiento en interiores que ofrece muchas de las mismas funciones por menos dinero.