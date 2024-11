No hay nada peor que volver a tu bicicleta después de un largo día de trabajo y descubrir que no está donde la dejaste. Para los ciclistas que viajan diariamente al trabajo en áreas urbanas, mantener su medio de transporte a salvo de manos indiscretas es absolutamente crucial, e invertir en uno de los mejores candados para bicicletas es una prioridad para muchos.

Diseñado pensando en los viajeros, el Abus Ultimate 420 + Loop Cable promete seguridad compacta y confiable a un precio asequible, pero ¿es uno de los mejores candados económicos para bicicletas que puedes comprar?

Según la marca, esta combinación de candado en D y cable es ideal para asegurar su viaje en calles concurridas y, dado que el robo de bicicletas es una preocupación constante, afirma ser resistente, versátil y fácil de usar. Así que dedicamos algún tiempo a ponerlo a prueba y evaluar su idoneidad para el ciclista ocupado que viaja diariamente al trabajo y que probablemente ya está cargando una mochila o una alforja y necesita algo compacto, liviano y confiable que no cueste mucho dinero.

Continúe leyendo para conocer en detalle la calidad de su diseño, la portabilidad y la oferta de seguridad, y si lo recomendaríamos para proteger contra robos las mejores bicicletas para uso diario.

El soporte incluido te permite llevarlo en la bicicleta y guardarlo allí cuando llegues a casa, para evitar dejarlo en casa.

Diseño y estética

El Abus Ultimate 420 es un candado en D tradicional que viene con un cable de bucle de 120 cm para una combinación de bloqueo 2 en 1. Equilibra un diseño compacto y minimalista con un atrevido grillete rojo que, según la marca, pretende ahuyentar a los ladrones oportunistas. Viene en dos tamaños (140 mm y 230 mm), y la versión de 140 mm probada aquí es particularmente portátil y adecuada para ciclistas urbanos y viajeros.

El grillete está fabricado de acero endurecido de 13 mm de espesor y revestido con un revestimiento exterior de goma para proteger la pintura de su bicicleta. Esta capa adicional aumenta el diámetro total hasta 17 mm y contribuye a una apariencia más gruesa y robusta, que se esperaría ver en cerraduras más caras y de mayor seguridad.

El mecanismo de bloqueo doble asegura el grillete en ambos extremos, ya que se inserta en un cilindro de bloqueo grueso con un ojo de cerradura en el centro (en particular, sin una cubierta resistente a la intemperie). El resultado es un candado en D compacto que parece contener incluso más acero del que realmente contiene. Esto, combinado con el color rojo brillante y agresivo, actúa como un elemento disuasorio visual y demuestra claramente el enfoque de Abus en crear la ilusión de una cerradura mucho más robusta de lo que ofrece el precio. Sin embargo, este no es un comentario sobre la seguridad real que proporciona el candado, algo que abordaremos en breve.

A pesar de su apariencia relativamente robusta, el Ultimate 420 pesa 815 gy se siente liviano en la mano. Es muy fácil de transportar, ya sea que elijas usar el soporte incluido para montarlo en el cuadro o guardarlo en una alforja o mochila. El Loop Cable pesa 330 gy no viene con ningún tipo de solución de transporte, pero es lo suficientemente maleable como para enrollarlo y guardarlo en una bolsa.

Seguridad

Si bien Abus ha pensado mucho en los elementos disuasorios visuales, no escatima en la seguridad real que puede brindar el Ultimate 420. Tiene certificaciones saliendo de sus oídos, incluida una calificación Sold Secure Gold en el Reino Unido, además de varios premios europeos, como el SBSC sueco y el Varefakta danés.

El grillete de acero de 13 mm, aunque no es el más grueso del mercado, es suficiente para resistir herramientas comunes como cortapernos, y está reforzado por un mecanismo de doble bloqueo que lo hace más resistente a palancas o torceduras. Es esta forma de protección la que me hace inclinarme más por el grillete más corto de 140 mm, a diferencia de la versión más larga de 230 mm. Si bien un grillete más largo puede ofrecer más versatilidad en términos de puntos de anclaje, la opción más corta deja menos espacio para el apalancamiento.

Cuenta con un doble mecanismo de bloqueo en el interior.

Mientras tanto, la cerradura de cilindro es de alta calidad, lo que aumenta su seguridad general, y ha sido diseñada para resistir forzados. Incluso lleva el sello de pulverización de hielo de Abus, lo que significa que ha sido probado para resistir ataques de frío extremo. Todo esto, combinado con el Loop Cable de 120 cm, está diseñado para mantener las bicicletas seguras en zonas urbanas concurridas. El cable constituye un enfoque más versátil para bloquear, ya que le permite asegurar la rueda delantera al cuadro y a la rueda trasera, así como a un punto de anclaje. Siempre me han dicho que es mejor combinar dos tipos de bloqueo diferentes para disuadir a los oportunistas, ya que les exige tener más de una herramienta y enfoque y, por lo tanto, lleva un poco más de tiempo. Aún así, vale la pena señalar que los cables en general no brindan la misma resistencia que un D-lock, por lo que si bien es un elemento disuasivo visual efectivo para la mayoría de los oportunistas, es poco probable que la combinación completa resista a alguien con una amoladora angular o similar. banco de herramientas eléctricas a mano.

Teniendo esto en cuenta, el Abus Ultimate 420 + Loop Cable se adaptará a la mayoría de los viajeros que cierran durante el día en áreas con un nivel medio de riesgo de robo. No lo recomendaría para guardarlo durante la noche en una zona de alto riesgo.

Actuación

Cualquiera que haya usado un Abus D-lock antes estará familiarizado con la simplicidad de su uso. Montar el Ultimate 420 en el cuadro de una bicicleta es extremadamente rápido y fácil de hacer, gracias a un soporte bien diseñado que viene completo con espaciadores para adaptarse a una variedad de diámetros de tubo. Solo se necesitan unos minutos y un destornillador Phillips para fijarlo al tubo del sillín y salir.

Algo a considerar es que el soporte en realidad ubica el bloqueo en el exterior del marco, lo que significa que existe la posibilidad de que roce tu pierna mientras pedaleas. Si andas en una bicicleta de mayor tamaño, tendrás más opciones sobre dónde colocarla y, potencialmente, no tendrás que preocuparte tanto por esto. Sin embargo, si, como yo, utilizas un cuadro XS, las opciones de ubicación serán más limitadas. Sin renunciar a mi segundo portabidón en el tubo del sillín, solo pude montarlo justo debajo del tubo superior, lo que significaba que el bloqueo entraría en contacto con mi pierna izquierda mientras pedaleaba. No fue la cosa más intrusiva del mundo, y después de que me acostumbré rápidamente a estar allí, no me molestó tanto como pensé, pero vale la pena considerarlo si estás buscando una opción más sencilla. . En el lado positivo, si decide no montarlo en el marco, la cerradura es lo suficientemente pequeña y liviana como para guardarla en una bolsa sin agregar demasiado peso o volumen.

Para los fines de esta revisión, mantuve el candado montado en el cuadro de mi bicicleta y llevé el Loop Cable en una mochila. A pesar de una ligera holgura al intentar agitar el soporte con la mano, el Ultimate 420 es afortunadamente silencioso mientras conduces. Quizás mi pierna lo mantuvo en su lugar y evitó que vibrara mientras la bicicleta estaba en movimiento, pero de cualquier manera, agradecí el silencio.

En términos de usabilidad diaria, es increíblemente intuitivo: simplemente desbloquee el Ultimate 420 con la llave, separe el grillete y el cilindro del soporte, pase el cable Loop a través de la rueda delantera y el cuadro, alrededor del punto de anclaje, y pase un bucle a través el otro para apretarlo todo. Luego, pase el bucle del cable en una de las puntas del grillete D-lock y asegure la rueda trasera a un punto de anclaje a través del triángulo trasero del marco. De esta manera, todas las piezas importantes quedan aseguradas con una combinación de dos tipos de cerraduras diferentes.

El cable es flexible y fácil de utilizar, y aunque proporciona una capa adicional de seguridad, una vez más advierto que no se debe confiar solo en él en áreas de mayor riesgo; es más adecuado como elemento disuasorio secundario para situaciones de menor riesgo.

El tamaño compacto del grillete es una verdadera ventaja en este caso, ya que mantiene todo cerca del ancla, lo que reduce el espacio disponible para que un ladrón aplique palanca para abrirlo. Con un área de bloqueo de 140 x 105 mm, se adapta perfectamente a portabicicletas estándar, como los soportes Sheffield que se ven en las fotos aquí, lo que lo hace realmente adecuado para áreas urbanizadas con muchos estacionamientos exclusivos para bicicletas. Sin embargo, es menos probable que funcione tan bien con anclajes más gruesos o de formas inusuales, como farolas o postes cuadrados. Asegúrese de comparar las medidas proporcionadas antes de comprar para verificar que sea compatible.

Al activar la cerradura se siente suave y sólido, y el cilindro de alta calidad permite que la llave gire con precisión y mínimo esfuerzo. Descubrí que la cerradura funciona sin atascarse, incluso en condiciones de frío y humedad, lo que la convierte en un competidor confiable para el uso regular. Sin embargo, es difícil ignorar la falta de una cubierta para el ojo de la cerradura, lo que podría dejarlo vulnerable a los daños climáticos a largo plazo.

Veredicto

En general, el Abus Ultimate 420 + Loop Cable ofrece un candado apto para viajeros. Es compacto, no hace ruido cuando está montado y fácil de usar mientras viaja. Si bien no está diseñado para guardarlo durante la noche en áreas con alto riesgo de robo, su portabilidad, fácil configuración y mecanismo de bloqueo seguro lo convierten en una excelente opción para viajes diarios y uso diurno en entornos de riesgo medio. Los ciclistas que viajan diariamente y necesitan un candado confiable y certificado para mantener contentos a sus proveedores de seguros lo encontrarán como una excelente opción.

Sin embargo, no es perfecto. Tiene algunos inconvenientes, como su diseño rígido que lo limita a puntos de anclaje estrechos y la falta de una cubierta en forma de cerradura que expone el funcionamiento interno a condiciones climáticas adversas.

Si tiene que ser creativo al encerrarse en áreas expuestas, puede que no sea su mejor opción, pero si tiene acceso regular a un puesto de Sheffield o equivalente que esté protegido de las peores condiciones climáticas, estará dorado.